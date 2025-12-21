- Home
INDW vs SLW : స్మృతి మంధాన సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు ! లంకపై భారత్ ఘన విజయం
INDW vs SLW : వైజాగ్ లో శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి టీ20లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. స్మృతి మంధాన టీ20ల్లో వేగంగా 4000 పరుగులు పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు.
శ్రీలంకతో తొలి టీ20లో భారత్ విజయం.. మెరిసిన జెమీమా, మంధాన
విశాఖపట్నంలో ఆదివారం శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో భారత స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన చరిత్ర సృష్టించారు. ఇటీవల జరిగిన వన్డే ప్రపంచ కప్ 2025 టైటిల్ విజయంతో జోష్లో ఉన్న భారత జట్టు, ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
ఈ మ్యాచ్లో స్మృతి మంధాన కేవలం విజయంలో భాగస్వామి కావడమే కాకుండా, మహిళల టీ20 క్రికెట్లో ఒక భారీ ప్రపంచ రికార్డును తన పేరున లిఖించుకున్నారు. బ్యాటింగ్లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుత ప్రదర్శన, బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన బంతులతో భారత్ ఈ సిరీస్లో శుభారంభం చేసింది.
రికార్డుల రాణి స్మృతి.. 4 వేల పరుగుల మైలురాయి
భారత స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన మహిళల టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 4,000 పరుగుల మైలురాయిని దాటిన తొలి భారతీయ మహిళా క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఘనత సాధించిన రెండవ క్రీడాకారిణిగా ఆమె నిలిచారు. ఇప్పటివరకు న్యూజిలాండ్కు చెందిన సుజీ బేట్స్ (177 మ్యాచ్లలో 4,716 పరుగులు) మాత్రమే ఈ జాబితాలో ముందున్నారు.
శ్రీలంకతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మంధాన 25 బంతుల్లో 25 పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. అయితే, బంతుల పరంగా చూస్తే స్మృతి మంధాన అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. సుజీ బేట్స్ 4000 పరుగుల కోసం 3675 బంతులు తీసుకోగా, మంధాన కేవలం 3227 బంతుల్లోనే (448 బంతులు తక్కువగా) ఈ ఘనతను సాధించి ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టారు. ఆమె పవర్ ప్లే చివరి ఓవర్లో సింగిల్ తీయడం ద్వారా ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు.
శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్.. తడబడిన బ్యాటర్లు
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన శ్రీలంక జట్టు భారత బౌలర్ల దాటికి 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 121 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఓపెనర్ విష్మి గుణరత్నే 43 బంతుల్లో 39 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, హసిని పెరీరా (20), హర్షిత సమరవిక్రమ (21) ఫర్వాలేదనిపించారు. శ్రీలంక కెప్టెన్ చమరి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో క్రాంతి గౌడ్ బౌలింగ్లో ఫోర్ కొట్టి దూకుడు ప్రదర్శించినప్పటికీ, ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయారు.
క్రాంతి గౌడ్ వేసిన అద్భుతమైన బంతికి ఆమె బౌల్డ్ అయ్యారు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో శ్రీలంక బ్యాటర్లు లూజ్ బంతులను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. ముఖ్యంగా మొదటి 10 ఓవర్లలో శ్రీలంక స్కోరు 55/2 గా మాత్రమే నమోదైంది.
కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్.. వైష్ణవి అరంగేట్రం
భారత బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే, అరంగేట్రం చేసిన వైష్ణవి శర్మ ఆకట్టుకున్నారు. వికెట్ తీయలేకపోయినప్పటికీ, తన 4 ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 16 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి శ్రీలంకను కట్టడి చేశారు. తన మొదటి ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం విశేషం. మరోవైపు క్రాంతి గౌడ్, దీప్తి శర్మ, శ్రీ చరణి తలో వికెట్ తీసి శ్రీలంకను భారీ స్కోరు చేయకుండా అడ్డుకున్నారు.
దీప్తి శర్మ 4 ఓవర్లలో 20 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. పవర్ ప్లేలో దీప్తి వేసిన మెయిడెన్ ఓవర్ శ్రీలంక స్కోరు వేగాన్ని తగ్గించింది. అయితే, శ్రీ చరణి ఒక సులభమైన క్యాచ్ను జారవిడచడం వల్ల వైష్ణవి శర్మకు తన తొలి అంతర్జాతీయ వికెట్ దక్కకుండా పోయింది.
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్
122 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్.. ఆరంభంలో షెఫాలీ వర్మ (9) వికెట్ను త్వరగానే కోల్పోయింది. స్మృతి మంధాన (25) రికార్డు సాధించిన అనంతరం వెనుదిరిగారు. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చారు.
పిచ్పై బ్యాటింగ్ చేయడం కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, జెమీమా అలవోకగా పరుగులు రాబట్టారు. ఆమె 44 బంతుల్లో అజేయంగా 69 పరుగులు సాధించారు. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (15*) తో కలిసి ఆమె జట్టును 14.4 ఓవర్లలోనే గెలిపించారు. జెమీమా ఒంటిచేత్తో భారత స్కోరులో సగానికి పైగా పరుగులు సాధించడం విశేషం.
ఫీల్డింగ్ లోపాలు.. సిరీస్ ఆధిక్యం
మ్యాచ్ గెలిచినప్పటికీ, భారత జట్టు ఫీల్డింగ్ వైఫల్యాలు మరోసారి బయటపడ్డాయి. విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత ఫీల్డర్లు నాలుగు సులభమైన క్యాచ్లను జారవిడిచారు. 2025 వన్డే ప్రపంచ కప్లోనూ ఇదే తరహా తప్పిదాలు కనిపించాయి.
ఆరు నెలల్లో టీ20 ప్రపంచ కప్ జరగనున్న నేపథ్యంలో, ఈ ఫీల్డింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ విజయంతో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 1-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. సిరీస్లో రెండో మ్యాచ్ మంగళవారం ఇదే స్టేడియంలో జరగనుంది.