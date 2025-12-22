Rohit Sharma : షాకింగ్.. అసలు విషయం చెప్పిన రోహిత్!
Rohit Sharma : 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ ఓటమి తనను ఎంతగా కృంగదీసిందో రోహిత్ శర్మ వివరించారు. ఆ సమయంలో రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని భావించినట్లు హిట్ మ్యాన్ సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు.
షాకింగ్ న్యూస్: ప్రపంచకప్ ఓటమి తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా.. రోహిత్ శర్మ సంచలన వెల్లడి!
భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. 2023 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో ఎదురైన ఓటమి తనపై చూపిన తీవ్రమైన మానసిక ప్రభావం గురించి ఆయన నోరు విప్పారు. ఆ ఓటమి తాలూకు బాధ ఎంతగా ఉండిందంటే, ఒకానొక దశలో తాను క్రికెట్ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రోహిత్ పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అద్భుతమైన ప్రయాణం.. అంతలోనే గుండె పగిలే ఓటమి
2023 వన్డే ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లో భారత జట్టు ప్రదర్శన అద్భుతంగా సాగింది. రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో టీమిండియా ఈ టోర్నీలో ఒక డ్రీమ్ రన్ ను కొనసాగించింది. సొంతగడ్డపై జరిగిన ఈ మెగా ఈవెంట్లో భారత్ ఫైనల్కు ముందు వరుసగా 10 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విజయ పరంపరలో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ముందుండి జట్టును నడిపించారు.
రోహిత్ ఈ టోర్నీలో 54.27 సగటుతో ఏకంగా 597 పరుగులు సాధించి జట్టుకు ఘనమైన విజయాలను అందించారు. అయితే, అహ్మదాబాద్ లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమి పాలవ్వడం కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను ముక్కలు చేసింది. ఆ ఒక్క ఓటమి భారత జట్టు కలను ఛిద్రం చేసింది.
పూర్తిగా కృంగిపోయాను: రోహిత్ శర్మ
తాజాగా జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో రోహిత్ శర్మ ఆ చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ఓటమి తర్వాత తాను ఎదుర్కొన్న ఎమోషనల్ పరిస్థితుల గురించి ఆయన వివరించారు. 2022లో కెప్టెన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి, ఈ ప్రపంచకప్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా తాను సర్వశక్తులూ ధారపోశానని రోహిత్ తెలిపారు.
"నా ఏకైక లక్ష్యం ప్రపంచకప్ గెలవడమే. అందుకే అది సాధ్యం కానప్పుడు, నా మనస్సు పూర్తిగా విరిగిపోయింది. ఆ సమయంలో మానసికంగా కోలుకోవడం నాకు చాలా కష్టంగా అనిపించింది" అని రోహిత్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ ఓటమి తనను ఎంతగానో బాధించిందని ఆయన తెలిపారు.
రిటైర్మెంట్ ఆలోచనలో హిట్ మ్యాన్
ప్రపంచకప్ ఓటమి నిరాశ ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని కూడా ఆలోచించినట్లు వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తన మనస్థితి గురించి వివరిస్తూ, "ఒక దశలో నాకు నిజంగా అనిపించింది, నేను ఇక ఈ ఆటను ఆడలేనని. ఎందుకంటే ఈ ఆట నా నుంచి సర్వం తీసేసుకుంది. నా దగ్గర ఇక మిగిలింది ఏమీ లేదు అనిపించింది" అని రోహిత్ పేర్కొన్నారు.
ఆటపై ఉన్న విపరీతమైన ప్రేమ, అంకితభావం కారణంగా ఆ ఓటమిని జీర్ణించుకోవడం ఆయనకు సవాలుగా మారింది. అయితే, ఆ తర్వాత కొంత సమయం తీసుకుని, తన గురించి తాను ఆలోచించుకున్న తర్వాత, దృఢ సంకల్పంతో తిరిగి ఆటలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రోహిత్ తెలిపారు.
తిరిగి పుంజుకున్న విధానం అద్భుతం
ఆ నిరాశ నుంచి బయటపడటానికి తనకు చాలా సమయం పట్టిందని రోహిత్ చెప్పారు. "తిరిగి రావడానికి కొంత సమయం, చాలా ఎనర్జీ, ఆత్మపరిశీలన అవసరమైంది" అని ఆయన అన్నారు. క్రికెట్ పట్ల తనకు ఉన్న ప్రేమను తనకు తానే గుర్తుచేసుకున్నానని, అంత తేలికగా ఆటను వదిలిపెట్టలేనని గ్రహించానని రోహిత్ తెలిపారు. ఈ ఆలోచనా విధానమే ప్రపంచకప్ నిరాశ తర్వాత తన మోటివేషన్ను తిరిగి పొందడానికి, ఆటలో పునరాగమనం చేయడానికి సహాయపడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐసీసీ టైటిళ్ల పంట
ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన రీతిలో పుంజుకున్నారు. వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ ఓటమి తర్వాత రెండేళ్లలో రెండు ఐసీసీ టైటిళ్లను గెలుచుకుని విమర్శకులకు సమాధానం చెప్పారు. రోహిత్ నాయకత్వంలోనే భారత్ 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ను కైవసం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టైటిల్ను కూడా గెలిపించి హిట్ మ్యాన్ సత్తా చాటారు.
ఈ విజయాల అనంతరం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి టెస్ట్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కేవలం వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. ఒక ఓటమి తనను ఎంతగా కృంగదీసినా, తిరిగి లేచి నిలబడి దేశానికి కీర్తిని తెచ్చిన రోహిత్ శర్మ ప్రయాణం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం.