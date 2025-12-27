IPL : ఆర్సీబీ బిగ్ సీక్రెట్.. అభిమానులకు మళ్లీ పండగే !
RCB : 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఐపీఎల్ 2025 ట్రోఫీని ఈ ఏడాది ముద్దాడింది ఆర్సీబీ. రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో పంజాబ్ కింగ్స్ను ఓడించి బెంగళూరు విజేతగా నిలవడానికి గల కీలక కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
18 ఏళ్ల కల సాకారం: ఐపీఎల్ 2025 ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ గెలుపు వెనుక అసలు కథ ఇదే !
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అభిమానుల దశాబ్దాల కల ఎట్టకేలకు 2025లో ఫలించింది. ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఊరిస్తూ వస్తున్న ట్రోఫీని 2025 సీజన్లో ఆర్సీబీ సొంతం చేసుకుంది. 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు స్వస్తి పలుకుతూ, బెంగళూరు జట్టు తొలిసారి ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా అవతరించింది.
ఈ విజయం కేవలం అదృష్టం వల్ల రాలేదు. ఇది మంచి టైమింగ్, జట్లు సమతుల్యత, ఆటగాళ్ల నమ్మకం వల్ల సాధ్యమైంది. గతంలో ఎన్నోసార్లు దగ్గరి వరకు వచ్చి విజయాలను చేజార్చుకున్న ఆర్సీబీ, ఈసారి మాత్రం అలా జరగనివ్వలేదు. నాయకత్వ లక్షణాలు, నిలకడ, అన్ని విభాగాల్లోనూ పటిష్టత ఈ సీజన్లో వారికి కలిసొచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడితో కూడిన మ్యాచుల్లో వారు చూపిన తెగువ, కీలక సమయాల్లో మ్యాచ్ విన్నర్లు రాణించడం ఈ హిస్టారికల్ విజయానికి బాటలు వేశాయి. ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ 2025 విజేతగా నిలవడానికి గల 10 ప్రధాన కారణాలను గమనిస్తే..
అద్భుతమైన విజయం, లీగ్ దశలో ఆర్సీబీ ఆధిపత్యం
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చివరకు 2025లో తమ మొట్టమొదటి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. ఇది ఒక సీజన్ విజయం మాత్రమే కాదు, 18 ఏళ్ల నిరీక్షణకు ముగింపు. నమ్మకం చరిత్రగా మారిన సీజన్ ఇది. ఆర్సీబీ కేవలం ముప్పుతిప్పలు పడి ప్లేఆఫ్స్లోకి చేరలేదు. లీగ్ దశలో ఏకంగా రెండో స్థానంలో నిలిచి తమ సత్తా చాటారు.
చివరి నిమిషంలో పుంజుకోవడం కాకుండా, టోర్నీ ఆసాంతం నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరిచారు. ఇలాంటి ప్రదర్శన సాధారణంగా ఛాంపియన్ జట్టుకే సాధ్యం. జట్టు కూర్పులో స్థిరత్వం, ఆటగాళ్ల పాత్రలపై స్పష్టత, అదృష్టం మీద ఆధారపడకుండా సాధించిన విజయాలు ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీ ప్రత్యేకత.
ఆండీ ఫ్లవర్, రజత్ పాటిదార్ సరికొత్త వ్యూహాలు
2025 సీజన్లో ఆర్సీబీ విజయానికి ప్రధాన కారణం వారి నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక. ప్రధాన కోచ్ ఆండీ ఫ్లవర్ శిక్షణ, రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీ జట్టుకు కొత్త దిశానిర్దేశం చేశాయి. కేవలం స్టార్ ఆటగాళ్ల పేర్ల మీద ఆధారపడకుండా, ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో జట్టును ముందుకు నడిపించారు.
నాయకత్వంలో వచ్చిన ఈ మార్పు జట్టు ఫలితాలపై స్పష్టంగా కనిపించింది. సీజన్ ఆరంభం నుంచే జట్టు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ఆడింది. ఈ వ్యూహాలే వారిని క్వాలిఫైయర్ విజయాల వైపు, అంతిమంగా టైటిల్ వైపు నడిపించాయి. పాటిదార్ నాయకత్వంలో జట్టు కలిసికట్టుగా రాణించడం విశేషం.
ఆర్సీబీ బౌలర్లు మార్చిన చరిత్ర
గత కొన్నేళ్లుగా ఆర్సీబీ అంటే కేవలం బ్యాటింగ్ బలం ఉన్న జట్టుగానే అందరికీ తెలుసు. బౌలింగ్ విభాగం ఎప్పుడూ బలహీనంగానే ఉండేది. కానీ 2025లో ఈ కథ పూర్తిగా మారింది. గణాంకాలు, మ్యాచ్ ఫలితాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
జోష్ హేజిల్వుడ్ 22 వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. అతనికి తోడుగా సీనియర్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్, స్పిన్నర్ సుయాష్ శర్మ అద్భుత సహకారం అందించారు. గత సీజన్లలో ఆర్సీబీకి లేని స్ట్రైక్ బౌలర్ల కొరతను వీరు తీర్చారు. కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీస్తూ మ్యాచ్లను మలుపు తిప్పారు.
