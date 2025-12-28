India vs Sri Lanka : స్మృతి మంధాన విశ్వరూపం.. ఒకే మ్యాచ్లో రికార్డుల మోత
India vs Sri Lanka : టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ స్మృతి మంధాన అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 10 వేల పరుగులు పూర్తి చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. మిథాలీ రాజ్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారత మహిళా క్రికెటర్గా ఆమె నిలిచారు.
సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డ స్మృతి, షెఫాలీ.. లంక బౌలర్లకు చుక్కలే!
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు స్టార్ ఓపెనర్, వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన తన కెరీర్లో మరో అద్భుతమైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పరుగుల వరద పారిస్తూ, ఎన్నో రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన మంధాన.. తాజాగా 10,000 అంతర్జాతీయ పరుగుల క్లబ్లో చేరారు. ఆదివారం తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో శ్రీలంకతో జరిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో ఆమె ఈ ఘనత సాధించారు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్లో 4-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.
10 వేల పరుగుల క్లబ్లో క్వీన్ మంధాన
శ్రీలంకతో జరిగిన ఈ మ్యాచ్కు ముందు, 10 వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకోవడానికి స్మృతి మంధానకు కేవలం 27 పరుగులు మాత్రమే అవసరం అయ్యాయి. ఇన్నింగ్స్ ఏడో ఓవర్లో సింగిల్ తీయడం ద్వారా ఆమె ఈ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. దీంతో అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెట్లో 10 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన ప్రపంచంలోని నాలుగో మహిళా క్రికెటర్గా స్మృతి రికార్డు సృష్టించారు.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మిథాలీ రాజ్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో క్రీడాకారిణిగా స్మృతి నిలిచారు. స్మృతి కంటే ముందు ఈ జాబితాలో భారత మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ (10,868 పరుగులు), న్యూజిలాండ్ వెటరన్ సూజీ బేట్స్ (10,652 పరుగులు), ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (10,273 పరుగులు) ఉన్నారు. కేవలం 280 ఇన్నింగ్స్లలోనే మంధాన ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
శ్రీలంక బౌలింగ్ ను దంచికొట్టిన భారత ఓపెనర్లు
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్కు స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మలు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. తొలి బంతి నుండే బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా స్మృతి మంధాన మ్యాచ్ మొదటి బంతికే ఫోర్ కొట్టి తన ఉద్దేశాన్ని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు షెఫాలీ వర్మ కూడా లంక బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు.
ఈ జోడి మొదటి వికెట్కు ఏకంగా 162 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. షెఫాలీ వర్మ కేవలం 30 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నారు. మొత్తంగా 79 పరుగులు చేసిన షెఫాలీ 16వ ఓవర్లో అవుటయ్యారు. ఆ తర్వాత స్మృతి మంధాన కూడా 48 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 80 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరారు. చివర్లో రిచా ఘోష్ (16 బంతుల్లో 40 పరుగులు), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (10 బంతుల్లో 16 పరుగులు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో భారత్ 20 ఓవర్లలో 221 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. శ్రీలంక ముందు 222 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.
పోరాడి ఓడిన శ్రీలంక
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక జట్టు కూడా గట్టిగానే పోరాడింది. ఓపెనర్లు హసిని పెరెరా, చమరి అటపట్టు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. హసిని పెరెరా 33 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా, కెప్టెన్ చమరి అటపట్టు ఒంటరి పోరాటం చేశారు. చమారి 37 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి అర్ధశతకం సాధించారు.
అయితే, భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 191 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 4-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
మంధాన జోరు.. మూడు ఫార్మాట్లలో దుమ్మురేపుతోంది !
స్మృతి మంధాన మూడు ఫార్మాట్లలోనూ నిలకడగా రాణిస్తున్నారు. తన కెరీర్ ను గమనిస్తే.. టెస్ట్ క్రికెట్ లో 7 మ్యాచ్లలో 57.18 సగటుతో 629 పరుగులు చేయగా, ఇందులో 2 సెంచరీలు ఉన్నాయి. వన్డే క్రికెట్ లో 117 మ్యాచ్లలో 48.38 సగటుతో 5,322 పరుగులు చేయగా, ఇందులో 14 సెంచరీలు, 34 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. ఇక టీ20 క్రికెట్ లో 157 మ్యాచ్లు ఆడిన మంధాన, 112 పరుగుల అత్యధిక స్కోరుతో మొత్తం 4022 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 31 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి.
2026 లక్ష్యంగా.. నంబర్ వన్ దిశగా మంధాన
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారి జాబితాలో మంధాన నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు. అగ్రస్థానంలో ఉన్న మిథాలీ రాజ్ (10,868) కు ఆమె కేవలం 868 పరుగుల దూరంలో మాత్రమే ఉన్నారు. వన్డేల్లో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక పరుగులు (1352) చేసిన రికార్డు కూడా మంధాన పేరిటే ఉంది. 2026 నాటికి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రీడాకారిణిగా నిలిచే అవకాశం మంధానకు ఉంది. రాబోయే 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ నాటికి మంధాన మరింత భీకరమైన ఫామ్లో ఉండాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.