Yashasvi Jaiswal : 12 సిక్సర్లు, 17 ఫోర్లతో 203 పరుగులతో సునామీ రా అయ్యా !
Yashasvi Jaiswal : యశస్వి జైస్వాల్ 17 ఏళ్ల వయసులో లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ 190 పరుగుల వద్ద ఔట్ కావడంతో ఈ రికార్డు పదిలంగా ఉంది. లెజెండరీ ప్లేయర్లు కూడా దీనిని అందుకోలేకపోయారు.
లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో యశస్వి జైస్వాల్ వరల్డ్ రికార్డు.. ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరలేదు!
టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే ప్రపంచ క్రికెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. డిసెంబర్ 28న ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ తన 24వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో యశస్వి ప్రయాణం ఎందరో యువ క్రీడాకారులకు ఆదర్శం. టెంట్లలో జీవించడం దగ్గరి నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రికార్డుల వర్షం కురిపించే స్థాయికి ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. ఈ సందర్భంగా యశస్వి జైస్వాల్ కెరీర్లోని ఒక అరుదైన రికార్డు గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. చాలా చిన్న వయసులోనే అతడు సాధించిన ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ప్రస్తుతానికి ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు.
యశస్వి జైస్వాల్ ప్రయాణం.. ఒక స్ఫూర్తి
యశస్వి జైస్వాల్ కష్టపడి పైకి వచ్చిన క్రికెటర్. నేల నుండి నింగికి ఎదిగిన ఆయన ప్రయాణం ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ప్రపంచ క్రికెట్లోని దిగ్గజాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచేలా తన ఆటతీరును మెరుగుపరుచుకున్నాడు.
జైస్వాల్ జులై 2023లో వెస్టిండీస్పై టెస్ట్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. తన మొదటి ఇన్నింగ్స్లోనే సెంచరీ బాది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అదే ఏడాది టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లోనూ, ఆ తర్వాత 2025లో వన్డే క్రికెట్లోనూ అరంగేట్రం చేశాడు.
దేశవాళీ క్రికెట్లో ముంబై తరఫున ఆడుతున్న యశస్వి, ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఎన్నో మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. తన అద్భుతమైన కెరీర్ లో 17 ఏళ్ల వయసులో అతడు నెలకొల్పిన ఒక ప్రపంచ రికార్డు ఇప్పటికీ చెక్కుచెదరలేదు.
జైస్వాల్ దుమ్మురేపే ఇన్నింగ్స్
యశస్వి జైస్వాల్ పేరు మీద లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డు ఉంది. దీన్ని బద్దలు కొట్టడం అంత సులభం కాదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తుంటారు. ఈ రికార్డు 2019లో నమోదైంది.
అప్పుడు యశస్వి జైస్వాల్ వయసు కేవలం 17 ఏళ్ల 292 రోజులు మాత్రమే. ఆ వయసులో విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అతడు చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంత చిన్న వయసులో పెద్ద టోర్నీలో అలాంటి ప్రదర్శన చేయడం ఏ బ్యాటర్కైనా కష్టమే. ఆ ఇన్నింగ్స్ తర్వాతే జైస్వాల్ భవిష్యత్తులో సూపర్ స్టార్ అవుతాడని అందరూ అంచనా వేశారు. ఆ అంచనాలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయి.
జార్ఖండ్పై 203 పరుగుతో జైస్వాల్ విధ్వంసం
ముంబై తరఫున ఆడుతూ జార్ఖండ్పై యశస్వి జైస్వాల్ తన బ్యాటింగ్ ప్రతాపాన్ని చూపించాడు. ఆ మ్యాచ్లో అతను ఏకంగా 203 పరుగులు సాధించాడు. ఇది ఒక చిరస్మరణీయమైన ఇన్నింగ్స్.
ఈ భారీ స్కోరు సాధించడానికి యశస్వి కేవలం 154 బంతులు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 17 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన ప్రపంచంలోని అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన బ్యాటర్గా యశస్వి రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ రికార్డు ఇప్పటికీ పదిలంగానే ఉంది. రాబోయే కాలంలో కూడా ఇది చెక్కుచెదరకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది.
జైస్వాల్ రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా అందుకోలేకపోయాడు
2025లో తన తుపాను బ్యాటింగ్తో రికార్డుల మోత మోగించిన 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి రికార్డుకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. కానీ, చివరికి ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేయలేకపోయాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ డిసెంబర్ 24, 2025న బీహార్ తరఫున విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అరంగేట్రం చేశాడు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో జరిగిన తన మొదటి మ్యాచ్లోనే 190 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఒకవేళ అతను డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసి ఉంటే, యశస్వి జైస్వాల్ రికార్డు బ్రేక్ అయ్యేది.
అంతేకాకుండా, లిస్ట్ ఏలో అత్యంత వేగంగా డబుల్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా కూడా నిలిచేవాడు. కానీ, 200 పరుగుల మైలురాయికి ముందే వైభవ్ అవుట్ కావడంతో యశస్వి రికార్డును అందుకోలేకపోయాడు.
యశస్వి అంతర్జాతీయ కెరీర్ గణాంకాలు ఇవే
యశస్వి జైస్వాల్ క్రికెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, అతడు ఎంతటి ప్రతిభావంతుడో అర్థమవుతుంది. ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అతను మొత్తం 3405 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. టెస్ట్ క్రికెట్ లో 28 మ్యాచ్లలో 7 సెంచరీల సహాయంతో 2511 పరుగులు చేశాడు.
వన్డే క్రికెట్ లో 4 మ్యాచ్లలో 1 సెంచరీతో 171 పరుగులు సాధించాడు. టీ20 ఇంటర్నేషనల్ లో 23 మ్యాచ్లలో 1 సెంచరీ, 5 హాఫ్ సెంచరీలతో 723 పరుగులు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. కేవలం 24 ఏళ్ల వయసులోనే యశస్వి జైస్వాల్ క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాడు.