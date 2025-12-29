Team India Cricket Schedule : 2026లో క్రికెట్ పూనకాలే.. గ్రౌండ్ దద్దరిల్లాల్సిందే !
Team India Cricket Schedule 2026 : 2026లో టీమిండియా ఫుల్ బిజీగా ఉండనుంది. సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్ కప్, న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్లతో పాటు ఆసియా గేమ్స్ వరకు.. కొత్త ఏడాదిలో భారత క్రికెట్ జట్టు పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టీమిండియా 2026 క్రికెట్ క్యాలెండర్ ఇదే
2026లో క్రికెట్ అభిమానులకు పూనకాలే ! గ్రౌండ్ దద్దరిల్లాల్సిందే.. రికార్డులు బద్దలవ్వాల్సిందే. ఒక పక్క వరల్డ్ కప్ వేట, మరో పక్క బ్యాక్ టు బ్యాక్ సిరీస్లు. ఊపిరి సలుపని షెడ్యూల్, హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్లతో టీమిండియా ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ కొల్లగొట్టడానికి రెడీ అయ్యింది. గ్యాప్ లేదు.. మనోళ్లు వచ్చారంటే ఊచకోతే మరి !
మొత్తంగా 2026 లో భారత జట్టు ఫుల్ బిజీగా ఉండనుంది. సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్ కప్, న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్లతో పాటు ఆసియా గేమ్స్ వరకు.. కొత్త ఏడాదిలో భారత క్రికెట్ జట్టు పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు గమనిస్తే..
టీమిండియాకు 2026 క్యాలెండర్ ఇయర్ అత్యంత కీలకమైనది. దాదాపు ఒక దశాబ్దం నిరీక్షణ తర్వాత, భారత్ మరోసారి ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. సొంతగడ్డపై జరిగే సిరీస్లు, విదేశీ పర్యటనలు, ప్రధాన ప్రపంచ టోర్నమెంట్లతో టీమిండియా డైరీ నిండిపోయింది. టీ20 ప్రపంచ కప్ నిర్వహణ మొదలుకొని, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్లలో సవాలుతో కూడిన పర్యటనల వరకు ఆటగాళ్లు మైదానంలో తీరిక లేకుండా గడపనున్నారు.
యువ సారథి శుభ్మన్ గిల్, టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ల నాయకత్వంలో టీమిండియా ఈ ఏడాది పలు సవాళ్లను ఎదుర్కోనుంది.
న్యూజిలాండ్తో సిరీస్తో 2026 ఆరంభం
టీమిండియా 2026 ను స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగే సిరీస్తో ప్రారంభిస్తుంది. ఈ పర్యటన జనవరి 11 నుండి జనవరి 31 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా కివీస్ జట్టుతో భారత్ ఐదు టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు, మూడు వన్డే మ్యాచ్లు ఆడనుంది.
ఇది కొత్త సంవత్సరంలో భారత్కు మొదటి అంతర్జాతీయ అసైన్మెంట్ ఇదే. జనవరి 11న వన్డే సిరీస్తో ఈ పర్యటన మొదలై, జనవరి 31న టీ20 మ్యాచ్తో ముగుస్తుంది. ఈ సిరీస్ ద్వారా భారత జట్టు రాబోయే ప్రపంచ కప్కు సన్నాహాలను మొదలుపెట్టనుంది.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 వేట
క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఒక దశాబ్దం తర్వాత భారత్ ఈ మెగా టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ ఫిబ్రవరి 7 నుండి మార్చి 8 వరకు జరగనుంది.
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్న భారత్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో సొంత గడ్డపై తమ టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ టోర్నీ భారత జట్టుకు అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైనది. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్ 2026 జరగనుంది.
ఇంగ్లండ్, శ్రీలంక పర్యటనలు
ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన తర్వాత, భారత్ ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఇందులో ఒక ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్, మూడు వన్డేల సిరీస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత, జూలైలో టీమిండియా ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఐదు టీ20లు, మూడు వన్డేల వైట్ బాల్ సిరీస్ను ఆడుతుంది. ఇంగ్లండ్ గడ్డపై సూర్యకుమార్ యాదవ్ టీ20 జట్టుకు, శుభ్మన్ గిల్ వన్డే జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నారు.
ఆగస్టు నెలలో భారత జట్టు రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం శ్రీలంకకు వెళ్తుంది. ఈ సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇంకా ప్రకటించబడనప్పటికీ, ఇది ఈ ఏడాది సెకండాఫ్ లో భారత్కు కీలకమైన రెడ్ బాల్ అసైన్మెంట్ కానుంది. ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో మరో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను భారత్ ఆడనుంది.
ఆసియా గేమ్స్, వెస్టిండీస్ సిరీస్
సెప్టెంబర్ 19 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఆసియా క్రీడల్లో కూడా భారత్ పాల్గొంటుంది. సాధారణంగా బీసీసీఐ ఈ ఈవెంట్కు రెండో జట్టును పంపుతుంది. గత ఎడిషన్లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నాయకత్వంలో భారత్ గోల్డ్ సాధించిన విషయం తెలిసిందే.
భారత బీ జట్టు ఆసియా గేమ్స్లో పోటీపడుతుండగా, సీనియర్ జట్టు స్వదేశంలో వెస్టిండీస్కు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఈ కరీబియన్ పర్యటనలో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. దీని తర్వాత సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ సమయంలో బంగ్లాదేశ్ పర్యటనలో కూడా భారత్ వన్డే, టీ20 సిరీస్లు ఆడే అవకాశం ఉంది.
ఏడాది చివరలో కఠిన సవాళ్లు
అక్టోబర్ చివరి నాటికి, టీమిండియా రెండు టెస్టులు, మూడు వన్డేల కోసం న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్తుంది. ఈ పర్యటన నవంబర్ వరకు కొనసాగుతుంది. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత్కు టెస్టుల్లో అంత గొప్ప రికార్డు లేదు కాబట్టి, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు ఈ సిరీస్ ఒక పెద్ద పరీక్షగా మారనుంది.
చివరగా, 2026 సీజన్ను భారత్ స్వదేశంలో శ్రీలంకతో జరిగే సిరీస్తో ముగిస్తుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20లు ఉంటాయి. మొత్తంగా చూస్తే, 2026లో భారత జట్టు కేవలం నాలుగు టెస్టులు మాత్రమే ఆడనుండగా, ఎక్కువ ప్రాధాన్యం వన్డేలు, టీ20 ఫార్మాట్లకే ఇవ్వనుంది.