T20 World Cup 2026 ఛాంపియన్గా భారత్.. విన్నింగ్ మూమెంట్స్
T20 World Cup 2026 : 2023లో ఇదే మైదానంలో ఎదురైన ఓటమికి టీమిండియా వడ్డీతో సహా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించి భారత్ ఛాంపియన్ గా నిలిచింది.
టాస్ గెలిచిన కివీస్.. బ్యాటింగ్ విధ్వంసానికి సిద్ధమైన భారత్
టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే, భారత ఓపెనర్లు సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ తొలి ఓవర్ నుంచే ఎదురుదాడికి దిగి కివీస్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు.
అభిషేక్ శర్మ సునామీ.. 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ
ఈ టోర్నీలో ఫామ్ కోసం ఇబ్బంది పడ్డ అభిషేక్ శర్మ, ఫైనల్ రోజే తన ప్రతాపం చూపాడు. కేవలం 18 బంతుల్లోనే 50 పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 6 ఫోర్లు, 3 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి అభిషేక్ తొలి వికెట్గా వెనుదిరిగాడు.
కింగ్ సంజూ శాంసన్ క్లాస్ అండ్ మాస్ ఇన్నింగ్స్
ఫైనల్లో సంజూ శాంసన్ రికార్డు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 46 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసిన సంజూ, టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. 8 సిక్సర్లు బాదిన సంజూ, ఒకే వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు (21) కొట్టిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఇషాన్ కిషన్ మెరుపులు.. ముగ్గురు బ్యాటర్ల అరుదైన ఫీట్
సంజూకి తోడుగా ఇషాన్ కిషన్ 25 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేసి భారత్ స్కోరును పరుగులు పెట్టించాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఒకే ఇన్నింగ్స్లో మొదటి ముగ్గురు బ్యాటర్లు 50 పరుగులకు పైగా స్కోరు చేశారు. దీంతో భారత్ 20 ఓవర్లలో 255/5 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
బుమ్రా బౌలింగ్ వినాశనం.. తొలి బంతికే వికెట్
256 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కివీస్కు బుమ్రా చుక్కలు చూపించాడు. తను వేసిన మొదటి బంతికే రచిన్ రవీంద్రను అవుట్ చేసి స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. బుమ్రా తన స్లోయర్ బాల్స్తో 4 వికెట్లు పడగొట్టి కివీస్ వెన్నువిరిచాడు.
అక్షర్ పటేల్ స్పిన్ మ్యాజిక్.. మూడు కీలక వికెట్లు
మిడిల్ ఓవర్లలో అక్షర్ పటేల్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. ఫిన్ అలెన్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, డారిల్ మిచెల్ వంటి కీలక వికెట్లు తీసి కివీస్ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు. 4 ఓవర్లలో కేవలం 32 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి తన ప్రతాపం చూపాడు.
టిమ్ సీఫెర్ట్ పోరాటం.. వరుణ్ చక్రవర్తి బ్రేక్
న్యూజిలాండ్ తరపున టిమ్ సీఫెర్ట్ 26 బంతుల్లో 52 పరుగులతో ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. అయితే, 9వ ఓవర్లో వరుణ్ చక్రవర్తి అతడిని అవుట్ చేయడంతో భారత్ విజయం ఖాయమైంది. ఇషాన్ కిషన్ క్యాచ్ అందుకోవడంతో సీఫెర్ట్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.
ఫీల్డింగ్లో భారత్ ఆధిపత్యం.. ఇషాన్ సూపర్ క్యాచ్లు
బౌలర్లకు తోడుగా భారత ఫీల్డర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. ముఖ్యంగా వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ డైవింగ్ చేస్తూ అద్భుతమైన క్యాచ్లు అందుకున్నాడు. తిలక్ వర్మ కూడా కీలకమైన క్యాచ్లతో కివీస్ పతనానికి సహకరించాడు.
అహ్మదాబాద్లో విజయోత్సవం.. ముగిసిన 96 పరుగుల విజయం
చివరికి అభిషేక్ శర్మ జేకబ్ డఫీని అవుట్ చేయడంతో న్యూజిలాండ్ 159 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. దీంతో భారత్ 96 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించి, ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026ను ముద్దాడింది.
మూడోసారి జగజ్జేతగా భారత్.. రికార్డుల సునామీ
2007 తర్వాత భారత్ మూడో సారి టీ20 ప్రపంచ కప్ను సొంతం చేసుకుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో టీమిండియా ఈ టోర్నీ ఆద్యంతం అజేయంగా నిలిచింది. అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య భారత జట్టు ట్రోఫీని అందుకుని సంబరాలు చేసుకుంది.