Team India అతిపెద్ద బలహీనత ఇదే.. వరల్డ్ కప్ గెలవాలంటే ఇది మారాల్సిందే
T20 World Cup 2026 : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత ఓపెనింగ్ జోడి ఘోర వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 5 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 34 పరుగులే జోడించిన ఓపెనర్లు. ఈ బలహీనత టీమిండియా టైటిల్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతుందా?
ప్రమాదంలో ప్రపంచకప్ ఆశలు.. భారత ఓపెనింగ్ జోడీకి ఏమైంది?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రదర్శన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారత జట్టుకు అత్యంత బలమని భావించిన బ్యాటింగ్ విభాగమే ఇప్పుడు పెద్ద బలహీనతగా తయారైంది. ముఖ్యంగా ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం ఘోరంగా విఫలమవుతుండటం జట్టు యాజమాన్యాన్ని, అభిమానులను కలవరపెడుతోంది. టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు ఆడిన ఐదు మ్యాచ్లలో భారత ఓపెనింగ్ జోడి కలిసి కేవలం 34 పరుగులు మాత్రమే జోడించింది. ఏ అంతర్జాతీయ స్థాయి జట్టుకైనా ఇవి అత్యంత అవమానకరమైన గణాంకాలు. ఈ బలహీనత కారణంగానే ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని గెలవాలనే కల చెదిరిపోయే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
సగటు కేవలం 6.8 పరుగులు.. మిడిల్ ఆర్డర్పై విపరీతమైన ఒత్తిడి
ప్రస్తుత టోర్నమెంట్లో భారత ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం సగటు కేవలం 6.8 పరుగులుగా ఉంది. ప్రతి మ్యాచ్లోనూ ఓపెనర్లు త్వరగా అవుట్ కావడంతో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతోంది. అమెరికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే జోడించింది. ఆ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ సున్నాకే అవుట్ కాగా, రెండో ఓవర్లోనే జట్టుకు తొలి దెబ్బ తగిలింది. ఇషాన్ కిషన్ 20 పరుగులు చేసినప్పటికీ, ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం మాత్రం నిలవలేకపోయింది. అప్పటి నుండి మొదలైన ఈ వైఫల్యాల పరంపర ఇప్పటివరకు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఓపెనర్లు కనీసం ఒక్క అర్థసెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా నమోదు చేయలేకపోవడం గమనార్హం.
సంజూ శాంసన్ ప్రయోగంతో నమోదైన అత్యధిక భాగస్వామ్యం
నమీబియాతో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ అనారోగ్యం కారణంగా ఆడలేదు. దాంతో ఇషాన్ కిషన్తో కలిసి సంజు శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించారు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 12 బంతుల్లో 25 పరుగులు జోడించారు. రెండో ఓవర్ చివరి బంతికి శాంసన్ (8 బంతుల్లో 22) అవుట్ కావడంతో ఈ జోడి విడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ 24 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే, విశేషం ఏమిటంటే, ఈ 25 పరుగుల భాగస్వామ్యమే ఈ టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు భారత ఓపెనర్ల మధ్య నమోదైన అత్యధిక స్కోరు కావడం భారత జట్టు దుస్థితిని ప్రతిబింబిస్తోంది. శాంసన్ ఈ టోర్నీలో కేవలం ఒక్క మ్యాచ్లోనే అవకాశం దక్కించుకున్నారు.
పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్పై ఘోర వైఫల్యం
పాకిస్థాన్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో కూడా ఓపెనర్లు చేతులెత్తేశారు. కేవలం 1 పరుగు వద్దే తొలి వికెట్ పడిపోయింది. పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా వేసిన మొదటి ఓవర్ చివరి బంతికే అభిషేక్ శర్మ పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ 40 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేసి జట్టును ఆదుకున్నప్పటికీ, ఓపెనింగ్ వైఫల్యం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది. నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లోనైతే ఖాతా తెరవకుండానే ఓపెనింగ్ వికెట్ పడిపోయింది. మొదటి ఓవర్ మూడో బంతికే ఆర్యన్ దత్ బౌలింగ్లో అభిషేక్ శర్మ (0) అవుట్ అయ్యాడు. తాజాగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమైంది. ఇషాన్ కిషన్ (0) మొదటి ఓవర్లోనే ఐడెన్ మార్క్రామ్ బౌలింగ్లో వెనుదిరగగా, అభిషేక్ శర్మ 15 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు.
అతి దూకుడు జట్టుకు శాపంగా మారిందా?
అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ జోడి నుండి అభిమానులు ఆశించిన మెరుపులు ఈ టోర్నీలో కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో డక్ అవుట్ అయ్యి చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాపై 15 పరుగులు చేసి ఎట్టకేలకు ఖాతా తెరిచాడు. "ప్రతి బంతినీ బాదాలి" అనే అతి దూకుడు వైఖరి నెమ్మదిగా ఉండే పిచ్లు లేదా టర్నింగ్ ట్రాక్లపై పనిచేయడం లేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జింబాబ్వేతో జరగబోయే తదుపరి మ్యాచ్కు ముందు ఈ ఓపెనింగ్ సమస్యను పరిష్కరించుకోకపోతే, టీమిండియాకు ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్ లేదా ఫైనల్ చేరడం కత్తి మీద సాములా మారే అవకాశం ఉంది.