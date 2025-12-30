T20 World Cup Records: టాప్-5లో ఉన్న నలుగురు క్రికెట్కు గుడ్ బై.. లిస్ట్ ఇదే !
T20 World Cup Top Run Scorers: టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్ల జాబితాలో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్, రన్ మిషన్ విరాట్ కోహ్లీ టాప్ లో ఉన్నారు. టాప్-5లో నలుగురు క్రికెటర్లు ఇప్పటికే రిటైరయ్యారు.
విరాట్ కోహ్లీ నుంచి డేవిడ్ వార్నర్ వరకు.. T20 ప్రపంచకప్లో పరుగుల వరద పారించిన వీరులు !
క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తర్వాతి మెగా ఈవెంట్ టీ20 ప్రపంచకప్. ఇప్పటికే టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు, షెడ్యూల్స్ పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ మెగా టోర్నమెంట్ 2026 ఫిబ్రవరి 7 నుండి ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్కు భారత్, శ్రీలంక దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి.
క్రికెట్ పొట్టి ఫార్మాట్లో బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం ఎప్పుడూ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. వచ్చే ప్రపంచకప్కు ముందు, ఇప్పటివరకు టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లు ఎవరో తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన టాప్-5 బ్యాటర్ల జాబితాలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఉంది. అదేమిటంటే, ఈ టాప్-5 జాబితాలో ఉన్న ఐదుగురు టాప్ బ్యాటర్లలో నలుగురు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. కేవలం ఒక్క ఆటగాడు మాత్రమే ఇంకా జట్టులో కొనసాగుతున్నారు. ఆ వివరాలు గమనిస్తే..
1. రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో కోహ్లీ తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాశాడు.
విరాట్ కోహ్లీ ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 35 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లలో ఆయన మొత్తం 1292 పరుగులు సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇందులో ఏకంగా 15 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండటం విశేషం. విరాట్ కోహ్లీ నిలకడకు ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం. అయితే, 2024లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఛాంపియన్గా నిలిచిన తర్వాత, విరాట్ కోహ్లీ టీ20 ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పాడు. కప్పు గెలిచిన ఆనందంతోనే ఆయన టీ20ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.
2. హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ
ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్నది భారత జట్టు మాజీ కెప్టెన్, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాళ్లలో రోహిత్ ఒకరు. ఆయన ఈ టోర్నమెంట్లో ఏకంగా 47 మ్యాచ్లు ఆడారు.
రోహిత్ శర్మ ఈ 47 మ్యాచ్లలో మొత్తం 1220 పరుగులు సాధించారు. విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత 1200 పరుగుల మార్కును దాటిన ఏకైక ఆటగాడు రోహిత్ శర్మనే కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో ఆయన బ్యాట్ నుండి 12 అర్ధశతకాలు వచ్చాయి. టీ20 ప్రపంచకప్లో రోహిత్ శర్మ అత్యధిక స్కోరు 92 పరుగులు. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత, విరాట్ కోహ్లీతో పాటే రోహిత్ శర్మ కూడా అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.
3. శ్రీలంక దిగ్గజం మహేల జయవర్ధనే
శ్రీలంక క్రికెట్ దిగ్గజం మహేల జయవర్ధనే ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నారు. టీ20 ప్రపంచకప్లో నిలకడగా రాణించిన బ్యాటర్లలో జయవర్ధనే ముందు వరుసలో ఉంటారు. ఆయన ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 31 మ్యాచ్లు ఆడారు.
ఈ మ్యాచ్లలో జయవర్ధనే మొత్తం 1016 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో ఒక అద్భుతమైన సెంచరీ, 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2014లో శ్రీలంక జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ టైటిల్ గెలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆ విజయానంతరం మహేల జయవర్ధనే కూడా టీ20 ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు పలికారు. ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత రిటైర్ అయిన దిగ్గజాలలో జయవర్ధనే ఒకరు.
4. ఇంగ్లాండ్ స్టార్ జోస్ బట్లర్
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారిలో నాలుగో స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో ఇంకా రిటైర్ కాకుండా క్రికెట్ ఆడుతున్న ఏకైక ఆటగాడు జోస్ బట్లర్ మాత్రమే కావడం గమనార్హం.
జోస్ బట్లర్ ఇప్పటివరకు 35 టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు ఆడారు. వీటిలో ఆయన మొత్తం 1013 పరుగులు సాధించారు. ఆయన ఖాతాలో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. బట్లర్ ఇంకా ఆడుతున్నారు కాబట్టి, 2026లో జరగబోయే ప్రపంచకప్లో ఆయన మరిన్ని పరుగులు సాధించి ఈ జాబితాలో పైకి ఎగబాకే అవకాశం ఉంది.
5. ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా డాషింగ్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ నిలిచారు. తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఆస్ట్రేలియా విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన వార్నర్, ప్రపంచకప్లోనూ సత్తా చాటారు.
డేవిడ్ వార్నర్ టీ20 ప్రపంచకప్లో మొత్తం 41 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ మ్యాచ్లలో ఆయన 984 పరుగులు సాధించారు. కేవలం 16 పరుగుల తేడాతో ఆయన 1000 పరుగుల మైలురాయిని అందుకోలేకపోయారు. వార్నర్ బ్యాట్ నుండి మొత్తం 8 అర్ధశతకాలు వచ్చాయి. డేవిడ్ వార్నర్ కూడా ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.