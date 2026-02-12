- Home
India Vs Namibia: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్, నమీబియా మధ్య మ్యాచ్ ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ ఫార్మాట్లో రెండు జట్లు తలపడటం ఇది రెండోసారి. చివరిసారిగా దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఫస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది.
రెండో గ్రూప్ మ్యాచ్లో
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో తమ రెండో గ్రూప్ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా నమీబియాతో తలపడనుంది. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో భారత్, నమీబియా తలపడటం ఇది రెండోసారి. రెండు జట్ల మధ్య చివరి మ్యాచ్ చాలా ఏళ్ల క్రితం జరిగింది. కానీ అప్పుడు.. ఇప్పుడు చూస్తే ఓ ఐదుగురు ప్లేయర్స్ కెరీర్ ముగిసింది.
ఐదు సంవత్సరాల క్రితం
దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం, UAEలో జరిగిన 2021 టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్, నమీబియా తలపడ్డాయి. ఇదే ప్రపంచకప్లో టీం ఇండియా మొదటి రౌండ్లోనే నిష్క్రమించింది. అయితే, ఆ జట్టు నమీబియాపై తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ప్రస్తుతం T20 ఫార్మాట్ నుంచి రిటైర్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ ఆ మ్యాచ్లో టీం ఇండియా జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.
భారత జట్టు ఆడిన చివరి మ్యాచ్
ఆ ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఆడిన చివరి మ్యాచ్ ఇదే. ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అతనికి బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం కూడా రాలేదు. విరాట్ లాగే, అప్పట్లో టీం ఇండియాకు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్గా ఉన్న రోహిత్ శర్మ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. ఆ ప్రపంచకప్లో రోహిత్ నమీబియాతో మ్యాచ్లో అతను 37 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేశాడు.
ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా
ఆ మ్యాచ్లో స్టార్గా నిలిచినది ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా. అతను 4 ఓవర్లలో కేవలం 16 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీనికి జడేజా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు. కోహ్లీ, రోహిత్ లాగానే, జడేజా కూడా 2024 T20 ప్రపంచకప్ తర్వాత ఫార్మాట్ను విడిచిపెట్టాడు. రవీంద్ర జడేజా స్పిన్ భాగస్వామి అనుభవజ్ఞుడైన ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా ముగ్గురు నమీబియా బ్యాట్స్మెన్లను అవుట్ చేశాడు. అశ్విన్ 2024 చివరిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు.
ఆ మ్యాచ్లో ఫాస్ట్ బౌలర్..
ఆ మ్యాచ్లో ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ కూడా భారత జట్టు ఆడే ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. నాలుగు ఓవర్లలో 39 పరుగులు ఇచ్చి వికెట్ కూడా తీసుకోలేదు. ఇతర స్టార్ల మాదిరిగా షమీ రిటైర్ కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు అతనికి అన్ని ఫార్మాట్లకు టీమిండియా ద్వారాలు మూసుకుపోయాయి.