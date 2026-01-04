- Home
Top 5 Batters With Most ODI Runs : గత ఐదేళ్లలో (2020-2025) వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్ల జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు చోటు దక్కలేదు. బాబర్ ఆజం నుండి శుభ్మన్ గిల్ వరకు ఈ జాబితాలో ఎవరున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విరాట్, రోహిత్లను వెనక్కి నెట్టిన యువ సంచలనాలు.. టాప్-5 లిస్ట్ ఇదిగో
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రికార్డులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు మైదానంలో పరుగుల వరద పారించిన దిగ్గజాలు, మారుతున్న కాలంతో పాటు వెనుకబడటం సహజం. ముఖ్యంగా గత ఐదేళ్ల వన్డే క్రికెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వన్డే క్రికెట్లో రారాజులుగా వెలుగొందిన టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలు గత ఐదేళ్లలో (2020-2025) అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో టాప్-5లో చోటు దక్కించుకోలేకపోయారు.
ఈ అర్ధ దశాబ్ద కాలంలో వివిధ జట్లకు చెందిన నిలకడైన ఆటగాళ్లు పరుగుల పట్టికలో ఆధిపత్యం చెలాయించారు. పాకిస్థాన్, వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, భారత్కు చెందిన యంగ్, సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఆ వివరాలు గమనిస్తే..
బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్)
పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం గత కొన్నేళ్లుగా వన్డే క్రికెట్లో అద్భుతమైన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. 2021 నుండి 2025 వరకు పాకిస్థాన్ తరఫున నిజమైన రన్ మెషీన్ గా బాబర్ అవతరించాడు. ఈ కాలంలో అతను తన క్లాస్ బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు.
బాబర్ ఆజం ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో మొత్తం 63 మ్యాచ్లు ఆడి, 62 ఇన్నింగ్స్లలో బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఏకంగా 51.24 సగటుతో 2,921 పరుగులు సాధించి ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఇందులో 8 అద్భుతమైన సెంచరీలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ లైనప్కు వెన్నెముకగా నిలిచిన బాబర్, ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వన్డే బ్యాటర్లలో ఒకరిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.
షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్)
వెస్టిండీస్ జట్టు ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఆ జట్టు ఓపెనర్, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ షాయ్ హోప్ మాత్రం నిలకడైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. 2021, 2025 మధ్య కాలంలో వెస్టిండీస్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా హోప్ నిలిచాడు.
ఈ కాలంలో అతను 70 మ్యాచ్లలో 70 ఇన్నింగ్స్లు ఆడి 2,824 పరుగులు సాధించాడు. అతని బ్యాటింగ్ సగటు 48.68గా నమోదైంది. విశేషమేమిటంటే, ఈ జాబితాలోని ఇతర బ్యాటర్ల కంటే ఎక్కువగా అతను 10 సెంచరీలు బాదాడు. విండీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో కీలకమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడుతూ, వన్డే ఫార్మాట్లో తాను ఎంత విలువైన ఆటగాడినో హోప్ నిరూపించుకున్నాడు.
పాతుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక)
శ్రీలంక క్రికెట్లో ఇటీవలి కాలంలో బాగా వినిపిస్తున్న పేరు పాతుమ్ నిస్సంక. తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ లంక జట్టుకు ఎన్నో విజయాలను అందించాడు. 2021 నుండి 2025 వరకు నిస్సంక తన బ్యాటింగ్తో మెరిశాడు.
ఈ వ్యవధిలో నిస్సంక 74 ఇన్నింగ్స్లలో 2,823 పరుగులు సాధించాడు. 40.91 సగటుతో బ్యాటింగ్ చేసిన ఈ లంక ఓపెనర్ ఖాతాలో 7 సెంచరీలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ (210* నాటౌట్) సాధించడం అతని ప్రతిభకు నిదర్శనం. క్రీజులో కుదురుకుంటే భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడగల సత్తా ఉన్న ఆటగాడిగా నిస్సంక గుర్తింపు పొందాడు.
శుభ్మన్ గిల్ (భారత్)
భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తు స్టార్ గా గుర్తింపు పొందుతున్న శుభ్మన్ గిల్, అతి తక్కువ సమయంలోనే తన ప్రభావం చూపాడు. ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ బ్యాటర్ గిల్ కావడం విశేషం. 2022 నుండి 2025 వరకు గిల్ గణాంకాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
కేవలం 55 మ్యాచ్లలో 55 ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన గిల్, ఏకంగా 2,769 పరుగులు సాధించాడు. ఈ జాబితాలో అత్యధిక బ్యాటింగ్ సగటు (58.91) గిల్దే కావడం గమనార్హం. 8 సెంచరీలు బాదిన గిల్.. భారీ, మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంలో తన సత్తాను చాటాడు. అతని కన్సిస్టెన్సీ టీమిండియాకు పెద్ద బలం.
చరిత్ అసలంక (శ్రీలంక)
శ్రీలంక జట్టుకు మిడిల్ ఆర్డర్ లో వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న మరో ఆటగాడు చరిత్ అసలంక. 2021 నుండి 2025 మధ్య కాలంలో అతను లంక బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
అసలంక 80 మ్యాచ్లలో 72 ఇన్నింగ్స్లు ఆడి 2,659 పరుగులు సాధించాడు. 42.88 సగటుతో బ్యాటింగ్ చేసిన అసలంక ఖాతాలో 5 సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఒత్తిడి సమయాల్లో నిలకడగా రాణించడం, అవసరమైనప్పుడు వేగంగా పరుగులు చేయడం అతని ప్రత్యేకత. శ్రీలంక మిడిలార్డర్కు స్థిరత్వాన్ని, ఫైర్పవర్ను అందించడంలో అసలంక సక్సెస్ అయ్యాడు.