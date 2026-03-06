T20 World Cup : గేల్ రికార్డు బద్దలు.. టీ20 ప్రపంచకప్ టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే !
Top 5 Fastest Centuries : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీసీ మెగా టోర్నిలో సెంచరీల మోత మోగిస్తున్నారు. అయితే, టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లతో చెలరేగి, అతి తక్కువ బంతుల్లో సెంచరీలు సాధించిన టాప్ 5 ఆటగాళ్లు ఎవరో మీకు తెలుసా?
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో సునామీ ఇన్నింగ్స్లు.. టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు ఎవరు కొట్టారు?
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ అంటేనే పరుగుల వరద. హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లు జరిగే ఈ టోర్నీలో సెంచరీలు నమోదు కావడం చాలా అరుదు. కానీ, కొందరు బ్యాటర్లు మాత్రం బౌలర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ, స్కోరు బోర్డులను షేక్ చేసే విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు. క్రిస్ గేల్ సృష్టించిన తొలి ప్రకంపనల నుండి, నేటి తరం ఫిన్ అలెన్ చూపిన పవర్ హిట్టింగ్ వరకు టీ20 క్రికెట్ రూపురేఖలే మారిపోయాయి.
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో కేవలం ఇద్దరు బ్యాటర్లు మాత్రమే 40 బంతుల లోపే సెంచరీలు బాదడం విశేషం. ఈ అద్భుత రికార్డులను నెలకొల్పిన టాప్ 5 ఆటగాళ్ల వివరాలు గమనిస్తే..
5. హ్యారీ బ్రూక్ – 50 బంతులు (vs పాకిస్థాన్, 2026)
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ అద్భుత ఫామ్ను కొనసాగించాడు. పాకిస్థాన్తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో బ్రూక్ కేవలం 50 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నారు. తనదైన దూకుడు, క్లీన్ హిట్టింగ్తో సాగిన ఈ ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ విభాగానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన బ్రూక్, ఒంటిచేత్తో తన జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీల జాబితాలో ఆయన ఐదవ స్థానంలో నిలిచారు
4. క్రిస్ గేల్ – 50 బంతులు (vs దక్షిణాఫ్రికా, 2007)
టీ20 ప్రపంచకప్ ఆరంభ ఎడిషన్ (2007)లోనే వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ చరిత్ర సృష్టించారు. జోహన్నెస్బర్గ్ లో దక్షిణాఫ్రికాపై జరిగిన మ్యాచ్లో గేల్ కేవలం 50 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నారు. మొత్తం 57 బంతుల్లో 117 పరుగులు చేసిన గేల్ ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో సెంచరీ సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో వెస్టిండీస్ 205/6 భారీ స్కోరు సాధించింది.
3. క్రిస్ గేల్ – 47 బంతులు (vs ఇంగ్లాండ్, 2016)
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ తన పేరిట ఉన్న రికార్డును తానే తిరగరాశారు. 2016 టీ20 ప్రపంచకప్లో ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్పై గేల్ విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసిన ఆయన, మొత్తం 48 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు. ఇందులో 11 భారీ సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు ఉన్నాయి. 183 పరుగుల లక్ష్యాన్ని వెస్టిండీస్ సునాయాసంగా ఛేదించడంలో గేల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. టీ20 ప్రపంచకప్లో రెండు సెంచరీలు చేసిన ఏకైక ఆటగాడిగా ఆయన చరిత్రలో నిలిచిపోయారు.
2. జాకబ్ బెథెల్ – 45 బంతులు (vs భారత్, 2026 సెమీ-ఫైనల్)
2026 టీ20 ప్రపంచకప్ రెండో సెమీ-ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ యువ బ్యాటర్ జాకబ్ బెథెల్ సంచలనం సృష్టించారు. భారత్ నిర్దేశించిన 254 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో బెథెల్ భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా వెనక్కి తగ్గకుండా కేవలం 45 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదారు. మొత్తం 45 బంతుల్లో 105 పరుగులు (8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) చేసినా, ఇంగ్లాండ్ కేవలం 7 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. అయినప్పటికీ, బెథెల్ పోరాటం క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.
1. ఫిన్ అలెన్ – 33 బంతులు (vs దక్షిణాఫ్రికా, 2026 సెమీ-ఫైనల్)
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ పేరిట ఉంది. 2026 ప్రపంచకప్ సెమీ-ఫైనల్లో కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో దక్షిణాఫ్రికాపై అలెన్ విధ్వంసం సృష్టించారు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే వంద పరుగుల మైలురాయిని చేరుకుని క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ న్యూజిలాండ్ను ఫైనల్కు చేర్చడంలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషించింది. ప్రపంచ క్రికెట్ లో పవర్ హిట్టింగ్కు అలెన్ ఒక కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు.