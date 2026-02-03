Tilak Varma Net Worth : క్రికెట్ పిచ్పైనే కాదు.. సంపాదనలోనూ తిలక్ వర్మ సెంచరీ !
Tilak Varma Net Worth : హైదరాబాద్ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తిలక్ వర్మ.. ప్రస్తుతం భారీగానే సంపాదిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ ₹8 కోట్ల రిటెన్షన్ డీల్ తిలక్ ఆర్థిక స్థితిని పూర్తిగా మార్చేసింది.
ఎలక్ట్రీషియన్ కొడుకు నుంచి కోటీశ్వరుడి వరకు.. తిలక్ వర్మ రేంజ్ మార్చేసిన ఐపీఎల్!
ఆధునిక భారత క్రికెట్ ఒక సామాన్య ఆటగాడి జీవితాన్ని ఎంత వేగంగా మార్చగలదో చెప్పడానికి తిలక్ వర్మ ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యం. హైదరాబాద్లోని ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తిలక్.. ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా నమ్మదగ్గ ఆటగాడిగా ఎదగడమే కాకుండా ఆర్థికంగానూ బలమైన స్థితికి చేరుకున్నారు. 2026 నాటికి తిలక్ వర్మ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు ₹8 నుంచి ₹10 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా. ఐపీఎల్ జీతం, బీసీసీఐ ఒప్పందాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా ఈ ఆదాయం సాధ్యమైంది.
తిలక్ వర్మ ఆర్థిక స్థితిని మార్చిన ఐపీఎల్ రిటెన్షన్
తిలక్ వర్మ కెరీర్లో 2025 ఐపీఎల్ రిటెన్షన్ అతిపెద్ద మలుపుగా నిలిచింది. అంతకుముందు 2022 నుంచి 2024 వరకు ముంబై ఇండియన్స్ ఆయనకు ఏడాదికి ₹1.70 కోట్లు చెల్లించేది. అయితే, 2025 వేలానికి ముందే ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ తిలక్ వర్మను ₹8 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది. ఈ ఒక్క ఒప్పందం ఆయన ఆదాయాన్ని భారీగా పెంచింది. 2026 నాటికి ఆయన మొత్తం నికర ఆస్తిలో 60 శాతానికి పైగా వాటా ఐపీఎల్ ఆదాయానిదే కావడం విశేషం.
బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, తిలక్ వర్మ మ్యాచ్ ఫీజుల వివరాలు
ఐపీఎల్ మాత్రమే కాకుండా, టీమ్ ఇండియా తరఫున నిలకడగా రాణిస్తుండటంతో బీసీసీఐ నుంచి కూడా తిలక్ వర్మకు భారీ ఆదాయం అందుతోంది. ప్రస్తుతం తిలక్ వర్మ బీసీసీఐ గ్రేడ్ సీ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు. దీని ద్వారా ఆయనకు ఏడాదికి ₹1 కోటి రిటైనర్ ఫీజు లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా ఆయన ఆడే ప్రతి టీ20, వన్డే మ్యాచ్లకు విడిగా మ్యాచ్ ఫీజులు అందుతాయి. ఆసియా కప్, ఆసియా క్రీడల్లో బంగారు పతకం సాధించిన జట్టులో సభ్యుడిగా ఉండటం ఆయన బ్రాండ్ విలువను మరింత పెంచింది.
బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల తో తిలక్ వర్మ జోరు
మైదానంలో తిలక్ వర్మ చూపిస్తున్న ప్రతిభను చూసి ప్రముఖ కంపెనీలు ఆయనతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆయన బూస్ట్ (Boost), ఎస్ఎస్ (SS),ఈబైక్ గో (eBikeGo) వంటి బ్రాండ్లకు ప్రచారకర్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 2026 నాటికి ఆయన ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా ఏడాదికి ₹1 నుంచి ₹1.5 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. రానున్న రోజుల్లో ఆయన మరిన్ని టాప్ బ్రాండ్లకు సంతకం చేసే అవకాశం ఉంది.
తిలక్ వర్మ లగ్జరీ కార్లు.. సొంత ఇల్లు
ఆదాయం పెరగడంతో తిలక్ వర్మ తన జీవనశైలిని కూడా అద్భుతంగా మార్చుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని చంద్రాయణగుట్టలో ఆయనకు సొంతంగా ఒక బహుళ అంతస్తుల ఇల్లు ఉంది. కార్ల విషయానికి వస్తే, ఆయన గ్యారేజీలో మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎస్-క్లాస్ (Mercedes-Benz S-Class), బీఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్ (BMW 7 Series) వంటి అత్యంత విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. తక్కువ వయసులోనే ఇలాంటి ఖరీదైన ఆస్తులను కూడబెట్టడం ఆయన ఆర్థిక క్రమశిక్షణకు నిదర్శనం.
తిలక్ వర్మ భవిష్యత్తులో మరింత ఆదాయం
2026 నాటికి 23 ఏళ్ల వయసులోనే తిలక్ వర్మ ఎంతో మంది యువ క్రికెటర్లకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఒకవేళ ఆయన భారత వైట్ బాల్ క్రికెట్ జట్టులో శాశ్వత స్థానం సంపాదించి, ముంబై ఇండియన్స్లో కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగితే, రాబోయే ఐపీఎల్ ఎడిషన్ నాటికి ఆయన నికర ఆస్తి ₹15 నుంచి ₹20 కోట్లకు చేరుకోవడం ఖాయమని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.