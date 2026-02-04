T20 World Cup Records : టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో టాప్ 5 అన్బ్రేకేబుల్ రికార్డ్స్
T20 World Cup T20 Unbreakable Records : టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో యువరాజ్ సింగ్ 12 బంతుల హాఫ్ సెంచరీ నుండి ఫెర్గూసన్ మెయిడెన్ ఓవర్ల వరకు ఎప్పటికీ చెరగని 5 అద్భుత రికార్డుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో 5 సూపర్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం సాధ్యమేనా?
భారతదేశంలో టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సందడి మొదలైంది. ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఈ మెగా ఈవెంట్ అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. పొట్టి ఫార్మాట్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచేందుకు అన్ని జట్లు సిద్ధమవుతున్నాయి. 2007లో ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన రికార్డులు నమోదయ్యాయి. అయితే, వీటిలో కొన్ని రికార్డులు మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. వాటిని బద్దలు కొట్టడం ఏ బ్యాటర్ లేదా బౌలర్కైనా దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఆ ఐదు అద్భుత రికార్డుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
యువరాజ్ సింగ్: 12 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ
టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన ఫిఫ్టీ రికార్డు భారత దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్ పేరిట ఉంది. 2007లో జరిగిన తొలి టీ20 ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లాండ్పై యువీ కేవలం 12 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. గడిచిన 18 ఏళ్లలో ఎంతో మంది విధ్వంసకర బ్యాటర్లు వచ్చారు. కానీ, ఫుల్ మెంబర్ జట్ల నుంచి ఎవరూ కూడా ఈ రికార్డును కనీసం తాకలేకపోయారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇంత తక్కువ బంతుల్లో 50 పరుగులు చేయడం అనేది ఇప్పటికీ ఒక అద్భుతంగానే మిగిలిపోయింది.
ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు : యువీ విధ్వంసం
టీ20 ఫార్మాట్లో ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టడం అనేది ఏ బ్యాటర్కైనా పెద్ద సవాల్. యువరాజ్ సింగ్ 2007 ప్రపంచకప్లో ఈ అసాధారణ ఘనత సాధించాడు. ఇంగ్లాండ్ పేసర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఆరు బంతుల్లో ఆరు భారీ సిక్సర్లు బాదాడు. వరల్డ్ కప్ వంటి మెగా టోర్నీలో మరే ఇతర ఆటగాడు ఈ ఘనతను మళ్లీ సాధించలేకపోయాడు. బౌలర్ల ఆధిపత్యం పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది.
శ్రీలంక భారీ విజయం.. 172 పరుగుల తేడాతో గెలుపు
అత్యధిక పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన రికార్డు శ్రీలంక జట్టు పేరిట ఉంది. 2007 ప్రపంచకప్లో కెన్యాపై శ్రీలంక 260/6 భారీ స్కోరు సాధించింది. అనంతరం ప్రత్యర్థిని తక్కువ పరుగులకే ఆలౌట్ చేసి 172 పరుగుల భారీ వ్యత్యాసంతో విజయం అందుకుంది. టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో ఇప్పటికీ ఇదే అత్యధిక జట్టు స్కోరు, అతిపెద్ద గెలుపు మార్జిన్. ప్రస్తుత పోటీతత్వ క్రికెట్లో ఒక జట్టు మరో జట్టుపై ఇంత భారీ తేడాతో గెలవడం దాదాపు అసంభవం.
లాకీ ఫెర్గూసన్: 4 వరుస మెయిడెన్ ఓవర్లు
బౌలింగ్ విభాగంలో 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఒక అరుదైన రికార్డు నమోదైంది. న్యూజిలాండ్ పేసర్ లాకీ ఫెర్గూసన్ పపువా న్యూ గినియాపై తన 4 ఓవర్ల స్పెల్లో ఒక్క పరుగు కూడా ఇవ్వకుండా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టీ20 క్రికెట్లో ఒక బౌలర్ తన కోటాలోని మొత్తం 4 ఓవర్లను మెయిడెన్లుగా వేయడం నమ్మశక్యం కాని విషయం. ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టాలంటే ఐదు ఓవర్లు వేయాలి, కానీ అది నిబంధనల ప్రకారం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ రికార్డు శాశ్వతంగా చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇంతటి రికార్డు సృష్టించిన ఫెర్గూసన్ను ఈసారి వరల్డ్ కప్ జట్టు నుంచి తప్పించారు.
క్రిస్ గేల్: 47 బంతుల్లోనే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ పేరిట టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ రికార్డు ఉంది. 2016 ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లాండ్పై గేల్ కేవలం 47 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో ఓవరాల్గా ఇంకా తక్కువ బంతుల్లో సెంచరీలు ఉన్నప్పటికీ, వరల్డ్ కప్ లో ఫుల్ మెంబర్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఇది ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ. ఒత్తిడితో కూడిన ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ల్లో 50 బంతుల్లోపు సెంచరీ చేయడం అనేది ఇప్పటికీ బ్యాటర్లకు కష్టసాధ్యమైన పనిగానే ఉంది.