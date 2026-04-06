Stock Market: ఒకే ఒక్క సీక్రెట్.. రూ. 10 వేలతో లక్ష సంపాదించే ఐడియా.. సింప్లీ సూపర్బ్.!
Stock Market: పెట్టిన పెట్టుబడికి ఏడాదిలోపు 80 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు రిటర్న్స్ రావాలంటే కొంత రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరం అని బిజినెస్ నిపుణులు తెలిపారు. స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక షేరు ధర పడిపోతున్నప్పటికీ, దాని అంతర్గత బలం పెరుగుతుందో లేదో..
స్టాక్ మార్కెట్ మంత్రం
ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా ఆదాయం పెరగకపోవడంతో, చాలా మంది భారతీయులు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
గత పదేళ్లలో..
గత పదేళ్లలో డీమ్యాట్ అకౌంట్ల సంఖ్య కొన్ని లక్షల నుంచి 5 కోట్లకు పైగా పెరగడమే దీనికి నిదర్శనం. అయితే, స్టాక్ మార్కెట్లో గుడ్డిగా పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, నేర్చుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా అధిక లాభాలు పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
స్మార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా ఒక స్టాక్ ధర పడిపోతుంటే అందరూ భయపడి అమ్మేస్తుంటారు. కానీ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్లు ఆ సమయంలోనే "డైవర్జెన్స్"ను గమనిస్తారు. అంటే, స్టాక్ ధర తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఆ కంపెనీలో అంతర్గతంగా కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది టెక్నికల్ ఇండికేటర్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. దీని కోసం ప్రధానంగా RSI అనే టూల్ను ఉపయోగిస్తారు.
కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ - ఒక కేస్ స్టడీ:
'కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్' స్టాక్ను ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 2025లో ఈ స్టాక్ ధర 571 రూపాయల నుంచి 544 రూపాయలకు పడిపోయింది. కానీ అదే సమయంలో RSI విలువ 13 నుంచి 16కు పెరిగింది. దీని అర్థం స్టాక్ ధర పడినా, అందులోకి "స్మార్ట్ మనీ" ప్రవేశిస్తోందని, త్వరలోనే ధర పెరుగుతుందని సంకేతం. ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ 776 రూపాయల వరకు పెరగడం విశేషం.
జాగ్రత్తలు ఇవే..
ఏడాదిలో 86 శాతం పైగా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న స్టాక్స్ను గుర్తించడానికి ఇటువంటి టెక్నికల్ చార్ట్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఎవరి రికమెండేషన్లను గుడ్డిగా నమ్మకుండా, స్వయంగా చార్ట్స్ చూసి విశ్లేషించడం నేర్చుకోవాలని హితవు పలికారు. సరైన నాలెడ్జ్తో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సామాన్యులు కూడా కోటీశ్వరులు కావచ్చని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.