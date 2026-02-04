T20 World Cup 2026 సందడి షురూ.. ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడాలి? ఇండియా మ్యాచ్ల టైమింగ్స్ ఇవే !
T20 World Cup 2026 : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫిబ్రవరి 7న ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 20 జట్లు ఈ మెగా టోర్నీలో పాల్గొంటున్నాయి. టీ20 వరల్డ్ కప్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఇండియా మ్యాచ్ల టైమింగ్స్, పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఫ్రీగా టీ20 వరల్డ్ కప్ చూడాలా? ఫోన్, టీవీలో లైవ్ వివరాలు ఇవే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సమరానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 7న ఈ క్రికెట్ ఫెస్టివల్ అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారంతో ఈ మెగా టోర్నీ ముగుస్తుంది. మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ టోర్నమెంట్లో క్రికెట్ ప్రియులకు కావాల్సిన అసలైన వినోదం అందనుంది.
ఈ టోర్నీలో మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్, పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్, జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్, ఒమన్, అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, నమీబియా, నేపాల్, ఇటలీ, ఆఫ్ఘనిస్థాన్, కెనడా, యూఏఈ, స్కాట్లాండ్ పోటీ పడుతున్నాయి.
భారత జట్టు మ్యాచ్ల వివరాలు ఇవే
ఈ మెగా టోర్నీలో భారత జట్టు గ్రూప్-ఏ లో చోటు దక్కించుకుంది. టీమిండియా తన తొలి మ్యాచ్ను ప్రారంభ రోజున అంటే ఫిబ్రవరి 7న ముంబై లో అమెరికాతో తలపడనుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 12న ఢిల్లీలో నమీబియాతో రెండో లీగ్ మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఇక ఫిబ్రవరి 18న అహ్మదాబాద్ లో నెదర్లాండ్స్తో భారత జట్టు తన చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో తలపడుతుంది. గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లు ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ఫిబ్రవరి 20 వరకు కొనసాగుతాయి.
భారత్ - పాక్ మ్యాచ్ జరిగేనా?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే దాయాదుల పోరు భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో లో జరగాల్సి ఉంది. అయితే, భారత్తో ఆడేందుకు తాము సిద్ధంగా లేమని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది. ఆ రోజు మ్యాచ్ సమయానికి పాక్ జట్టు మైదానంలోకి వస్తుందా లేదా అనే అంశంపైనే అందరి దృష్టి నెలకొంది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 నాకౌట్, ఫైనల్ షెడ్యూల్
లీగ్ దశ ముగిసిన తర్వాత సూపర్-8 మ్యాచ్లు ఫిబ్రవరి 21 నుంచి మార్చి 1 వరకు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత అత్యంత కీలకమైన సెమీఫైనల్స్ మార్చి 4, 5వ తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు. ఇక విశ్వవిజేత ఎవరో తేల్చే మహా సమరం అంటే ఫైనల్ మ్యాచ్ మార్చి 8న జరుగుతుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం 20 జట్లు ఉండటంతో గ్రూప్ దశలో ప్రతిరోజూ మూడు మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026: టీవీలో ఎక్కడ చూడాలి? లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇవే
2026 టీ20 ప్రపంచకప్ ప్రత్యక్ష ప్రసార హక్కులను స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ దక్కించుకుంది. అభిమానులు స్టార్ స్పోర్ట్స్ (Star Sports) ఛానళ్లలో ఈ మ్యాచ్లను వీక్షించవచ్చు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానుల కోసం స్టార్ స్పోర్ట్స్ 1 తెలుగు (Star Sports 1 Telugu) ఛానల్లో ప్రత్యక్షంగా తెలుగు కామెంటరీతో మ్యాచ్లను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అలాగే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో చూడాలనుకునే వారు జియో హాట్స్టార్ మొబైల్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 : మ్యాచ్ ప్రారంభ సమయాలు ఇవే
భారత కాలమానం ప్రకారం మ్యాచ్లు మూడు వేర్వేరు సమయాల్లో ప్రారంభమవుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 11:00 గంటలకు మొదటి మ్యాచ్, మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు రెండో మ్యాచ్, రాత్రి 7:00 గంటలకు మూడో మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. భారత జట్టు ఆడే అన్ని లీగ్ మ్యాచ్లు భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:00 గంటలకే మొదలవుతాయి. దీనివల్ల భారత అభిమానులు ప్రైమ్ టైమ్లో తమ జట్టు ఆటను వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది.