ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్కప్ 2026 మొదలైంది. అభిమానులు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చాలామంది టీవీలకు అతుక్కుపోయి ఒక్క బాల్ కూడా మిస్ కాకుండా చూస్తున్నారు. ఈ టైంలో, క్రికెట్ నేపథ్యంలో వచ్చి ఓటీటీలో దుమ్మురేపుతున్న కొన్ని సినిమాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఓటీటీలో చూడదగ్గ క్రికెట్ బేస్డ్ మూవీస్
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమాలు వచ్చాయి. వాటిలో కొన్ని క్రికెట్ ఆధారంగా తెరకెక్కినవే. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్కప్ టైంలో వీటిని వేర్వేరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో చూడొచ్చు. వాటి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి…
లగాన్
2001లో వచ్చిన ఆమిర్ ఖాన్ సినిమా 'లగాన్' ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా. దీనికి అశుతోష్ గోవారికర్ దర్శకత్వం వహించి, కథ రాశారు. పన్ను మాఫీ కోసం గ్రామస్థులు బ్రిటిష్ వాళ్లతో క్రికెట్ ఆడటమే ఈ సినిమా కథ. రూ.25 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, రూ.65.97 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.
ఫిల్మ్ ఎంఎస్ ధోని: ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ
2016లో వచ్చిన 'ఎంఎస్ ధోని: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ' సినిమాలో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ లీడ్ రోల్ చేశారు. ఇది ఎంఎస్ ధోని క్రికెట్ కెరీర్పై తీసిన బయోపిక్. నీరజ్ పాండే దర్శకత్వం వహించారు. రూ.104 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. ఏకంగా రూ.216 కోట్లు సంపాదించింది. ఈ సినిమాను జియోహాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్లో చూడొచ్చు.
పటియాలా హౌస్
'పటియాలా హౌస్' 2011లో వచ్చిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా. నిఖిల్ అద్వానీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో రిషి కపూర్, డింపుల్ కపాడియా, అక్షయ్ కుమార్, అనుష్క శర్మ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అక్షయ్ ఇందులో ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా క్రికెటర్ మాంటీ పనేసర్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కింది. రూ.26 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.35.3 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీన్ని అమెజాన్ ప్రైమ్, జియోహాట్స్టార్లో చూడొచ్చు.
83
2021లో వచ్చిన రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా '83' కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా. కబీర్ ఖాన్ ఈ సినిమాకు కథ రాసి, దర్శకత్వం వహించారు. 1983లో ఇండియా గెలిచిన క్రికెట్ వరల్డ్ కప్పై ఈ సినిమాను తీశారు. రూ.225 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.93.73 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఈ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్, జియోహాట్స్టార్లో చూడొచ్చు.
ఇక్బాల్
'ఇక్బాల్' 2005లో వచ్చిన ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా. ఒక కుర్రాడి ఎదుగుదల కథ ఇది. దీనికి నగేష్ కుకునూర్ దర్శకత్వం వహించి, సహ-రచయితగా పనిచేశారు. మాట్లాడలేని, వినలేని ఒక పల్లెటూరి కుర్రాడు క్రికెటర్ అవ్వాలని, ఇండియన్ నేషనల్ క్రికెట్ టీమ్లో ఆడాలని కలలు కంటాడు. అదే ఈ సినిమా కథ. రూ.2.25 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.5.60 కోట్లు సంపాదించింది. దీనికి నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఈ మూవీని జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు.