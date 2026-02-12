ఒక్క పరుగు చేయకుండానే రెండు ప్రపంచకప్ ట్రోఫీలు.. ఈ టీమిండియా ప్లేయర్ ఎవరంటే.?
Sanju Samson: ఈసారి భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిస్తే, మూడుసార్లు టైటిల్ గెలుచుకున్న తొలి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించనుంది. జట్టులోని కొంతమంది ఆటగాళ్లు రెండోసారి ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. అయితే, రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన జట్టులో..
వరుసగా రెండోసారి T20 ప్రపంచకప్
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత క్రికెట్ జట్టు వరుసగా రెండోసారి T20 ప్రపంచకప్ గెలవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. చివరిసారిగా, రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో 2024లో టీం ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఈసారి సూర్యకుమార్ యాదవ్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇది జరిగితే, భారత్ మూడుసార్లు టైటిల్ గెలుచుకున్న మొదటి జట్టుగా అవతరిస్తుంది. రెండవసారి ట్రోఫీని లిఫ్ట్ చేసేవారిలో చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి. వారిలో పరుగుల కంటే ఎక్కువ ప్రపంచకప్ ట్రోఫీలు కలిగి ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఉన్నాడు.
ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేకపోయాడు
టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేకపోయాడు. క్యాచ్ తీసుకోలేదు లేదా వికెట్ పడగొట్టలేదు. అయినప్పటికీ అతడు ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ పరంపర వరుసగా రెండవ ప్రపంచకప్లోనూ కొనసాగవచ్చు. ఈ ఆటగాడు వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మెన్ సంజు శాంసన్. అతను ప్రస్తుత T20 ప్రపంచకప్ కోసం భారత జట్టులో ఉన్నాడు. బార్బడోస్లో టీం ఇండియా టైటిల్ గెలిచినప్పుడు, గత ప్రపంచకప్లోనూ శాంసన్ భారత జట్టులో ఉన్నాడు.
ఏకైక ఆటగాడు అతడే
నిజానికి, ప్రస్తుత భారత జట్టులో ప్రపంచకప్ టైటిల్ గెలుచుకున్న ఏకైక ఆటగాడు శాంసన్ మాత్రమే, కానీ టోర్నమెంట్లో ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేదు. ఎందుకు అని ఆలోచిస్తుంటే, అది సంజు పేలవమైన ఫామ్ వల్ల లేదా ఖాతా తెరవలేకపోవడం వల్ల కాదు. అతను గత ప్రపంచకప్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు.
2024 T20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లోనూ..
2024 T20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లోనూ అతను ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కిన్చుకోలేదు. అతను క్రీజులోకి అడుగు పెట్టకుండానే టీమ్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకుంది. కానీ గత ప్రపంచకప్లోనే కాదు, ప్రస్తుత టోర్నమెంట్లో కూడా, సంజు శాంసన్ టీమ్ ఇండియా తొలి మ్యాచ్లో ప్లేయింగ్ XIలో చోటు దక్కించుకోలేదు. అందుకే, వరుసగా రెండు T20 ప్రపంచకప్లలో జట్టులో భాగమైనప్పటికీ, అతను ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేదు.
ఫిబ్రవరి 12న ఢిల్లీలో..
అయితే, 2026 T20 ప్రపంచకప్లో అతడి ఫేట్ మారొచ్చు. ఫిబ్రవరి 12న గురువారం ఢిల్లీలో జరిగే టీమ్ ఇండియా రెండవ మ్యాచ్లో సంజు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ లో చోటు దక్కించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. నమీబియాతో జరిగే గ్రూప్ మ్యాచ్లో స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ పాల్గొనడం అనిశ్చితంగానే ఉంది. గత మ్యాచ్ నుండి అతను అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. రెండవ మ్యాచ్కు ముందు రెండు రోజులు ఆసుపత్రిలో కూడా ఉన్నాడు. బుధవారం అతను డిశ్చార్జ్ కాగా.. ఈ మ్యాచ్లో అతను పాల్గొనే అవకాశం లేదు.