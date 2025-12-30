Smriti Mandhana : 2025 రన్ మెషీన్.. గిల్ కు స్మృతి మంధాన షాక్ !
Smriti Mandhana : 2025లో అత్యధిక అంతర్జాతీయ పరుగులు చేసిన ప్లేయర్గా నిలిచేందుకు స్మృతి మంధానకు 62 పరుగులు అవసరం. శ్రీలంకతో జరిగే ఆఖరి టీ20లో శుభ్మన్ గిల్ రికార్డును ఆమె బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. అలాగే, పలు రికార్డులు సాధించనుంది.
స్మృతి మంధాన దెబ్బకు గిల్ రికార్డు గల్లంతు?
భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఓపెనర్, స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన తన కెరీర్లో ప్రస్తుతం అత్యుత్తమ ఫామ్లో ఉన్నారు. 2025 సంవత్సరం ఆమెకు రికార్డుల సంవత్సరంగా మారింది. ఇప్పటికే మహిళల క్రికెట్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న స్మృతి, ఇప్పుడు పురుషుల క్రికెట్ రికార్డులను కూడా బద్దలు కొట్టే దిశగా దూసుకుపోతున్నారు.
భారత్, శ్రీలంక మహిళల జట్ల మధ్య జరుగుతున్న ఐదు టీ20ల సిరీస్లో మంగళవారం ఆఖరి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ టీమిండియాకు ఈ ఏడాది చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కావడం విశేషం. ఇప్పటికే సిరీస్లో 4-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత జట్టు, ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి శ్రీలంకను వైట్వాష్ చేయాలని పట్టుదలగా ఉంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో అందరి దృష్టి స్మృతి మంధానపైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఆమె భారత స్టార్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ పేరిట ఉన్న భారీ రికార్డును బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
గిల్ రికార్డుకు ముప్పు
2025 క్యాలెండర్ ఇయర్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు ప్రస్తుతం శుభ్మన్ గిల్ పేరిట ఉంది. గిల్ ఈ ఏడాది టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు కలిపి మొత్తం 1764 పరుగులు చేశారు. పురుషుల క్రికెట్ జట్టుకు ఈ ఏడాది ఇక మ్యాచ్లు లేకపోవడంతో గిల్ పరుగుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం లేదు.
అయితే, స్మృతి మంధాన ఈ ఏడాది అద్భుత ప్రదర్శనతో 1703 పరుగులు సాధించారు. గిల్ రికార్డును అధిగమించేందుకు ఆమెకు కేవలం 62 పరుగులు మాత్రమే అవసరం. శ్రీలంకతో జరిగే ఆఖరి టీ20లో మంధాన ఈ మైలురాయిని దాటితే, 2025లో పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ రెండూ కలిపి అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టిస్తారు.
2025లో పరుగుల వరద
స్మృతి మంధానకు 2025 సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఆమె బ్యాట్ నుంచి పరుగుల వరద పారింది. ముఖ్యంగా వన్డే ఫార్మాట్లో ఆమె ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ ఏడాది ఆడిన 23 వన్డే మ్యాచుల్లో ఆమె ఏకంగా 61.90 సగటుతో 1362 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 5 అద్భుతమైన సెంచరీలు ఉండటం విశేషం. ప్రపంచ కప్ లో ఆమె చేసిన ప్రదర్శనను క్రికెట్ అభిమానులు అంత త్వరగా మర్చిపోలేరు.
మరోవైపు టీ20 ఫార్మాట్లోనూ ఆమె జోరు కొనసాగించారు. ఈ ఏడాది 9 టీ20 మ్యాచుల్లో 341 పరుగులు చేశారు. న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో శతకంతో మెరిసి భారత్కు టైటిల్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మహిళల క్రికెట్లో ఈ ఏడాది మంధాన సాధించిన పరుగుల దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరూ లేరు. రెండవ స్థానంలో ఉన్న లారా వోల్వార్డ్ట్ 1174 పరుగులు మాత్రమే చేశారు.
10 వేల పరుగుల మైలురాయిలో మంధాన
శ్రీలంకతో జరిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో స్మృతి మంధాన మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి 10,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన రెండో భారత మహిళా క్రికెటర్గా నిలిచారు. ఆమె కంటే ముందు మిథాలీ రాజ్ మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న నాలుగో మహిళా క్రికెటర్గా మంధాన రికార్డు సృష్టించారు. మిథాలీ రాజ్, చార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్, సూజీ బేట్స్ తర్వాత ఈ జాబితాలో మంధాన చేరారు. నాలుగో టీ20లో ఆమె కేవలం 48 బంతుల్లోనే 80 పరుగులు చేసి, భారత్ 221 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
ఆకట్టుకుంటున్న మంధాన గణాంకాలు
స్మృతి మంధాన గణాంకాలు ఆమె నిలకడకు అద్దం పడుతున్నాయి. టెస్టు క్రికెట్లో 7 మ్యాచుల్లో 629 పరుగులు చేశారు, ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వన్డేల్లో 117 మ్యాచుల్లో 5322 పరుగులు సాధించగా, అందులో 14 సెంచరీలు, 34 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఇక టీ20 ఫార్మాట్లో 157 మ్యాచుల్లో 4102 పరుగులు చేసి, ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నారు. టాప్ ఆర్డర్లో వచ్చి ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించడంతో పాటు, వేగంగా పరుగులు రాబట్టడం మంధాన ప్రత్యేకత.
తిరువనంతపురంలో జరిగే ఈ ఆఖరి పోరులో మంధాన 62 పరుగులు చేస్తే, ఈ ఏడాది టాప్ స్కోరర్ కిరీటం ఆమె సొంతమవుతుంది. శ్రీలంక బౌలింగ్ను ఎదుర్కొని ఆమె ఈ ఘనత సాధిస్తుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. సిరీస్ను 5-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేయాలనే పట్టుదలతో ఉన్న టీమిండియాకు, మంధాన రికార్డు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. అభిమానులందరి కళ్లు ఇప్పుడు స్మృతి మంధాన బ్యాటింగ్పైనే ఉన్నాయి.