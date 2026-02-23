Shimron Hetmyer : హెట్మెయర్ ఫైర్ కాదు.. అల్ట్రా ఫైర్ ! 14 ఫోర్లు, సిక్సర్లతో ఊచకోత
Shimron Hetmyer : టీ20 ప్రపంచకప్లో షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ ధనాధన్ బ్యాటింగ్ తో జింబాబ్వేను దంచికొట్టాడు. 34 బంతుల్లో 85 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాది గేల్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
హెట్మెయర్ విధ్వంసం: ముంబైలో పరుగుల సునామీ
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం సాక్షిగా వెస్టిండీస్ బ్యాటర్ షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ జింబాబ్వే బౌలర్లకు నరకం చూపించాడు. అతను కేవలం బ్యాటింగ్ చేయలేదు, మైదానంలో ఒక యుద్ధం చేశాడు. 250.00 స్ట్రైక్ రేట్తో విరుచుకుపడిన హెట్మెయర్, తను కేవలం ఫైర్ మాత్రమే కాదు అల్ట్రా ఫైర్ అని నిరూపించుకున్నాడు. అతని బ్యాట్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి షాట్ కు స్టేడియం దద్దరిల్లింది.
హెట్మెయర్ ఊరమాస్ : 34 బంతుల్లో 85 పరుగులు.. 14 సార్లు బౌండరీ దాటిన బంతి
హెట్మెయర్ ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 34 బంతులు ఎదుర్కొని 85 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 7 అద్భుతమైన ఫోర్లు, 7 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం 14 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు కేవలం బౌండరీల రూపంలోనే రావడం గమనార్హం. మొదట 9 పరుగుల వద్ద లైఫ్ లభించిన తర్వాత, హెట్మెయర్ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. జింబాబ్వే బౌలర్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తూ మైదానం నలుమూలలా షాట్లు బాదాడు.
గేల్ రికార్డు బద్దలు.. తన రికార్డు తానే తిరగరాస్తూ హెట్మెయర్ సంచలనం
ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా హెట్మెయర్ టీ20 ప్రపంచకప్లో వెస్టిండీస్ తరపున అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టుకున్నాడు. గతంలో స్కాట్లాండ్పై 22 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అతను, ఇప్పుడు కేవలం 19 బంతుల్లోనే ఆ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. 2009లో ఆస్ట్రేలియాపై క్రిస్ గేల్ నెలకొల్పిన 23 బంతుల రికార్డును హెట్మెయర్ ఇప్పటికే అధిగమించి, ఇప్పుడు దాన్ని మరింత మెరుగుపరిచాడు.
యూనివర్స్ బాస్ సెంచరీ రికార్డు మిస్
హెట్మెయర్ ఆడుతున్న తీరు చూస్తుంటే క్రిస్ గేల్ పేరిట ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ టీ20 ప్రపంచకప్ సెంచరీ (47 బంతులు) రికార్డు కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని అందరూ భావించారు. 34 బంతుల్లోనే 85 పరుగులకు చేరుకున్న హెట్మెయర్, మరో 15 పరుగులు చేసి ఉంటే ప్రపంచ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకునేవాడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అతను అవుట్ కావడంతో గేల్ రికార్డు తృటిలో తప్పించుకుంది.
సిక్సర్ల కింగ్.. నికోలస్ పూరన్ రికార్డు సమం చేసిన హెట్మెయర్
కేవలం హాఫ్ సెంచరీ రికార్డులే కాదు, ఒకే టీ20 ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన రికార్డును కూడా హెట్మెయర్ తన పేరిట రాసుకున్నాడు. 2024లో నికోలస్ పూరన్ బాదిన 17 సిక్సర్ల రికార్డును హెట్మెయర్ ఈ 2026 ఎడిషన్లోనే సమం చేశాడు. క్రిస్ గేల్ (16 సిక్సర్లు) రికార్డును కూడా అతను బద్దలు కొట్టాడు. వెస్టిండీస్ క్రికెట్ చరిత్రలో హెట్మెయర్ ఒక కొత్త శకాన్ని లిఖిస్తున్నాడని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.