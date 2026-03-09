ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ టీమ్ లో మనోళ్లదే హవా.. ఆ నలుగురు ప్లేయర్లు ఎవరో తెలుసా?
ICC T20 World Cup 2026 Team : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో వరుసగా రెండోసారి విజేతగా నిలిచి భారత్ రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలోనే ఐసీసీ ప్రకటించిన 'టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'లో నలుగురు భారత ఆటగాళ్లకు చోటు దక్కింది.
T20 World Cup 2026 టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ లో భారత్ నుండి నలుగురికి చోటు
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించి, భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో వరుసగా రెండుసార్లు టైటిల్ గెలిచిన తొలి జట్టుగా టీమ్ ఇండియా అవతరించింది. ఈ మెగా టోర్నీ ముగిసిన అనంతరం, ఐసీసీ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన ఆటగాళ్లతో కూడిన 'టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'ను ప్రకటించింది. ఈ డ్రీమ్ టీమ్లో నలుగురు భారతీయులకు చోటు దక్కడం విశేషం.
వెస్టిండీస్ దిగ్గజం ఇయాన్ బిషప్, ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ ఇయాన్ మోర్గాన్, నటాలీ జెర్మనోస్, గౌరవ్ సక్సేనా, రెక్స్ క్లెమెంటైన్ వంటి ప్రముఖులతో కూడిన సెలక్షన్ ప్యానెల్ ఈ జట్టును ఎంపిక చేసింది.
మెరిసిన భారత స్టార్లు: శాంసన్, కిషన్ విధ్వంసం
భారత్ తరపున వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. 5 మ్యాచ్ల్లో 80.25 సగటుతో 321 పరుగులు చేసిన శాంసన్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా నిలిచాడు. సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై 89, ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై 89 పరుగులు చేసి భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
మరోవైపు ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ 9 మ్యాచ్ల్లో 317 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్పై అతను ఆడిన 77 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ టోర్నీకే హైలైట్గా నిలిచింది. రెండేళ్లు జట్టుకు దూరంగా ఉన్న కిషన్, ఈ ప్రపంచకప్తో తన సత్తాను చాటాడు.
ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో హార్దిక్, విల్ జాక్స్ జోరు
భారత స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన విలువను మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. 9 మ్యాచ్ల్లో 217 పరుగులు చేయడమే కాకుండా 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు. జింబాబ్వేపై అతను చేసిన 23 బంతుల్లో 50 పరుగులు భారత్ ఈ టోర్నీలో అత్యధిక స్కోరు (256/4) సాధించడంలో తోడ్పడింది.
ఇంగ్లాండ్ యంగ్ ఆల్ రౌండర్ విల్ జాక్స్ ఈ టోర్నీలో సంచలనంగా మారాడు. ఫినిషర్గా రాణిస్తూ 226 పరుగులు, 9 వికెట్లు తీశాడు. నాలుగు సార్లు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డులు గెలుచుకుని షేన్ వాట్సన్ రికార్డును సమం చేశాడు.
బౌలింగ్లో బుమ్రా మాయాజాలం
టీమ్ ఇండియా బౌలింగ్ విభాగానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఈ టోర్నీలో 14 వికెట్లతో టాప్ వికెట్ టేకర్గా నిలిచాడు. ఫైనల్లో 15 పరుగులకే 4 వికెట్లు తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అందుకున్నాడు. సెమీఫైనల్లో కూడా అత్యంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసి మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పాడు. దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ లుంగీ ఎన్గిడి (12 వికెట్లు), ఇంగ్లాండ్ స్పిన్నర్ ఆదిల్ రషీద్ (13 వికెట్లు) కూడా తమ స్థానాలను ఖాయం చేసుకున్నారు.
సంచలనం సృష్టించిన చిన్న జట్ల ఆటగాళ్లు
పాకిస్థాన్ జట్టు త్వరగానే అవుట్ అయినా.. ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ 383 పరుగులతో రికార్డు సృష్టించాడు. ఒకే ఎడిషన్లో రెండు సెంచరీలు బాదిన తొలి బ్యాటర్గా నిలిచాడు. జింబాబ్వేకు చెందిన బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ 13 వికెట్లతో తన జట్టును సూపర్-8కు చేర్చడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు. వెస్టిండీస్ నుంచి జేసన్ హోల్డర్ బ్యాటుతోనూ, బంతితోనూ రాణించి జట్టులో చోటు సంపాదించాడు.
కెప్టెన్గా ఐడెన్ మార్క్రామ్
దక్షిణాఫ్రికా జట్టును సెమీఫైనల్ వరకు నడిపించిన ఐడెన్ మార్క్రామ్ ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. అతను బ్యాటింగ్లో 286 పరుగులు చేయడమే కాకుండా, బౌలింగ్లోనూ కీలక వికెట్లు తీస్తూ జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. 12వ ఆటగాడిగా అమెరికా పేసర్ షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ ఎంపికయ్యాడు. గ్రూప్ దశలో భారత్, పాకిస్థాన్లపై చెరో 4 వికెట్లు తీసి అతను అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
ఐసీసీ టీమ్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ - 2026
- సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్)
- సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్, భారత్)
- ఇషాన్ కిషన్ (భారత్)
- ఐడెన్ మార్క్రామ్ (కెప్టెన్, సౌత్ ఆఫ్రికా)
- హార్దిక్ పాండ్యా (భారత్)
- విల్ జాక్స్ (ఇంగ్లాండ్)
- జేసన్ హోల్డర్ (వెస్టిండీస్)
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్)
- లుంగీ ఎన్గిడి (సౌత్ ఆఫ్రికా)
- ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)
- బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ (జింబాబ్వే)
- షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ (12వ ఆటగాడు, యూఎస్ఏ)