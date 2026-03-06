IND vs NZ : ఫైనల్లో సంజూ శాంసన్ సెంచరీ.. కప్పు మనదే బాసూ.. ఇదీ అసలు లెక్క !
India vs New Zealand : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 లో సంజూ శాంసన్ దుమ్మురేపుతున్నాడు. ఫైనల్లో సంజూ సెంచరీ బాదుతాడని, భారత్ ట్రోఫీ గెలుస్తుందని ఆయన చిన్ననాటి కోచ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దీని వెనకున్న అసలు లెక్కలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు భారత్ సిద్ధం
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఉత్కంఠభరిత ముగింపు దశకు చేరుకుంది. గురువారం ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో భారత్ అద్భుత విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా ఫైనల్లోకి ఘనంగా అడుగుపెట్టింది. ఫైనల్ పోరులో న్యూజిలాండ్తో తలపడనుంది. ఈ కీలక మ్యాచ్కు ముందు టీమ్ ఇండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన జోస్యం వెలువడింది. సంజూ శాంసన్ ఫైనల్లో సెంచరీ సాధిస్తాడని, భారత్ ప్రపంచకప్ గెలుస్తుందని ఆయన చిన్ననాటి కోచ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
సెమీఫైనల్లో సంజూ వీరవిహారం
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 89 పరుగులు చేసి టీమ్ ఇండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆయన ఇన్నింగ్స్లో 7 భారీ సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇషాన్ కిషన్తో కలిసి రెండో వికెట్కు 45 బంతుల్లోనే 97 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఈ మెరుపు దాడి కారణంగా భారత్ 7 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించి ఫైనల్ బెర్తును ఖరారు చేసుకుంది. అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన సంజూకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
కోచ్ అంచనా.. ఫైనల్లో సంజూ సెంచరీ ఖాయం
సంజూ శాంసన్ అద్భుత ఫామ్ను చూసి ఆయన చిన్ననాటి కోచ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సెమీఫైనల్ ప్రదర్శనపై స్పందిస్తూ, "గత రెండు మ్యాచ్లుగా సంజూ బ్యాటింగ్ అద్భుతంగా ఉంది. సెమీస్లోనే ఆయన సెంచరీ చేస్తాడని నేను కోరుకున్నాను. బహుశా తను ఆ సెంచరీని ఫైనల్ కోసం దాచి ఉంచాడని నేను భావిస్తున్నాను. న్యూజిలాండ్తో జరిగే ఫైనల్లో సంజూ కచ్చితంగా సెంచరీ సాధిస్తాడు" అని పేర్కొన్నారు. బౌలర్ల వ్యూహాలను సంజూ చక్కగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడని, జట్టు ప్రయోజనాల కోసమే ఆయన రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడని కోచ్ ప్రశంసించారు.
విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు సమం చేసిన సంజూ
ఈ మ్యాచ్లో సంజూ శాంసన్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. కేవలం 26 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన ఆయన, మొత్తం 89 పరుగులు చేసి విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును సమం చేశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో సంజూ ఇప్పుడు కోహ్లీతో కలిసి సంయుక్తంగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. గతంలో 2016 టీ20 ప్రపంచకప్లో వెస్టిండీస్పై కోహ్లీ 89 పరుగులు (నాటౌట్) చేశాడు. ఇప్పుడు సంజూ అదే స్కోరును నమోదు చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు.
భారత్ ఛాంపియన్గా నిలవడం ఖాయం
అలాగే, ప్రస్తుత టీమ్ ఇండియా ఫామ్ చూస్తుంటే ప్రపంచకప్ గెలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోందని సంజూ కోచ్ అన్నారు. "భారత్ కచ్చితంగా ఛాంపియన్గా నిలుస్తుంది. సంజూలో ఇంకా 6 నుండి 7 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మిగిలి ఉంది. కాబట్టి ఇది ఆయనకు చివరి ప్రపంచకప్ కాదు. భారత్ కోసం మరిన్ని ప్రపంచకప్లు గెలవడం గొప్ప విషయంగా ఉంటుంది" అని కోచ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారత అభిమానులు కూడా సంజూ ఫైనల్లో రెచ్చిపోయి ఆడి, దేశానికి ప్రపంచకప్ అందించాలని కోరుకుంటున్నారు.