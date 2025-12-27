Rohit Sharma : సిక్సర్ల మోత.. రోహిత్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర.. ప్రపంచ రికార్డు బద్దలే !
Rohit Sharma : న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. మరో 2 సిక్సర్లు కొడితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 650 సిక్సర్లు బాదిన ఏకైక ఆటగాడిగా నిలుస్తాడు.
ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రికార్డు.. రోహిత్ శర్మ గురి అదే !
భారత క్రికెట్ జట్టు, న్యూజిలాండ్ జట్టు మధ్య ఆసక్తికరమైన పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. జనవరి 11 నుంచి జనవరి 18 వరకు ఇరు జట్ల మధ్య మూడు మ్యాచ్ల వన్డే ఇంటర్నేషనల్ సిరీస్ జరగనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఈ సిరీస్ కేవలం మ్యాచ్ల గెలుపోటములకే పరిమితం కాకుండా, ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డులు కూడా ఇక్కడ నమోదుకానుంది.
టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్, కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఈ సిరీస్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ బ్యాటర్కూ సాధ్యం కాని అరుదైన ఘనతను సాధించేందుకు రోహిత్ శర్మ కేవలం అడుగు దూరంలో ఉన్నాడు.
ప్రపంచ రికార్డుకు అత్యంత చేరువలో హిట్ మ్యాన్
భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగనున్న ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ తన బ్యాట్కు పనిచెబితే రికార్డుల మోత మోగడం ఖాయం. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ ఖాతాలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 648 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్లో గనుక రోహిత్ కేవలం మరో 2 సిక్సర్లు బాదితే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఏకంగా 650 సిక్సర్లు పూర్తి చేసుకున్న ఘనతను సొంతం చేసుకుంటాడు. ఈ రికార్డు సాధిస్తే, ప్రపంచంలోనే 650 సిక్సర్ల మైలురాయిని అందుకున్న మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా రోహిత్ శర్మ చరిత్ర పుటల్లోకెక్కుతాడు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచంలోని మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఈ అద్భుతమైన ఫీట్ను చేరుకోలేదు.
హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ జోరు.. సాటిలేని రికార్డు
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సిక్సర్ల విషయంలో రోహిత్ శర్మ తనదైన ముద్ర వేశాడు. ప్రస్తుతం 648 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న హిట్మ్యాన్, న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడితే ఆ రెండు సిక్సర్లు సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఈ జాబితాలో రోహిత్ శర్మ తర్వాత రెండో స్థానంలో వెస్టిండీస్ విధ్వంసక వీరుడు క్రిస్ గేల్ ఉన్నాడు. గేల్ తన కెరీర్లో మొత్తం 553 అంతర్జాతీయ సిక్సర్లు బాదాడు. అయితే రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే గేల్ రికార్డును అధిగమించడమే కాకుండా, ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచాడు. రోహిత్ శర్మ 650 సిక్సర్ల మార్కును చేరితే, అది రాబోయే కాలంలో ఎవరూ సులువుగా బద్దలు కొట్టలేని రికార్డుగా మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంది.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన వీరులు వీరే
ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, రోహిత్ శర్మ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. టాప్-6 ఆటగాళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
1. రోహిత్ శర్మ (భారత్): 648 సిక్సర్లు
2. క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్): 553 సిక్సర్లు
3. షాహిద్ అఫ్రిది (పాకిస్థాన్): 476 సిక్సర్లు
4. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (న్యూజిలాండ్): 398 సిక్సర్లు
5. జోస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్): 387 సిక్సర్లు
6. మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్): 383 సిక్సర్లు
భారతీయ క్రికెట్లోనూ రోహిత్ శర్మదే హవా
కేవలం అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా, భారతీయ క్రికెటర్ల జాబితాలోనూ సిక్సర్ల విషయంలో రోహిత్ శర్మ చాలా ముందంజలో ఉన్నాడు. భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని, రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజాలు కూడా రోహిత్ కంటే వెనుకబడి ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన భారతీయ బ్యాటర్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, మిగిలిన వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
1. రోహిత్ శర్మ: 648 సిక్సర్లు
2. మహేంద్ర సింగ్ ధోని: 359 సిక్సర్లు
3. విరాట్ కోహ్లీ: 318 సిక్సర్లు
4. సచిన్ టెండూల్కర్: 264 సిక్సర్లు
5. యువరాజ్ సింగ్: 251 సిక్సర్లు
అభిమానుల్లో పెరిగిన ఉత్కంఠ
జనవరి 11 నుంచి ప్రారంభమయ్యే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ ఎప్పుడు క్రీజులోకి వస్తాడా, ఆ రెండు సిక్సర్లు ఎప్పుడు కొడతాడా అని అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. న్యూజిలాండ్పై రోహిత్ శర్మకు మంచి రికార్డు ఉండటంతో, ఈ సిరీస్ ఆరంభంలోనే ఈ ప్రపంచ రికార్డు నమోదయ్యే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ అరుదైన క్షణాలను వీక్షించేందుకు క్రికెట్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.