Multibagger Stock : సెప్టెంబర్ 2023లో రూ. 2.22 వద్ద ఉన్న డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ షేరు ధర ప్రస్తుతం రూ. 138కి చేరి, 6000 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వార్నీ.. ఏకంగా 6000% రిటర్న్స్! ఈ కంపెనీ షేరు కొన్నవారంతా ఇప్పుడు కోటీశ్వరులే
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో కొన్నిసార్లు అతి తక్కువ ధరలో లభించే షేర్లు కూడా ఇన్వెస్టర్ల జాతకాన్ని మార్చేస్తుంటాయి. అతి తక్కువ కాలంలోనే ఊహించని రీతిలో సంపదను సృష్టించి కోటీశ్వరులను చేసిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని తాజాగా డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (Diamond Power Infrastructure) సంస్థ షేరు నమోదు చేసింది. కేవలం ఏడాదిన్నర కాలంలోనే ఈ స్టాక్ తన ఇన్వెస్టర్లకు 6,000 శాతానికి పైగా భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
రూ. 2 నుంచి రూ. 138కి ప్రయాణం
2023 సెప్టెంబర్ నెలలో ఈ కంపెనీ షేరు విలువ కేవలం రూ. 2.22 వద్ద ట్రేడవుతోంది. కానీ, ప్రస్తుతం ఈ షేరు ధర రూ. 138 స్థాయికి చేరుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అంటే దాదాపు ఏడాదిన్నర కాలంలో ఈ స్టాక్ సుమారు 62 రెట్ల కంటే ఎక్కువ పెరిగింది. ఈ అసాధారణ వృద్ధి కారణంగానే మార్కెట్ వర్గాల్లో ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వ్యాపార విస్తరణ.. మార్కెట్ క్యాప్
డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రధానంగా ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు, హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ తయారీలో ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి, విద్యుత్ సరఫరా, పారిశ్రామిక వినియోగ రంగాల్లో ఈ సంస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 7,000 కోట్లను దాటింది. ఇది చిన్న తరహా సంస్థ అయినప్పటికీ, దీని ఆర్డర్ బుక్, ఆదాయ వృద్ధి స్థిరంగా పెరుగుతూ వస్తోంది.
డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వార్షిక వృద్ధి గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయి?
2023 సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి ఈ స్టాక్ దాదాపు 600 శాతానికి పైగా వృద్ధిని సాధించింది. ఆ తర్వాత 2024లో మరింత జోరు అందుకుని దాదాపు 800 శాతం వరకు పెరిగింది. మధ్యలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, తిరిగి కోలుకుని స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది. కంపెనీ పనితీరు మెరుగుపడటమే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
డైమండ్ పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ : లక్ష పెడితే రూ. 62 లక్షలు
ఒక ఇన్వెస్టర్ గనుక 2023 సెప్టెంబర్లో ఈ కంపెనీ షేర్లలో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి, వాటిని నేటి వరకు విక్రయించకుండా ఉంచుకుని ఉంటే, ఆ పెట్టుబడి విలువ ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 62 లక్షలుగా ఉండేది. ఇది ఏకంగా 6,000 శాతం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని సూచిస్తుంది. ఇంత తక్కువ కాలంలో ఏ ఇతర సంప్రదాయ పెట్టుబడి మార్గాల్లోనూ ఇటువంటి లాభాలు రావడం దాదాపు అసాధ్యం.
పెట్టుబడిదారులకు హెచ్చరిక
స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు ఎల్లప్పుడూ నష్టభయంతో కూడుకున్నవి. గతంలో వచ్చిన భారీ లాభాలు భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే వస్తాయని చెప్పలేము. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు ఎప్పుడైనా సంభవించవచ్చు. కాబట్టి, ఇటువంటి పెన్నీ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరైన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం, కంపెనీ చరిత్రను పరిశీలించడం చాలా అవసరం.