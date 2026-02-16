T20 World Cup 2026 : సూపర్-8 కు చేరిన 3 జట్లు.. మిగిలిన 5 స్థానాల్లో నిలిచేది ఎవరు?
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్-8 దిశగా సాగుతోంది. భారత్ ఇప్పటికే అర్హత సాధించగా, ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్థాన్ జట్ల భవితవ్యం ఉత్కంఠగా మారింది. అయితే, మొత్తంగా సూపర్ 8 రేసులో నిలిచే జట్లు ఏవి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
T20 World Cup 2026 Super 8 : ముందు వరుసలో భారత్.. వెనుకబడిన దిగ్గజాలు
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ప్రారంభమై ఉత్కంఠగా ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం టోర్నీ అత్యంత కీలక దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం మూడు జట్లు మాత్రమే తదుపరి రౌండ్ అంటే సూపర్-8 కు తమ స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకున్నాయి. మిగిలిన ఐదు స్థానాల కోసం ప్రధాన జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతోంది.
ఆదివారం పాకిస్థాన్పై సాధించిన అద్భుత విజయంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ సూపర్-8కు అర్హత సాధించింది. భారత్తో పాటు వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా ఇప్పటికే తదుపరి దశకు చేరుకున్నాయి. మరోవైపు నమీబియా, నేపాల్, ఒమన్ జట్లు వరుస ఓటములతో టోర్నీ నుండి అవుట్ అయ్యాయి.
పాకిస్థాన్ భవితవ్యం: గెలిస్తేనే ఛాన్స్
గ్రూప్-ఏలో పాకిస్థాన్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం డైలమాలో ఉంది. భారత్తో ఓటమి తర్వాత పాక్ రన్ రేట్ దెబ్బతిన్నప్పటికీ, వారు ఇంకా రేసులో ఉన్నారు. పాకిస్థాన్ తన చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్లో నమీబియాను తప్పక ఓడించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ గెలిస్తే ఆరు పాయింట్లతో నేరుగా అర్హత సాధిస్తుంది.
ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే మాత్రం అమెరికా తో నెట్ రన్ రేట్ పోటీ పడాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ నెట్ రన్ రేట్ (+0.932) అమెరికా (+0.788) కంటే మెరుగ్గా ఉంది. అయితే నమీబియాతో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని బట్టి ఈ గణాంకాలు మారే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడి మ్యాచ్ రద్దయినా పాకిస్థాన్ 5 పాయింట్లతో ముందంజ వేస్తుంది.
ఆస్ట్రేలియాకు పొంచి ఉన్న ముప్పు.. ఇంటికేనా?
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఆధిపత్యం చెలాయించే ఆస్ట్రేలియాకు ఈసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలేలా కనిపిస్తోంది. 2021 ఛాంపియన్లు గ్రూప్ దశలోనే అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. జింబాబ్వే చేతిలో ఎదురైన షాకింగ్ ఓటమి ఆసీస్ అవకాశాలను క్లిష్టతరం చేసింది.
ఆస్ట్రేలియా తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో (సోమవారం శ్రీలంకతో, శుక్రవారం ఒమన్తో) తప్పక గెలవాలి. రెండు మ్యాచ్లు గెలిచినా ఆస్ట్రేలియాకు గ్యారెంటీ లేదు. ఎందుకంటే శ్రీలంక, జింబాబ్వే కూడా 6 పాయింట్లతో ముగించే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు రన్ రేట్ కీలకం అవుతుంది. జింబాబ్వే తన తదుపరి మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోవాలని లేదా శ్రీలంకను ఆసీస్ భారీ తేడాతో ఓడించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
ఇతర గ్రూపుల పరిస్థితి ఏమిటి?
- గ్రూప్-బి: శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఆస్ట్రేలియా మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇది ఈ టోర్నీలోనే అత్యంత ఆసక్తికరమైన గ్రూప్గా మారింది.
- గ్రూప్-సి: ఇంగ్లాండ్ తన తదుపరి మ్యాచ్లో ఇటలీని ఓడిస్తే సూపర్-8 బెర్త్ ఖాయం చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ వెస్టిండీస్ ఇప్పటికే క్వాలిఫై అయ్యింది.
- గ్రూప్-డీ: సౌతాఫ్రికా టాప్లో ఉండగా, న్యూజిలాండ్ తన చివరి మ్యాచ్లో కెనడాపై గెలిచి తర్వాతి రౌండ్కు వెళ్లాలని భావిస్తోంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు స్వల్ప అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, అది న్యూజిలాండ్ ఓటమిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సూపర్-8 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ ఇదే
ప్రపంచకప్లో రెండో దశ అయిన సూపర్-8 మ్యాచ్లు ఫిబ్రవరి 21 నుండి మార్చి 1 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ రౌండ్లో ఎనిమిది జట్లు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి తలపడతాయి. ప్రతి గ్రూప్ నుండి మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటాయి.
సెమీఫైనల్స్ మార్చి 4, 5 తేదీల్లో జరగనుండగా, గ్రాండ్ ఫినాలే మార్చి 8న జరగనుంది. భారత్ తన సూపర్-8 మ్యాచ్లను అహ్మదాబాద్ (ఫిబ్రవరి 22), చెన్నై (ఫిబ్రవరి 26), కోల్కతా (మార్చి 1) లలో ఆడే అవకాశం ఉంది.