ఒత్తిడిని జయించి ప్లేఆఫ్స్లో విజయకేతనం
లీగ్ పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఒక ఎత్తు అయితే, ప్లేఆఫ్స్లో ఒత్తిడిని జయించడం మరొక ఎత్తు. ఆర్సీబీ ఈసారి ఈ విషయంలో పూర్తి పరిపక్వత కనబరిచింది. క్వాలిఫైయర్-1లో పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) పై విజయం సాధించి నేరుగా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది.
ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ల ద్వారా అద్భుతాలు జరగాలని కోరుకోకుండా, ప్లేఆఫ్ మార్గంలో ఆధిపత్యం చలాయించడం నిజమైన ఛాంపియన్ లక్షణం. ఫైనల్కు ముందే ఒత్తిడితో కూడిన మ్యాచులను గెలవడం ద్వారా జట్టు ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపైంది. ఇది ఫైనల్ పోరులో వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది.
ఫైనల్ పోరులో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ
ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆర్సీబీ ఆటగాళ్ల నైపుణ్యానికి మాత్రమే కాదు, వారి మానసిక ధైర్యానికి కూడా పరీక్షగా నిలిచింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవర్లలో 190/9 పరుగులు చేసింది. అనంతరం పంజాబ్ కింగ్స్ను కట్టడి చేసి 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
గతంలో ఇలాంటి ఉత్కంఠభరితమైన, టైట్ ఫినిష్ మ్యాచుల్లో ఆర్సీబీ తరచుగా ఓడిపోయేది. కానీ ఈసారి చరిత్ర పునరావృతం కాలేదు. బౌలర్లు, ఫీల్డర్లు అద్భుతంగా రాణించి ఆ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నారు. అధిక ఒత్తిడిలోనూ విజయం సాధించి తాము అర్హులమని నిరూపించుకున్నారు.
కీలక సమయంలో మెరిసిన కృనాల్ పాండ్యా
ఫైనల్ మ్యాచ్లలో ఎవరు హీరోగా నిలుస్తారనేదే ముఖ్యం. ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్లో కృనాల్ పాండ్యా 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా ఎంపికయ్యాడు. ఆర్సీబీ టైటిల్ విజయం కేవలం టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ల పరుగుల మీద మాత్రమే ఆధారపడలేదని ఇది నిరూపించింది.
గేమ్ అత్యంత క్లిష్టంగా మారినప్పుడు, కీలక సమయంలో కృనాల్ పాండ్యా తన ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పాడు. ఛాంపియన్ జట్లకు అవసరమైన క్లచ్ ప్లేయర్ పాత్రను అతను పోషించాడు.
18 ఏళ్ల భారం.. విజయానికి ఇంధనంగా
ఆర్సీబీ జట్టుకు ఉన్న '18 ఏళ్ల నిరీక్షణ' అనే మానసిక భావన ఈసారి వారికి భారంగా కాకుండా, ఒక ఇంధనంగా పనిచేసింది. ఇన్నేళ్లుగా ట్రోఫీ లేకపోవడం జట్టును ఏకం చేసింది. ముఖ్యంగా 18 ఏళ్లుగా జట్టునే నమ్ముకున్న విరాట్ కోహ్లీకి ఈ విజయం ఒక గొప్ప కానుక.
ఎరుపు, బంగారం రంగు జెర్సీలో కోహ్లీ లెగసీకి ఈ టైటిల్ ఒక నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణ ఆటగాళ్లలో కసిని పెంచింది. అదే కసి గ్రౌండ్ లో క్లిష్టమైన ఓవర్లలో ప్రశాంతంగా ఉంటూనే దూకుడుగా ఆడటానికి కారణమైంది.
యువ ఆటగాళ్ల నుంచి వెటరన్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విజయానికి సహకరించారు. ఇది కేవలం ఒక టైటిల్ గెలుపు మాత్రమే కాదు, ఏళ్ల తరబడి పడిన శ్రమకు, ఉంచిన నమ్మకానికి దక్కిన ప్రతిఫలం. 2025 విజయం ఆర్సీబీ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఇకపై చరిత్రను ఛేదించే జట్టు కాదు, చరిత్రలో భాగమైన జట్టు అని నిరూపించుకుంది. రాబోయే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ లో దుమ్మురేపడానికి సిద్ధంగా ఉంది.