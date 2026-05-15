IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ దెబ్బ.. పంత్, అక్షర్, రహానేలకు దిమ్మతిరిగే షాక్ !
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి లక్నో, ముంబై టీమ్స్ అవుట్ అయ్యాయి. అలాగే, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కేకేఆర్ జట్లకు అవకాశాలు దాదాపు లేనట్టే. ఈ క్రమంలోనే ఆయా ప్రాంఛైజీలు తమ కెప్టెన్ల పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సిద్ధం అయ్యాయి.
క్లైమాక్స్ సీన్ లో కెప్టెన్ల ఫేట్ ఛేంజ్
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఎండ్ గేమ్ కి వచ్చేసింది. లీగ్ స్టేజ్ మ్యాచులు ముగుస్తున్న కొద్దీ ప్లేఆఫ్స్ రేసు హీటెక్కుతోంది. అయితే, కొన్ని టీమ్స్ కి మాత్రం ఈ సీజన్ ఒక డిజాస్టర్ లా మిగిలిపోయింది. ముఖ్యంగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG), ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్స్ ఆల్రెడీ టోర్నీ నుంచి అఫీషియల్ గా అవుట్ అయిపోగా.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కూడా దాదాపు ప్యాకప్ చెప్పేసే పొజిషన్ లో ఉన్నాయి.
వరుసగా రెండు సీజన్ల పాటు టీమ్స్ ని సరిగ్గా లీడ్ చేయలేకపోయిన ముగ్గురు స్టార్ కెప్టెన్లు.. అక్షర్ పటేల్, రిషబ్ పంత్, అజింక్య రహానేల భవితవ్యంపై ఫ్రాంచైజీలు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా కనిపిస్తున్నాయి.
లక్నోలో పంత్ ఫెయిల్యూర్.. గోయెంకా సీరియస్
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కి ఈ సీజన్ పెద్ద షాక్. దాదాపు మూడు మిలియన్ డాలర్ల భారీ ప్రైస్ ట్యాగ్ తో రిషబ్ పంత్ ని కొనుగోలు చేసిన ఓనర్ సంజీవ్ గోయెంకాకు రిజల్ట్స్ రాకపోవడంతో తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. వరుసగా రెండు సీజన్ల వైఫల్యం తర్వాత పంత్ పై వేటు పడటం దాదాపు ఖాయమైంది. ఈ సీజన్ లో 11 మ్యాచులాడిన పంత్ కేవలం 9 సిక్సర్లు మాత్రమే కొట్టాడు. తన నార్మల్ అగ్రెసివ్ గేమ్ ని మర్చిపోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఆడుతున్నట్లు క్లియర్ గా కనిపించింది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లో అక్షర్ ప్లాప్ షో.. వేటు తప్పదా?
ఈ సీజన్ లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్ గ్రాఫ్ దారుణంగా పడిపోయింది. కెప్టెన్ గా బాధ్యతలు అందుకున్న అక్షర్ పటేల్ అటు లీడర్ షిప్ లోనూ, ఇటు ప్లేయర్ గానూ అట్టర్ ప్లాప్ అయ్యాడు. 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి అక్షర్ చేసింది కేవలం 100 పరుగులు మాత్రమే. అందులో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ లో 56 రన్స్ కొట్టాడు, మిగిలిన 8 ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి కనీసం యాభై రన్స్ కూడా చేయలేకపోయాడు. బౌలింగ్ లోనూ తన మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయలేదు. 12 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 36 ఓవర్లు మాత్రమే వేశాడు. ఇటు కెప్టెన్సీతో పాటు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ లో పెద్దగా రాణించలేకపోవడంతో అక్షర్ కు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ షాక్ ఇచ్చే ప్లాన్ లో ఉంది.
రహానే కెరీర్ కి ఎండ్ కార్డ్ పడినట్లేనా?
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ లో అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీ ఇప్పుడు పెద్ద హాట్ టాపిక్. టీమ్ లో వేరే ఆప్షన్ లేకపోవడం, తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అభిషేక్ నాయర్ కోచ్ గా ఉండటంతో రహానేకు లీడర్ షిప్ దక్కింది. కానీ రహానే (133 స్ట్రైక్ రేట్), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (139 స్ట్రైక్ రేట్) ఇద్దరూ కలిసి టాప్ ఆర్డర్ లో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడేయడం కేకేఆర్ ని దెబ్బతీసింది. వీరిద్దరూ కలిసి 11 మ్యాచ్ల్లో కొట్టింది కేవలం 25 సిక్సర్లు మాత్రమే. వచ్చే వేలంలో అక్షర్, పంత్ లకు ప్లేయర్స్ గా క్రేజ్ ఉన్నా, రహానేను మాత్రం ఏ టీమ్ కొనే ఛాన్స్ కనిపించడం లేదు.