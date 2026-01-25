CSK : సింహం వేట మొదలైంది.. నెట్స్లో ధోని ఫైర్ ! పూనకాలు తెప్పించే వీడియో !
CSK MS Dhoni : ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం ఎంఎస్ ధోని సన్నద్ధమవుతున్నారు. జార్ఖండ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన ధోని ప్రాక్టీస్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రాబోయే సీజన్ లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సత్తా చాటాలని చూస్తోంది.
ఐపీఎల్ 2026: 44 ఏళ్ల వయసులో బరిలోకి దిగుతున్న ధోని.. వైరల్ అవుతున్న మాస్ వీడియో!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 19వ సీజన్ ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా రెండు నెలల సమయం ఉంది. అయితే, క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లీగ్లలో ఒకటైన ఐపీఎల్ కోసం అభిమానుల ఉత్సాహం అప్పుడే మొదలైంది. ఇండియాలో ఐపీఎల్ను కేవలం ఒక క్రీడగా కాకుండా, ఒక పండుగలా జరుపుకుంటారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఈ లీగ్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. 44 ఏళ్ల వయసులోనూ ధోని మైదానంలో చెమటోడుస్తున్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
జార్ఖండ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ధోని వీడియో వైరల్
జార్ఖండ్ రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (JSCA) అధికారికంగా విడుదల చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వీడియోలో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ప్యాడ్లు కట్టుకుని, నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం ఆయన సన్నాహాలు మొదలుపెట్టినట్లు ఈ వీడియో ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
వీడియోలో ధోని బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, బౌలర్లపై విరుచుకుపడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, తలా తన సన్నద్ధతను మాత్రం ముందే ప్రారంభించారని ఈ దృశ్యాలు చెబుతున్నాయి.
చూడండి ఎవరు తిరిగొచ్చారో.. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
జార్ఖండ్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ జోడించింది. "చూడండి ఎవరు తిరిగి వచ్చారో" అని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, వీడియోలో మరో క్యాప్షన్ కూడా ఉంది, అందులో "JSCA గర్వకారణం.. మహేంద్ర సింగ్ ధోని" అని రాసి ఉంది.
ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్కు ముందు ధోని, జేఎస్సీఏ (JSCA) అధికారి, క్రికెటర్ సౌరభ్ తివారీతో మాట్లాడుతుండటం కూడా గమనించవచ్చు. ప్రస్తుతం అన్ని జట్లు ఐపీఎల్కు ముందు జరగనున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ సన్నాహాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. ప్రపంచ కప్ ముగిసిన వెంటనే, ఆటగాళ్లందరూ ఐపీఎల్లో తమ ప్రతాపం చూపించేందుకు సిద్ధమవుతారు. ఈ క్రమంలో ధోని ప్రాక్టీస్ వీడియో అభిమానులలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
Yellow Pads.. 👀
Thala nation, it's that time of the year!!!!! 🥳🔥 #WhistlePodu
🎥 : Jharkhand cricket association pic.twitter.com/DEbOpEFQ4m
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 24, 2026
ఐపీఎల్ 2026 ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మార్చి 26న ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. అలాగే, ఈ మెగా టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ మే 31వ తేదీన జరగనుంది. సుమారు రెండు నెలల పాటు జరిగే ఈ క్రికెట్ పండుగ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ధోని వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఈ సీజన్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఐపీఎల్ కేవలం భారత్లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందిన లీగ్ కావడంతో, దీనికి సంబంధించిన ప్రతి చిన్న వార్త కూడా ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విజయ పరంపర
ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అత్యంత విజయవంతమైన ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మహేంద్ర సింగ్ ధోని నాయకత్వంలో చెన్నై జట్టు అనేక అద్భుతమైన విజయాలను సొంతం చేసుకుంది. 2010లో మొదటిసారిగా ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచిన చెన్నై, ఆ తర్వాత వెనుదిరిగి చూడలేదు.
2011లో ధోని నాయకత్వంలోనే భారత్ ప్రపంచ కప్ గెలవడంతో పాటు, చెన్నై కూడా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2018, 2021, 2023లో కూడా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇలా మొత్తం ఐదు సార్లు ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచి, ముంబై ఇండియన్స్ సరసన నిలిచింది. ఈ విజయాల్లో ధోని పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది.
గత సీజన్ గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయి? ధోని పై భారీ అంచనాలు
మహేంద్ర సింగ్ ధోని గత ఐపీఎల్ సీజన్లో తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయారు. బ్యాటింగ్లో ఆయన ఆశించినంతగా రాణించలేదు. మ్యాచ్లను ఫినిష్ చేయడంలోనూ, భారీ సిక్సర్లు కొట్టడంలోనూ పేరుగాంచిన ధోని, గత సీజన్లో 13 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 196 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు. ఇందులో ఆయన సగటు 24.67 కాగా, స్ట్రైక్ రేట్ 135.87గా నమోదైంది.
గత ఏడాది ధోని అత్యధిక స్కోరు కేవలం 30 పరుగులు మాత్రమే. ఈ గణాంకాలు ఆయన స్థాయికి తగినట్లుగా లేవని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, తాజా వీడియోలో ఆయన కనబరుస్తున్న అంకితభావం చూస్తుంటే, రాబోయే సీజన్లో ధోని కచ్చితంగా విధ్వంసం సృష్టిస్తారని, 44 ఏళ్ల వయసులోనూ తన బ్యాట్ పవర్ చూపిస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.