ఆ ఇద్దరినీ తీసేయండి మహాప్రభూ.! ఉంచితే టీమిండియా గెలవడం కష్టమే..
Team India: సౌత్ ఆఫ్రికా చేతిలో ఇటీవల టీ20 సూపర్ హిట్ మ్యాచ్లో టీమిండియాకు ఘోర పరాభవం ఎదురైన నేపథ్యంలో, జట్టులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. అసిస్టెంట్ కోచ్ రాన్ టెన్ డస్కెట్ ఈ మార్పుల గురించి స్పష్టమైన హింట్స్ ఇచ్చారు.
ఘోర పరాభవం తర్వాత..
దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఎదురైన ఘోర పరాభవం అనంతరం టీమిండియాలో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. అసిస్టెంట్ కోచ్ రాన్ టెన్ డస్కెట్ తదుపరి జింబాబ్వే మ్యాచ్లో స్టార్ ఆటగాడు సంజూ శాంసన్ జట్టులోకి వస్తాడని హింట్ ఇచ్చారు. రాబోయే రోజుల్లో సంజు ఒక ముఖ్యమైన చర్చనీయాంశం అవుతాడని డస్కెట్ పేర్కొన్నారు.
శాంసన్ జట్టులోకి వస్తే
సంజూ శాంసన్ జట్టులోకి వస్తే, వరుసగా నాలుగో మ్యాచ్లో విఫలమైన అభిషేక్ శర్మపై లేదా చెత్త ఫామ్లో ఉన్న తిలక్ వర్మపై వేటు పడవచ్చు. డస్కెట్ లెఫ్ట్-రైట్ ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్ల గురించి ప్రస్తావించడం బట్టి అభిషేక్ శర్మపై వేటు పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పవర్ ప్లేలో ఆఫ్ స్పిన్నర్లు
పవర్ ప్లేలో ఆఫ్ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ వంటి ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్మెన్ వికెట్లు కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది. పవర్ ప్లేలో వికెట్లు కోల్పోకుండా ఉండాలంటే టాప్ ఆర్డర్లో రైట్-లెఫ్ట్ కాంబినేషన్ అవసరమని డస్కెట్ వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి.
అభిషేక్ శర్మను జట్టులో కొనసాగించాలనుకుంటే..
ఒకవేళ అభిషేక్ శర్మను జట్టులో కొనసాగించాలనుకుంటే, తిలక్ వర్మపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు అభిషేక్ శర్మతో సంజు ఓపెనింగ్ చేయించి, ఇషాన్ను వన్ డౌన్ స్థానంలో పంపించే ప్రణాళికను టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ పరిశీలించవచ్చు. ఈ మార్పుల ద్వారా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో స్థిరత్వాన్ని, ప్రత్యర్థి ఆఫ్ స్పిన్ ప్రయోగాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అక్షర్ పటేల్ తుది జట్టులోకి
అక్షర్ పటేల్ తుది జట్టులోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో అక్షర్ పటేల్ జట్టులోకి రావడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. గత మ్యాచ్లో అక్షర్ లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ మార్పులు టీమిండియా ఆటతీరును మెరుగుపర్చడానికి దోహదపడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.