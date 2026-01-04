David Warner : డేవిడ్ వార్నర్ విధ్వంసం.. కోహ్లీ రికార్డు బ్రేక్ !
David Warner : డేవిడ్ వార్నర్ బిగ్ బాష్ లీగ్లో 130 పరుగుల అజేయ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ సూపర్ నాక్ తో విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును సమం చేశాడు. రోహిత్ శర్మను దాటేసి టీ20 చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీల జాబితాలో చేరాడు.
టీ20 చరిత్రలో డేవిడ్ వార్నర్ అరుదైన రికార్డు
అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాటర్ డేవిడ్ వార్నర్ తన బ్యాటింగ్ పవర్ను ఇంకా చూపిస్తూనే ఉన్నాడు. 39 ఏళ్ల వయసులోనూ ఈ డాషింగ్ ఓపెనర్ గ్రౌండ్ లో పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బిగ్ బాష్ లీగ్ (BBL) 2025-26 సీజన్లో వార్నర్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు.
హోబర్ట్ హరికేన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సిడ్నీ థండర్ తరఫున ఆడుతున్న వార్నర్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్లో అజేయ సెంచరీ సాధించడం ద్వారా వార్నర్ టీ20 క్రికెట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
9 భారీ సిక్సర్లు, 11 ఫోర్లతో వార్నర్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్
సిడ్నీ షోగ్రౌండ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో డేవిడ్ వార్నర్ తన పాత స్టైల్ను గుర్తుచేశాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ కేవలం 65 బంతుల్లోనే అజేయంగా 130 పరుగులు సాధించాడు. వార్నర్ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 11 ఫోర్లు, 9 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. డిసెంబర్ 2011 తర్వాత బిగ్ బాష్ లీగ్లో వార్నర్ చేసిన మొదటి సెంచరీ ఇదే కావడం విశేషం. 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్న వార్నర్, ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్లో మాత్రం తన జోరును కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో వార్నర్ తన ఫిట్నెస్, ఫామ్ను మరోసారి ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు.
విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు సమం చేసిన డేవిడ్ వార్నర్
ఈ సెంచరీతో డేవిడ్ వార్నర్ తన టీ20 కెరీర్లో మొత్తం 9వ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును వార్నర్ సమం చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో వార్నర్ ఇప్పుడు కోహ్లీ, రిలీ రోసోలతో కలిసి సంయుక్తంగా మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. వీరి ముగ్గురి ఖాతాలో ఇప్పుడు తొమ్మిది చొప్పున సెంచరీలు ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ సెంచరీతో వార్నర్ టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మతో పాటు గ్లెన్ మాక్స్ వెల్, జోస్ బట్లర్, ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, ఆరోన్ ఫించ్, మైఖేల్ క్లింగర్, అభిషేక్ శర్మలను అధిగమించాడు. ఈ ఆటగాళ్లందరూ టీ20లో 8 సెంచరీలు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ జాబితాలో క్రిస్ గేల్ 22 సెంచరీలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, బాబర్ ఆజం 11 సెంచరీలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
సిడ్నీ థండర్ భారీ స్కోరు
డేవిడ్ వార్నర్ అద్భుత బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో సిడ్నీ థండర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 205 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది. వార్నర్ ఆరంభం నుండే దూకుడుగా ఆడుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. హోబర్ట్ బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా గ్రౌండ్ నలువైపులా షాట్లు ఆడాడు. వార్నర్ 130 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి జట్టుకు బలమైన స్థితికి తీసుకొచ్చాడు. అయితే, వార్నర్ మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లు పెద్దగా రాణించలేకపోయారు, కానీ వార్నర్ ఒంటిచేత్తో జట్టు స్కోరును 200 దాటించాడు.
హోబర్ట్ హరికేన్స్ అదరగొట్టింది !
206 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన హోబర్ట్ హరికేన్స్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా సాగింది. ఓపెనర్లు టిమ్ వార్డ్, మిచ్ ఓవెన్ సిడ్నీ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. వీరిద్దరూ తొలి వికెట్కు కేవలం 51 బంతుల్లోనే 108 పరుగులు జోడించి జట్టు విజయానికి గట్టి పునాది వేశారు. వార్డ్ 49 బంతుల్లో 90 పరుగులు చేసి తృటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్నాడు. మరోవైపు మిచ్ ఓవెన్ 18 బంతుల్లో 45 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
సిడ్నీ థండర్ బౌలర్ డానియల్ సామ్స్ మూడు ఓవర్లలో 36 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీసి కాసేపు హోబర్ట్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. వార్డ్ కూడా సామ్స్ బౌలింగ్లో స్కూప్ షాట్ ఆడబోయి ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో సిడ్నీ జట్టు మ్యాచ్లోకి తిరిగి వస్తుందని అనిపించింది.
వార్నర్ పోరాటం వృథా
కీలక సమయంలో వికెట్లు పడినప్పటికీ, హోబర్ట్ హరికేన్స్ బ్యాటర్ నిఖిల్ చౌదరి సంయమనంతో ఆడాడు. నిఖిల్ 14 బంతుల్లో అజేయంగా 29 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. హోబర్ట్ హరికేన్స్ ఇంకా 13 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 4 వికెట్లు కోల్పోయి 207 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. దీంతో డేవిడ్ వార్నర్ చేసిన చరిత్రాత్మక సెంచరీ వృథాగా మారింది. ఈ విజయంతో హోబర్ట్ హరికేన్స్ పాయింట్ల పట్టికలో కీలకమైన పాయింట్లను సాధించగా, సిడ్నీ థండర్ ఓటమి పాలైంది. వార్నర్ వ్యక్తిగతంగా అద్భుత రికార్డు సృష్టించినా, జట్టును గెలిపించలేకపోవడం నిరాశ కలిగించింది.