Vaibhav Suryavanshi: ఒకటి కాదు రెండు.! బుడ్డోడికే మెంటలెక్కించాడుగా.. మునుపెన్నడూ లేని రికార్డు.!
Vaibhav Suryavanshi: రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ సీజన్లో ఆరెంజ్ క్యాప్ దక్కించుకుని దూసుకుపోతున్నారు. అయితే, లక్నో సూపర్ జైంట్స్ బౌలర్ మోయిసిన్ ఖాన్ తాజాగా వైభవ్పై మెయిడెన్ ఓవర్ వేయడమే కాకుండా, అదే ఓవర్లో అతడిని అవుట్ చేసి..
వైభవ్ సూర్యవంశీ జోరుకు బ్రేక్
ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ జోరుకు లక్నో సూపర్ జైంట్స్ బౌలర్ మోయిసిన్ ఖాన్ అడ్డుకట్ట వేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు ఎవరికీ చిక్కని ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడిని, మోయిసిన్ తన పదునైన బౌలింగ్తో కట్టడి చేసి పెవిలియన్కు పంపారు.
వైభవ్ పై మెయిడెన్ ఓవర్ రికార్డు
ఈ సీజన్ లో అద్భుత ఫామ్లో ఉండి ఆరెంజ్ క్యాప్ దక్కించుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీపై మోయిసిన్ ఖాన్ అరుదైన రికార్డు సృష్టించారు. ఈ సీజన్ లో వైభవ్ పై మెయిడెన్ ఓవర్ వేసిన తొలి బౌలర్ గా మోయిసిన్ నిలిచారు. కేవలం మెయిడెన్ వేయడమే కాకుండా, ఆ ఓవర్ ఆఖరి బంతికి వైభవ్ వికెట్ తీసి లక్నోకు డబుల్ ధమాకా అందించిన సంగతి తెలిసిందే. విశేషమేమిటంటే, ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ మొత్తంలో నమోదైన రెండు మెయిడెన్ ఓవర్లు కూడా మోయిసిన్ ఖాతాలోనే ఉండటం గమనార్హం.
మళ్ళీ ఫామ్లోకి మోయిసిన్ ఖాన్
గతంలో గాయాల వల్ల ఇబ్బంది పడిన మోయిసిన్ ఖాన్, రాజస్థాన్తోజరిగిన మ్యాచ్ ప్రదర్శనతో మళ్ళీ పాత ఫామ్లోకి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. వైభవ్ విసిరిన బంతిని లాంగ్ ఆన్ మీదుగా బాదడానికి ప్రయత్నించగా, బ్యాట్ అంచుకు తగిలి గాలిలోకి లేచిన బంతిని కవర్స్ వద్ద ఉన్న దిగ్వేష్ రాఠీ అద్భుతమైన క్యాచ్గా మలచడంతో వైభవ్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. భుజం సర్జరీ, వెన్ను గాయాల వల్ల గతంలో ఇబ్బంది పడిన మోయిసిన్, ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఉన్న బ్యాటర్లను వణికించడం లక్నో జట్టుకు కలిసి వచ్చే అంశం.
జడేజా ఆల్ రౌండ్ షో.. రాజస్థాన్ విజయం
అయితే మోయిసిన్ అద్భుతంగా రాణించినప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్ లో లక్నో సూపర్ జైంట్స్ 40 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైన విషయం తెలిసిందే. రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 159 పరుగులు చేయగా, లక్నో 119 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. రాజస్థాన్ విజయంలో రవీంద్ర జడేజా కీలక పాత్ర పోషించారు. బ్యాట్ తో 43 పరుగులు చేయడంతో పాటు, బౌలింగ్ లో 29 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును అందుకున్నారు.
మోయిసిన్ ఫామ్లోకి రావడం..
వైభవ్ సూర్యవంశీ వంటి యువ ఆటగాళ్లకు మొయిసిన్ ఖాన్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన బౌలర్లు సవాలు విసరడం ఐపీఎల్ లో ఆసక్తికరంగా మారింది. లక్నో ఓడిపోయినప్పటికీ, మోయిసిన్ ఫామ్లోకి రావడం ఆ జట్టుకు భవిష్యత్ మ్యాచుల్లో కొండంత అండగా నిలవనుంది.