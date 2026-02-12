Rohit Sharma: కేవలం ఆడటం కాదు.. గెలవడానికే వస్తున్నా.. రోహిత్ శర్మ మాస్ వార్నింగ్
Rohit Sharma : 2027 వన్డే ప్రపంచకప్పై టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు. 2023 ఓటమి బాధను చెరిపివేస్తూ, ఆ ట్రోఫీని గెలవడమే తన అంతిమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, అజిత్ అగార్కర్ వ్యాఖ్యలకు కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ కాదు.. అసలు ఆట ముందుంది.. 2027 టార్గెట్ ఫిక్స్
భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన కెరీర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన మైలురాళ్లను అందుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన నాయకత్వంలో టీమిండియా 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచింది. అయినప్పటికీ, 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో అహ్మదాబాద్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఎదురైన ఓటమి రోహిత్ శర్మను ఇప్పటికీ వెంటాడుతోంది.
తాజాగా ఒక ఐసీసీ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న రోహిత్, ఆ ఓటమి కలిగించిన బాధను గుర్తు చేసుకున్నారు. కేవలం 2027 వరల్డ్ కప్ ఆడటం మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక ట్రోఫీని ముద్దాడడమే తన ఏకైక లక్ష్యమని రోహిత్ శర్మ తాజాగా తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు.
వన్డే క్రికెట్టే అసలైన శిఖరం.. రోహిత్ భావోద్వేగ కామెంట్స్
ప్రస్తుత కాలంలో టీ20లు, ఐపీఎల్ వంటి లీగ్లు రాజ్యమేలుతున్నా, రోహిత్ దృష్టిలో వన్డే వరల్డ్ కప్ స్థానం ప్రత్యేకం. "నేను 50 ఓవర్ల వరల్డ్ కప్ చూస్తూ పెరిగాను. ఆ రోజుల్లో టీ20లు లేవు, ఐపీఎల్ లేదు. ప్రతి నాలుగేళ్లకోసారి జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్పే క్రికెట్లో అత్యున్నత శిఖరం. అందుకే ఆ ట్రోఫీ అంటే నాకెంతో ఇష్టం, ఆరాటం. ఆ ఒక్క ట్రోఫీని గెలవలేకపోయామన్న భారం నాపై ఎంతో ఉంది. అందుకే నా దేశం కోసం ఆ ట్రోఫీని గెలవడానికి నా శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను" అని రోహిత్ శర్మ ఉద్వేగంగా మాట్లాడారు.
వయసు కేవలం అంకె మాత్రమే.. ఫిట్నెస్పై హిట్ మ్యాన్ ఫోకస్
2027 వరల్డ్ కప్ సమయానికి రోహిత్ శర్మ వయసు 40 ఏళ్లు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఆడతారా లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే, గత ఆరు నెలల్లో రోహిత్ తన ఫిట్నెస్పై తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకుని బరువు తగ్గారు.
కివీస్తో జరిగిన సిరీస్లో కాస్త తడబడినా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనల్లో రోహిత్ తన అద్భుత బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుత ఫామ్, అంకితభావం చూస్తుంటే 2027 టార్గెట్ను ఆయన పక్కా చేరుకుంటారని అర్థమవుతోంది.
రికార్డుల రారాజు రోహిత్.. గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
వన్డే క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మ ఒక దిగ్గజం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. వన్డే వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీలు (7) సాధించిన ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు.
రోహిత్ వరల్డ్ కప్ కెరీర్ గణాంకాలు ఇవే
• మొత్తం పరుగులు: 1,575 (సచిన్, కోహ్లీ, రికీ పాంటింగ్ తర్వాత నాలుగో స్థానం)
• సగటు: 60.57
• స్ట్రైక్ రేట్: 105.49
• సెంచరీలు: 7, అర్ధ సెంచరీలు: 6
2023 వరల్డ్ కప్లో కెప్టెన్గా 597 పరుగులు చేసి ఒకే ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కెప్టెన్గా నిలిచారు. 2019లో ఐదు సెంచరీలతో గోల్డెన్ బ్యాట్ గెలుచుకున్నారు.
అజిత్ అగార్కర్ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్.. గంభీర్తో కలిసి ప్లాన్
గతంలో చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మాట్లాడుతూ.. 2027 వరల్డ్ కప్ విషయంలో రోహిత్, కోహ్లీల భాగస్వామ్యంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై స్పందించిన రోహిత్, "ఒక లక్ష్యం కోసం జట్టు మొత్తం కలిసి కట్టుగా పని చేయాలి. అది కేవలం ఒకరిద్దరి వల్ల కాదు. మేము 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలవడానికి ఎంతో శ్రమించాం. అలాగే 2027 కోసం కూడా చిత్తశుద్ధితో ముందుకు సాగాలి" అని తన టార్గెట్ ఏంటో చెప్పారు. 2026 ప్రారంభం నాటికి కూడా వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్, కోహ్లీ అగ్రస్థానాల్లో ఉండటం వారి సత్తాకు నిదర్శనం.