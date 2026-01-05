IND vs NZ: సచిన్ టు కోహ్లీ.. న్యూజిలాండ్పై పరుగుల వరద పారించిన టాప్-5 బ్యాటర్లు !
IND vs NZ : భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఐదుగురు బ్యాటర్ల జాబితాలో లెజెండరీ ప్లేయర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
IND vs NZ Top Scorers: న్యూజిలాండ్పై వీర విహారం చేసిన ఐదుగురు బ్యాటర్లు వీరే..
క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరిగే పోరుకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఈ రెండు జట్లు వన్డే ఫార్మాట్లో తలపడినప్పుడల్లా అభిమానులకు కావాల్సినంత మజా దొరుకుతుంది. మైదానంలో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు సాగే ఈ పోరులో ఎందరో దిగ్గజ బ్యాటర్లు తమ బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో అద్భుతమైన రికార్డులను నెలకొల్పారు.
ముఖ్యంగా వన్డే క్రికెట్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ఇండో-కివీస్ మ్యాచ్లలో పరుగుల వరద పారించిన బ్యాటర్ల జాబితాలో కొందరు దిగ్గజాల పేర్లు ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి. మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ నుండి ఆధునిక క్రికెట్ రారాజు విరాట్ కోహ్లీ వరకు, అలాగే కివీస్ దిగ్గజాలు రాస్ టేలర్, కేన్ విలియమ్సన్ వంటి వారు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.
భారత్ - న్యూజిలాండ్ వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్ల వివరాలు, వారి గణాంకాలు గమనిస్తే..
అగ్రస్థానంలో మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్
భారత్ - న్యూజిలాండ్ వన్డే చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో క్రికెట్ దేవుడు, మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో కివీస్ బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొన్న సచిన్, వారిపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు.
గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, సచిన్ టెండూల్కర్ న్యూజిలాండ్పై మొత్తం 42 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడారు. వీటిలో 46.05 సగటుతో ఏకంగా 1,750 పరుగులు సాధించారు. ఈ అద్భుతమైన రికార్డుతో సచిన్ ఈ జాబితాలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచారు. కివీస్పై సచిన్ బ్యాటింగ్ శైలి ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ
టీమిండియా బ్యాటింగ్ వెన్నెముక, రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. సచిన్ తర్వాతి స్థానంలో కొనసాగుతున్న కోహ్లీ, కివీస్పై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 33 వన్డే మ్యాచ్ల్లోనే కోహ్లీ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
న్యూజిలాండ్పై ఆడిన 33 మ్యాచ్ల్లో విరాట్ కోహ్లీ మొత్తం 1,657 పరుగులు చేశారు. ఇందులో ఆరు అద్భుతమైన సెంచరీలతో పాటు తొమ్మిది హాఫ్ సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి. సచిన్ రికార్డుకు కోహ్లీ అతి చేరువలో ఉండటం గమనార్హం.
కివీస్ దిగ్గజం రాస్ టేలర్
న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాటర్లలో ఒకరైన రాస్ టేలర్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. భారత్పై ఆడిన మ్యాచ్లలో టేలర్ నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరిచారు.
భారత్పై మొత్తం 35 వన్డేలు ఆడిన రాస్ టేలర్, 47.75 సగటుతో 1,385 పరుగులు సాధించారు. అతని ఖాతాలో మూడు సెంచరీలు, ఎనిమిది హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. భారత బౌలర్లను ఎదుర్కోవడంలో టేలర్ ఎప్పుడూ తన అనుభవాన్ని ఉపయోగించేవారు.
క్లాస్ బ్యాటర్ కేన్ విలియమ్సన్
న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్, ఆధునిక క్రికెట్ దిగ్గజం కేన్ విలియమ్సన్ ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచారు. తన క్లాస్ బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకునే విలియమ్సన్, భారత్పై మెరుగైన రికార్డును కలిగి ఉన్నారు.
భారత్తో జరిగిన 31 వన్డే మ్యాచ్ల్లో విలియమ్సన్ మొత్తం 1,239 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 11 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. సెంచరీలు లేకపోయినా, నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తూ జట్టుకు ఎన్నో విజయాలను అందించడంలో విలియమ్సన్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
విధ్వంసకర ఓపెనర్ నాథన్ ఆస్టిల్
న్యూజిలాండ్ మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ నాథన్ ఆస్టిల్ ఈ జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో ఉన్నారు. తనదైన దూకుడుతో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించే ఆస్టిల్, భారత్పై మంచి రికార్డును కలిగి ఉన్నారు.
ఆస్టిల్ భారత్పై 29 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడారు. 43.10 సగటుతో ఆయన 1,207 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో ఐదు అద్భుతమైన సెంచరీలు ఉన్నాయి. తక్కువ మ్యాచ్ల్లోనే ఎక్కువ సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు ఆస్టిల్ సొంతం. ఈ టాప్-5 జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవడం ద్వారా ఆయన తన స్థాయిని నిరూపించుకున్నారు.