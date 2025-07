ఈ ఈవెంట్‌లో భారత్‌తో పాటు పలు దేశాల నుంచి అథ్లెట్లు పాల్గొన్నారు. పోలాండ్‌కు చెందిన సిప్రియన్ మ్రిజిగ్లాడ్, బ్రెజిల్ ఆటగాడు లూయిజ్ మౌరిసియో, అమెరికా నుంచి కర్టిస్ థామ్సన్, జర్మనీకి చెందిన థామస్ రోలెర్‌ వంటి స్టార్‌ అథ్లెట్లు పోటీలో ఉన్నా.. భారత్‌ వేదికగా నిర్వహించిన ఈ టోర్నీలో నీరజ్‌ చోప్రానే స‌త్తా చాటాడు.

* నీరజ్‌ చోప్రా - 86.18

* జూలియస్‌ యెగో - 84.51

* రుమేష్‌ పతిరగే - 84.34

* సచిన్‌ యాదవ్ - 82.33

* కర్టిస్ థామ్సన్ - 81.50

* లూయిజ్‌ మౌరిసియో - 80.31

🎯 Round 1 done.

Julius Yego leads with a throw of 79.97m.

Game. On. 🔥



📺 Catch all the live action NOW on Star Sports and JioHostar.#NeerajChopraClassic #JavelinThrow

