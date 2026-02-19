- Home
Rare Cricket Records : టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక్కసారి కూడా రనౌట్ కాని ఐదుగురు దిగ్గజ క్రికెటర్ల గురించి మీకు తెలుసా? ఈ లిస్టులో మన ఇండియన్ లెజెండ్ కూడా ఉన్నారు. ఆ ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఈ ఐదుగురు కెరీర్ మొత్తం ఒక్కసారి కూడా రనౌట్ కాలేదు
క్రికెట్ అనేది ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందనేది పక్కా చెప్పలేని గేమ్. ఇక్కడ ప్రతి బంతికి ఒక ఉత్కంఠ ఉంటుంది. మైదానంలో బ్యాటర్లు చేసే చిన్న పొరపాటు రనౌట్ దారి తీస్తుంది. ఎంతటి గొప్ప ఆటగాడైనా కెరీర్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో రనౌట్ కావడం సహజం. కానీ, క్రికెట్ చరిత్రలో ఐదుగురు ఆటగాళ్లు మాత్రం తమ సుదీర్ఘ టెస్ట్ కెరీర్లో ఒక్కసారి కూడా రనౌట్ కాలేదు. ఫీల్డర్లు ఎంత ప్రయత్నించినా వీరిని రనౌట్ రూపంలో పెవిలియన్కు పంపలేకపోయారు. ఈ అరుదైన జాబితాలో ఒక భారతీయ దిగ్గజం కూడా ఉండటం విశేషం. ఆ ఐదుగురు ప్లేయర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
ముదస్సర్ నాజర్ (పాకిస్థాన్)
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్రపంచానికి ఎంతో మంది మేటి బౌలర్లను అందించింది. కానీ ఆ జట్టులో ఒక అద్భుతమైన బ్యాటర్ తన వేగంతో రికార్డు సృష్టించాడు. ఆయనే ముదస్సర్ నాజర్. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో నాజర్ ఒక్కసారి కూడా రనౌట్ కాలేదు. ఆయన పాకిస్థాన్ తరపున 76 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడి 4114 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 10 సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి.
వన్డే ఫార్మాట్లో కూడా ఆయన 122 మ్యాచ్లు ఆడి 2653 పరుగులు సాధించారు. వికెట్ల మధ్య పరుగు తీయడంలో ఆయన అత్యంత వేగంగా ఉండేవారు. ఫీల్డర్ల కళ్ళు కప్పి పరుగు తీయడంలో నాజర్ దిట్ట. ఆట నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టుకు కోచ్గా కూడా సేవలందించారు.
పీటర్ మే (ఇంగ్లాండ్)
ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్, డాషింగ్ బ్యాటర్ పీటర్ మే ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. క్లాసిక్ బ్యాటింగ్కు పెట్టింది పేరుగా ఆయనకు గుర్తింపు ఉంది. పీటర్ మే తన కెరీర్ మొత్తంలో ఒక్కసారి కూడా రన్ అవుట్ కాలేదు. 1951లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఆయన తన టెస్ట్ అరంగేట్రం చేశారు.
ఇంగ్లాండ్ తరపున 66 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన మే, మొత్తం 4537 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 13 సెంచరీలు ఉండగా, ఆయన అత్యధిక స్కోరు 235 పరుగులు. ఆయన కెప్టెన్గా కూడా జట్టును అద్భుతంగా నడిపించారు. వికెట్ల మధ్య పరుగు తీసేటప్పుడు ఆయన చూపే ఏకాగ్రత అమోఘం. అందుకే ఆయనను రన్ అవుట్ చేయడం ప్రత్యర్థి జట్టు ఫీల్డర్లకు సాధ్యం కాలేదు.
కపిల్ దేవ్ (భారత్)
భారత క్రికెట్ అభిమానుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన పేరు కపిల్ దేవ్. 1983లో వెస్టిండీస్ వంటి దిగ్గజ జట్టును ఓడించి, భారత్కు తొలి వన్డే ప్రపంచ కప్ను అందించిన ఘనత ఆయనది. కపిల్ దేవ్ కేవలం గొప్ప బౌలర్ మాత్రమే కాదు, అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్ కూడా. జింబాబ్వేపై ఆయన ఆడిన 175 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఇప్పటికీ క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక సంచలనం.
కపిల్ దేవ్ భారత్ తరపున 131 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడి 5248 పరుగులు చేశారు, 434 వికెట్లు పడగొట్టారు. అలాగే వన్డేల్లో 3000 కంటే ఎక్కువ పరుగులు, 253 వికెట్లు తీశారు. ఇంతటి సుదీర్ఘమైన టెస్ట్ కెరీర్లో కపిల్ దేవ్ ఒక్కసారి కూడా రన్ అవుట్ కాకపోవడం ఒక అద్భుతం. ఫీల్డర్ల కళ్ళ ముందు నుంచి పాదరసంలా పరుగులు తీయడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి.
పాల్ కాలింగ్వుడ్ (ఇంగ్లాండ్)
ఇంగ్లాండ్ తరపున మూడు ఫార్మాట్లలో రాణించిన ఆటగాడు పాల్ కాలింగ్వుడ్. ఆయన చాలా దూకుడుగా ఆడే బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన ఫీల్డర్ కూడా. ఇంగ్లాండ్ తరపున 68 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో 4000 పైగా పరుగులు సాధించారు. 2010లో ఇంగ్లాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలవడంలో కెప్టెన్గా ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
పాల్ కాలింగ్వుడ్ తన టెస్ట్ కెరీర్లో ఎప్పుడూ రన్ అవుట్ రూపంలో వికెట్ సమర్పించుకోలేదు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా వికెట్ల మధ్య పరుగెత్తడం ఆయన ప్రత్యేకత. ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభతో, ఏకాగ్రతతో క్రికెట్ చరిత్రలో చెరగని రికార్డును లిఖించారు.
గ్రీమ్ హిక్ (ఇంగ్లాండ్)
జింబాబ్వేలో జన్మించినప్పటికీ గ్రీమ్ హిక్ ఇంగ్లాండ్ తరపున అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడారు. ఆయన బ్యాటింగ్ను చూసి అభిమానులు ఫిదా అయ్యే వారు. గ్రీమ్ హిక్ ఇంగ్లాండ్ తరపున 65 టెస్టులు, 20 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ రెండు ఫార్మాట్లలోనూ ఆయన 3000 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించడం విశేషం.
తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఒంటిచేత్తో అనేక విజయాలను అందించారు. ఆయన తన పూర్తి టెస్ట్ కెరీర్లో ఎన్నడూ రన్ అవుట్ కాలేదు. తన స్ట్రైక్ రొటేషన్, రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ విషయంలో హిక్ ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండేవారు.