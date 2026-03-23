IPL 2026 తర్వాత ధోనీ రిటైర్మెంట్?
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత రిటైర్మెంట్ పై మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫిట్నెస్ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఆడేందుకు ప్రయత్నిస్తానని రోర్ 2026 ఈవెంట్లో ధోనీ స్పష్టం చేశారు.
IPL 2026 తర్వాత ధోనీ భవిష్యత్తు ఏంటి? గ్రౌండ్లోనే క్లారిటీ ఇచ్చిన మాహీ
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 28 నుంచి ఈ క్రికెట్ పండుగ మొదలవుతుండగా, అందరి కళ్లు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్ ధోనీపైనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 44 ఏళ్ల వయసున్న ధోనీ, ఈ సీజన్లో అత్యంత పెద్ద వయసు గల ఆటగాడిగా బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఆయన రిటైర్మెంట్ గురించి వస్తున్న వార్తలపై స్వయంగా ధోనీ నోరు విప్పారు.
రోర్ 2026 ఈవెంట్లో ధోనీ ఏం చెప్పారంటే?
చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు 'రోర్ 2026' పేరుతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఒక భారీ ఈవెంట్ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో సౌత్ స్టార్ హీరో, సింగర్ శివకార్తికేయన్ ధోనీని ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు. "సర్.. రిటైర్మెంట్ గురించి అడిగితే ప్రతి సీజన్లోనూ మీరు కాదు అనే సమాధానమే చెప్పాలి. మీరు 60 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకు క్రికెట్ ఆడాలి" అని శివకార్తికేయన్ సరదాగా కోరారు. దీనికి ధోనీ స్పందిస్తూ.. "నా ఫిట్నెస్ రోజురోజుకూ తగ్గుతోంది, కానీ నేను ఆడేందుకు కచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాను" అని బదులిచ్చారు. ఈ సమాధానం విన్న అభిమానులు ధోనీ మరికొన్ని ఏళ్ల పాటు ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు.
ధోని గత సీజన్ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది? రికార్డులు ఏంటి?
గత రెండు ఐపీఎల్ సీజన్లలో ధోనీ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో చాలా కిందకు వస్తున్నారు. 2025 ఐపీఎల్లో ధోనీ 14 మ్యాచ్లు ఆడి 135 స్ట్రైక్ రేట్తో 196 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు. అయితే, ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో ధోనీ రికార్డులు అమోఘం. ఇప్పటివరకు 278 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడిన ఆయన 38.3 సగటుతో 5439 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 24 అర్థ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో ఆయన అత్యధిక స్కోరు 84 పరుగులు. కేవలం బ్యాటర్గానే కాకుండా, వికెట్ కీపర్గా కూడా ధోనీ చరిత్ర సృష్టించారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 201 మందిని అవుట్ చేసిన (154 క్యాచ్లు, 47 స్టంపింగ్లు) ఏకైక వికెట్ కీపర్గా ఆయన రికార్డుల్లో నిలిచారు.
మార్చి 30న సీఎస్కే తొలి పోరు
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మార్చి 28న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) మధ్య జరిగే మ్యాచ్తో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తన తొలి మ్యాచ్ను మార్చి 30న రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ఆడనుంది. ఈ సీజన్ కోసం సిఎస్కె జట్టు భారీ మార్పులు చేసింది. వేలంలో ప్రశాంత్ కిషోర్, కార్తీక్ శర్మలను చెన్నై రూ. 14.20 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. అలాగే, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజూ శాంసన్ ను ట్రేడింగ్ ద్వారా జట్టులోకి తీసుకుని యువతకు పెద్దపీట వేసింది.
ధోనీకి ఇదే ఆఖరి సీజనా?
ధోనీ ప్రస్తుత వయసు, ఫిట్నెస్ సమస్యల దృష్ట్యా, ఒక ఆటగాడిగా ఆయనకు ఇదే చివరి ఐపీఎల్ కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అభిమానులు మాత్రం ఆయన మరికొంత కాలం మైదానంలో మెరవాలని ఆశిస్తున్నారు. 'రోర్ 2026' ఈవెంట్లో ధోనీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన నిబద్ధతను చాటుతున్నాయి. ఫిట్నెస్ సవాలుగా మారినప్పటికీ, తన అభిమానుల కోసం మైదానంలోకి దిగేందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ధోనీ కేవలం ఒక ఆటగాడు మాత్రమే కాదు, ఆ జట్టుకు ఆయనే ప్రాణం.