IPL : స్టేజ్ పై హార్దిక్, సూర్య.. అభిమానుల రచ్చ.. రోహిత్ ఎంట్రీతో సీన్ మారిపోయింది !
Rohit Sharma : ఐపీఎల్ 2026కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులకు రోహిత్ శర్మ బంపర్ ప్రామిస్ ఇచ్చారు. ఈసారి ఆరో ట్రోఫీ గెలిచి తీరుతామని ముంబై మిక్స్ ఈవెంట్ లో ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈసారి నంబర్ 6 మనదే.. ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులకు రోహిత్ శర్మ హామీ
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే ముంబై ఇండియన్స్ మాజీ కెప్టెన్, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ తన ప్రత్యర్థులకు గట్టి హెచ్చరిక పంపారు. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై జట్టు, ఈసారి ఆరో టైటిల్ను ముద్దాడటం ఖాయమని అభిమానులకు రోహిత్ భారీ ప్రామిస్ చేశారు. ముంబైలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో రోహిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అట్టహాసంగా ముంబై మిక్స్ వేడుక
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, ముంబై ఇండియన్స్ మేనేజ్మెంట్ ముంబైలోని జియో వరల్డ్ గార్డెన్లో 'MI Mix' పేరుతో ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్ ఆటగాళ్లకు, అభిమానులకు మధ్య ఒక వారధిలా నిలిచింది. ఈ వేడుకలో ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, సీనియర్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ పాల్గొన్నారు. ఆటగాళ్లను దగ్గరగా చూసిన అభిమానుల కోలాహలంతో జియో గార్డెన్ హోరెత్తిపోయింది.
రోహిత్ గర్జన
కార్యక్రమం ప్రారంభంలో హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్టేజ్ మీద సందడి చేశారు. అయితే స్టేడియంలో ఉన్న వేలాది మంది అభిమానులు మాత్రం రోహిత్ శర్మ ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. అభిమానులు 'రోహిత్.. రోహిత్..' అంటూ హోరెత్తించారు. ఈ నినాదాల నడుమ హార్దిక్, సూర్య కలిసి రోహిత్ను స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానించారు. రోహిత్ రాకతో అభిమానుల కేరింతలు మిన్నంటాయి. ఆ సమయంలో రోహిత్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రతి ఏటా మీరు మాకు ఇచ్చే సపోర్టు అద్భుతం. నా టీమ్ తరపున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇదే సపోర్టును ముందు కూడా ఉండాలి. దానికి ప్రతిఫలంగా ఈసారి ఆరో ఐపీఎల్ ట్రోఫీని మీ ముందుకు తీసుకువస్తాం" అని రోహిత్ అన్నారు.
Rohit + Hardik + Surya = Maximum damage on field, maximum vibes off field. The MIX proving why MI is forever 💙🔥 #MumbaiIndians#RohitSharma#TheMIXperience#IPL2026
— Hariom kamad (@Harrykamad264) March 21, 2026
కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా..
క్రికెట్ కబుర్లతో పాటు ఈ సాయంత్రం వినోదభరితంగా సాగింది. రోహిత్ శర్మ తన కుమార్తె సమైరాతో కలిసి స్టేజ్ వెనుక హిప్-హాప్ మ్యూజిక్కు డాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. తండ్రీకూతుళ్ల ముచ్చటైన వీడియోలు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరోవైపు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా తన ప్రేయసి మహికా శర్మతో కలిసి ఈవెంట్లో సందడి చేశారు. అలాగే ఫాస్ట్ బౌలర్ దీపక్ చాహర్ తన భార్య జయతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఈ ఈవెంట్ను మరింత హోరెత్తించాయి.
HITMAN AT "MIX". 💙
— Johns. (@CricCrazyJohns) March 21, 2026
తిరిగి ఫామ్లోకి ముంబై
గత కొన్ని సీజన్లు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ముంబై ఇండియన్స్, 2026లో మళ్లీ పూర్వ వైభవాన్ని సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది. రోహిత్ శర్మ ఇచ్చిన ఈ 'నంబర్ 6' హామీ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. రోహిత్ అనుభవానికి హార్దిక్ నాయకత్వం, సూర్యకుమార్ విధ్వంసం తోడైతే ముంబైని అడ్డుకోవడం ఎవరి తరము కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మొత్తానికి 'MI Mix' ఈవెంట్ క్రికెట్, వినోదం, ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఒక మెమరబుల్ నైట్గా నిలిచిపోయింది.