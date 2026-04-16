- Vaibhav Suryavanshi: అరె బుడ్డోడా.! ఇలా వేస్తే చాలు డకౌట్ అయిపోతావ్.. వీక్నెస్ తెలిసిపోయిందిగా..
Vaibhav Suryavanshi: అరె బుడ్డోడా.! ఇలా వేస్తే చాలు డకౌట్ అయిపోతావ్.. వీక్నెస్ తెలిసిపోయిందిగా..
Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్ 2026లో తన మెరుపు బ్యాటింగ్ తో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాక్ తగిలింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతూ విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న ఈ కుర్రాడి బలహీనత తెలిసింది.
సూర్యవంశీ జోరుకు బ్రేక్ వేసిన హింగే
ఈ సీజన్ లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇప్పటివరకు ఆడిన ఐదు మ్యాచులలో 200 పరుగులు చేశాడు. 260కి పైగా అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్ తో బౌలర్లను భయపెడుతున్న తరుణంలో, ప్రఫుల్ హింగే అతడిని బోల్తా కొట్టించడం చర్చనీయాంశమైంది. హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ మైదానంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ లో 217 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్ కు, హింగే వేసిన మొదటి బంతే కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. తాను అనుకున్న వ్యూహాన్ని పక్కాగా అమలు చేసి వైభవ్ను గోల్డెన్ డకౌట్ చేయడంలో హింగే విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.
బట్టబయలైన బ్యాటింగ్ లోపం
వైభవ్ సూర్యవంశీ అవుట్ అయిన విధానంపై విశ్లేషకులు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. ఆధునిక క్రికెట్ లో బ్యాటర్ల బలహీనతలను కనిపెట్టడం సులభమే అయినా, వాటిని మైదానంలో అమలు చేయడం కష్టమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. వైభవ్ బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు బ్యాట్ను చాలా ఎత్తుగా(హై బ్యాక్ లిఫ్ట్) పట్టుకోవడం, అలాగే ముందు కాళ్లను చాపి భారీ షాట్లు ఆడేందుకు ప్రయత్నించడం అతడి ప్రధాన బలహీనతగా కనిపిస్తోంది.
అతడి ప్రధాన బలహీనత..
అతడి ప్రధాన బలహీనత..
హింగే పక్కా ప్లాన్.. నిపుణుల ప్రశంసలు
శరీరానికి దగ్గరగా లేదా స్టంప్స్ మీదికి వచ్చే బంతులను ఎదుర్కోవడంలో వైభవ్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడని గుర్తించిన హింగే, సరిగ్గా అదే ప్రాంతంలో బంతిని వేసి ఫలితం సాధించాడు. మ్యాచ్ కు ముందే వైభవ్ ను అవుట్ చేస్తానని తన స్నేహితులకు చెప్పినట్లు హింగే వెల్లడించడం విశేషం. ఎంఆర్ఎఫ్ పేస్ ఫౌండేషన్ చీఫ్ కోచ్ సెంతుల్నాథన్ కూడా హింగే వేసిన బంతుల ఖచ్చితత్వాన్ని అభినందించిన సంగతి తెలిసిందే.
లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలి
ఒకవైపు వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బ్యాటింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉండగా, మరోవైపు హైదరాబాద్ కు ఒక అద్భుతమైన పేసర్ దొరికాడని క్రీడాభిమానులు సంబరపడుతున్నారు. ఈ ఓటమి వైభవ్ కు భవిష్యత్తులో పాఠంగా మారుతుందని ఆశించవచ్చు.