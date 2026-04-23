Vaibhav Suryavanshi : వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ సీక్రెట్ లీక్.. మ్యాచ్కు ముందు ఏం చేస్తాడో తెలుసా?
Vaibhav Suryavanshi : ఐపీఎల్ 2026 సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ తను తుపాను ఆటతో దుమ్మురేపుతున్నాడు. అయితే, గ్రౌండ్ లో తన విధ్వంసక బ్యాటింగ్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర రహస్యం బయటపెట్టారు. మ్యాచ్కు ముందు వైభవ్ ఏం చేస్తారో తెలుసా?
ఐపీఎల్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ
ఐపీఎల్ 2026లో ఒక 15 ఏళ్ల కుర్రాడు ప్రపంచ క్రికెట్ను తనవైపు తిప్పుకుంటున్నాడు. అతడే వైభవ్ సూర్యవంశీ. క్రీజులోకి వస్తే చాలు, బౌలర్ ఎవరన్నది చూడకుండా ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడే ఈ యువ ఆటగాడు, తాజాగా తన విధ్వంసక బ్యాటింగ్ వెనుక ఉన్న ఒక వింతైన రహస్యాన్ని వెల్లడించారు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత వైభవ్ మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
చిన్న వయసులోనే రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ
వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి ఇప్పుడు ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. కేవలం 15 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఐపీఎల్ వంటి బిగ్ టోర్నమెంట్లలో కూడా నిర్భయంగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. మైదానంలో అడుగుపెట్టిన మొదటి బంతి నుంచే భారీ షాట్లతో విరుచుకుపడటం వైభవ్ స్టైల్. అయితే, ఇంత చిన్న వయసులో అంతర్జాతీయ స్థాయి బౌలర్లను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఒత్తిడి ఉండదా? అన్న ప్రశ్నకు వైభవ్ ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
మ్యాచ్కు ముందు టామ్ అండ్ జెర్రీ.. డోరేమాన్ ఆడే వైభవ్ !
మైదానంలో బౌలర్ల పని పట్టే ముందు ఈ యువ ఆటగాడు మొబైల్లో ఏం చూస్తారో తెలిస్తే మీరు నవ్వాలో, ఆశ్చర్యపోవాలో అర్థం కాదు. సాధారణంగా ఆటగాళ్లు మ్యాచ్కు ముందు ప్రత్యర్థి బౌలర్ల వీడియోలు లేదా పాత ఇన్నింగ్స్లు చూస్తారు. కానీ వైభవ్ మాత్రం టామ్ అండ్ జెర్రీ లేదా డోరేమాన్ వంటి కార్టూన్లు చూస్తారట. లక్నోతో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత స్టార్ స్పోర్ట్స్తో మాట్లాడుతూ వైభవ్ ఈ విషయాన్ని సరదాగా పంచుకున్నారు.
"నా మెదడులో ఏమీ ఆలోచనలు ఉండవు. నాకు ఇప్పటికీ కార్టూన్లు చూడటం అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రతి మ్యాచ్కు ముందు కార్టూన్లు చూడటం నాకు అలవాటు, అది ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది," అని వైభవ్ నవ్వుతూ చెప్పారు. అయితే తన ప్రధాన లక్ష్యం ఎప్పుడూ జట్టును గెలిపించడంపైనే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కార్టూన్ల వెనుక ఉన్న అసలు లాజిక్ ఏంటి?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన లీగ్ ఐపీఎల్. ఇక్కడ 15 ఏళ్ల వయసులో ఆడటం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. అయితే వైభవ్ కార్టూన్లు చూడటం వల్ల తన మెదడు క్రికెట్ను ఒక భారంగా కాకుండా, ఒక గేమ్ గా మాత్రమే చూస్తుందని తెలిపాడు. అలాగే, ఒత్తిడికి లోనుకాను అని చెప్పాడు. ఇలా చేయడం వల్ల మైదానంలో చాలా ప్రశాంతంగా, రిలాక్స్డ్గా ఉంటూ అత్యంత వేగవంతమైన బౌలర్లను సైతం అలవోకగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నట్టు చెప్పాడు.
లక్నోతో మ్యాచ్లో వైభవ్ ఇన్నింగ్స్
తన కార్టూన్ ప్రేమను వెల్లడించిన వైభవ్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. ఈ మ్యాచ్లో 11 బంతుల్లో కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే చేసి అవుట్ అయ్యారు. లక్నో ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ మొహ్సిన్ ఖాన్ వైభవ్ను బోల్తా కొట్టించారు. విశేషమేమిటంటే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో వైభవ్ సూర్యవంశీకి 'మెయిడెన్ ఓవర్' వేసి, వికెట్ తీసిన తొలి బౌలర్గా మొహ్సిన్ ఖాన్ నిలిచారు.
ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో వైభవ్
ఈ సీజన్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్ల్లో 7 ఇన్నింగ్స్లలో 254 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ జట్టు తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలవడమే కాకుండా, ప్రస్తుతం ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో కూడా వైభవ్ కొనసాగుతున్నారు. తనదైన శైలిలో బ్యాటింగ్తో అలరిస్తున్న ఈ 'కార్టూన్ లవర్' రాబోయే మ్యాచ్ల్లో ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తాడో చూడాలి.