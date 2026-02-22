Hardik: ఒకపక్క డేటింగ్.. మరోపక్క మాజీ భార్యకు ఖరీదైన గిఫ్ట్.. హార్దిక్ పాండ్యా రచ్చ!
Hardik Pandya : భారత క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిక్, కుమారుడు అగస్త్యకు రూ. 4 కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ కారును బహుమతిగా ఇచ్చి హాట్ టాపిక్ గా మారారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మాజీ భార్యకు హార్దిక్ పాండ్యా బంపర్ గిఫ్ట్.. కారు రేటు వింటే కళ్లు తిరగాల్సిందే
భారత స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. సాధారణంగా తన ఆటతీరుతో లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలోని మార్పులతో వార్తల్లో ఉండే హార్దిక్, ఈసారి తన ఉదారతతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ, తన మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిక్, కుమారుడు అగస్త్య పాండ్యా కోసం అత్యంత ఖరీదైన బహుమతిని అందించారు.
రూ. 4 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ కారు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన హార్దిక్
హార్దిక్ పాండ్యా తన మాజీ భార్య నటాషా, కుమారుడు అగస్త్యకు సుమారు రూ. 4 కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ లగ్జరీ ఎస్యూవీని బహుమతిగా ఇచ్చారు. జూలై 2024లో ఈ జంట అధికారికంగా విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. విడిపోయిన తర్వాత కూడా తన కుమారుడి అవసరాల కోసం, మాజీ భార్య పట్ల గౌరవంతో హార్దిక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. ఈ ఖరీదైన కారు డెలివరీకి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కుమారుడిపై ప్రేమతోనే ఈ నిర్ణయం
నిజానికి ఈ ఖరీదైన బహుమతిని హార్దిక్ తన కుమారుడు అగస్త్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే అందించారు. అగస్త్య ప్రస్తుతం తన తల్లి నటాషా వద్దే ఉంటున్నాడు. కుమారుడి ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో హార్దిక్ ఈ లగ్జరీ కారును కొనుగోలు చేశారు. ముంబైలోని ప్రముఖ ల్యాండ్ రోవర్ డీలర్ నవనీత్ మోటార్స్ తమ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ కారు డెలివరీకి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలను పంచుకుంది. "నమ్మకంతో కూడిన బంధం.. బలమైన బంధం పై ఆధారపడిన నిర్ణయం" అంటూ ఆ సంస్థ ఈ సందర్భాన్ని పేర్కొంది.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు.. ఇదే సమయంలో ఆశ్చర్యం
విడాకుల తర్వాత సాధారణంగా జంటల మధ్య విభేదాలు ఉంటాయి. కానీ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రవర్తన చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కుమారుడి బాధ్యతను పంచుకోవడంలో, మాజీ భార్యకు అండగా నిలవడంలో హార్దిక్ తన పెద్దమనసును చాటుకున్నారని అభిమానులు కామెంట్ చేస్తున్నారు. నటాషా, అగస్త్య ఇద్దరూ కలిసి ఈ నల్లటి ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ కారును అందుకుంటున్న ఫోటోలు చూసి అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హార్దిక్ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త మలుపులు
గత కొద్ది రోజులుగా హార్దిక్ పాండ్యా తన వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగా నిరంతరం వార్తల్లో ఉంటున్నారు. నటాషాతో విడిపోయిన తర్వాత, ఆయన మహీకా శర్మతో డేటింగ్లో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఆమెతో ఉన్న ఫోటోలు, ఆమె పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని మెడపై టాటూగా వేయించుకోవడం వంటివి ఇప్పటికే వైరల్ అయ్యాయి. ఇటీవల మహీకా పుట్టినరోజు వేడుకలను కూడా హార్దిక్ ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు.
బాధ్యతగల తండ్రిగా హార్దిక్
మరోవైపు, హార్దిక్ క్రికెట్ మ్యాచ్లతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, తన కుమారుడు అగస్త్య తనకు ఎంత ప్రేమ అనేది ఈ చర్య ద్వారా నిరూపించుకున్నారు. అగస్త్య ఎక్కువ సమయం తల్లితోనే గడుపుతున్నప్పటికీ, తండ్రిగా తన బాధ్యతలను హార్దిక్ ఎక్కడా విస్మరించడం లేదు. ఈ లగ్జరీ కారు ధర కస్టమైజేషన్ను బట్టి రూ. 3 కోట్ల నుండి రూ. 4 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. హార్దిక్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఆయన పట్ల అభిమానుల్లో గౌరవాన్ని మరింత పెంచింది.