WPL 2026 : గుజరాత్ను ఉతికేసిన ఢిల్లీ.. ఫైనల్లో ఆర్సీబీతో రివెంజ్ మ్యాచ్
WPL 2026 Final : మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 ఎలిమినేటర్లో గుజరాత్ జెయింట్స్పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఘనవిజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఫిబ్రవరి 5న జరిగే ఫైనల్లో ఆర్సీబీతో తలపడనుంది.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026: గుజరాత్పై ఢిల్లీ ఘనవిజయం
మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్ తుది దశకు చేరుకుంది. మంగళవారం వడోదరలోని కోటాంబి బిసిఏ స్టేడియంలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఎలిమినేటర్ పోరులో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు గుజరాత్ జెయింట్స్ను చిత్తు చేసి ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. వరుసగా నాలుగోసారి ఫైనల్కు చేరిన ఢిల్లీ, ఈసారి ఎలాగైనా టైటిల్ సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉంది. ఫిబ్రవరి 5న జరగనున్న గ్రాండ్ ఫైనల్లో స్మృతి మంధాన నేతృత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో ఢిల్లీ తలపడనుంది. 2024 ఫైనల్లో ఆర్సీబీ చేతిలో ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ఢిల్లీ భావిస్తోంది.
గుజరాత్ పోరాటం.. బెత్ మూనీ హాఫ్ సెంచరీ
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నిర్ణయం సరైనదని బౌలర్లు నిరూపించారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ జెయింట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసింది. గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్లో కెప్టెన్ బెత్ మూనీ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఆమె 51 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచింది. ఓ దశలో 59 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును మూనీ, జార్జియా వేర్హామ్తో కలిసి ఆదుకుంది. వీరిద్దరూ కలిసి 61 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. చివర్లో కాశ్వి గౌతమ్ (18) మెరుపులు మెరిపించడంతో గుజరాత్ గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది. ఢిల్లీ బౌలర్లలో చినెల్ హెన్రీ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, నందిని శర్మ 2 వికెట్లు తీసింది.
ఢిల్లీ ఓపెనర్ల మెరుపు ఆరంభం
169 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు ఓపెనర్లు లిజెల్ లీ, షఫాలీ వర్మ కళ్లు చెదిరే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి ఢిల్లీ వికెట్ నష్టపోకుండా 72 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా ఐదో ఓవర్లో రేణుకా సింగ్ బౌలింగ్లో ఐదు ఫోర్లు బాది స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. లిజెల్ లీ 24 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేయగా, షఫాలీ వర్మ 21 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసింది. వీరిద్దరూ కేవలం 7 ఓవర్లలోనే 89 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి గెలుపును సులభతరం చేశారు. అయితే జార్జియా వేర్హామ్ ఒకే ఓవర్లో వీరిద్దరినీ అవుట్ చేసి గుజరాత్కు స్వల్ప ఆశలు కల్పించింది.
నిలకడగా ఆడిన జెమిమా, లారా వోల్వార్డ్
ఓపెనర్లు అవుటైన తర్వాత కెప్టెన్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్, లారా వోల్వార్డ్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడారు. జెమిమా దూకుడుగా ఆడుతూ 23 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేసి సోఫీ డివైన్ చేతికి చిక్కింది. అప్పటికి ఢిల్లీ విజయానికి 14 పరుగులు మాత్రమే అవసరమయ్యాయి. లారా వోల్వార్డ్ (32 నాటౌట్) చివర వరకు క్రీజులో ఉండి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చింది. మరిజన్నే కాప్ (4 నాటౌట్) ఫోర్ కొట్టి మ్యాచ్ను ముగించింది. దీంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 15.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
నాలుగోసారి ఫైనల్కు ఢిల్లీ.. చరిత్ర తిరగరాస్తుందా?
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు వరుసగా నాలుగోసారి డబ్ల్యూపీఎల్ ఫైనల్కు చేరుకోవడం విశేషం. గత మూడు సీజన్లలోనూ ఫైనల్ చేరినప్పటికీ, రన్నరప్గానే నిలిచింది. ఈసారి ఎలాగైనా ఛాంపియన్గా నిలవాలని కోరుకుంటోంది. మరోవైపు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి నేరుగా ఫైనల్ చేరింది. ముంబై ఇండియన్స్, యూపీ వారియర్స్ ఈసారి ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుండి తప్పుకున్నాయి. గుజరాత్ జెయింట్స్కు మొదటిసారి ఫైనల్ చేరే అవకాశం వచ్చినా, ఢిల్లీ చేతిలో ఓటమి తప్పలేదు.
ఫిబ్రవరి 5న బిగ్ ఫైట్
ఫిబ్రవరి 5న జరగబోయే ఫైనల్ మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. 2024 సీజన్ ఫైనల్లో తలపడిన ఈ రెండు జట్లు మళ్లీ ఇప్పుడు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. అప్పట్లో ఆర్సీబీ విజయం సాధించి ట్రోఫీ గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆ ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుని కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తుందా లేక ఆర్సీబీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందా అనేది వేచి చూడాలి. క్రికెట్ అభిమానులు ఈ హై-వోల్టేజ్ పోరు కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.