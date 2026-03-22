IPL 2026కు ముందే SRH ఊచకోత.. సిక్సర్ల మోత మోగించిన హైదరాబాద్ కుర్రాడు
SRH: ఐపీఎల్ 2026కు ముందు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ యంగ్ ప్లేయర్ సలీల్ అరోరా విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఇంట్రా-స్క్వాడ్ మ్యాచ్లో వరుసగా 5 బంతుల్లో 5 సిక్సర్లు బాది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అసలు ఎవరీ సలీల్ అరోరా?
SRH విధ్వంసకర బ్యాటింగ్.. సలీల్ అరోరా విశ్వరూపం
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) క్యాంప్లో పరుగుల సునామీ మొదలైంది. ఈసారి టైటిల్ కొట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ.. ఆటగాళ్ల ఫామ్ను పరీక్షించేందుకు ఇంట్రా స్క్వాడ్ మ్యాచ్ను నిర్వహించింది. ఈ మ్యాచ్లో 23 ఏళ్ల యంగ్ బ్యాటర్ సలీల్ అరోరా అద్భుత ప్రదర్శనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. కేవలం 1.5 కోట్ల రూపాయల ధర కలిగిన ఈ యువ ఆటగాడు, మైదానం నలుమూలలా సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. ఒకే ఓవర్లో కాకుండా, రెండు వేర్వేరు ఓవర్లలో కలిపి వరుసగా 5 బంతుల్లో 5 భారీ సిక్సర్లు బాది ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.
జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఓంకార్ల బౌలింగ్ ను దంచికొట్టిన అరోరా
ఈ ఇంట్రా స్క్వాడ్ మ్యాచ్ కోసం హైదరాబాద్ మేనేజ్మెంట్ జట్టును SRH A, SRH B అనే రెండు గ్రూపులుగా విభజించింది. SRH A తరపున బరిలోకి దిగిన సలీల్ అరోరా, ప్రత్యర్థి జట్టులోని సీనియర్ బౌలర్లను సైతం వదల్లేదు. ఇన్నింగ్స్ మధ్యలో వరుసగా 5 బంతులను స్టాండ్స్లోకి పంపాడు. మొదట SRH B జట్టు బౌలర్ జయదేవ్ ఉనద్కత్ వేసిన ఓవర్ చివరి రెండు బంతులను సలీల్ సిక్సర్లుగా మలిచాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఓవర్లో వేగంగా బౌలింగ్ చేసే ఓంకార్ తర్మాలేను టార్గెట్ చేస్తూ వరుసగా 3 సిక్సర్లు బాదాడు. ఇలా మొత్తంగా వరుసగా 5 బంతుల్లో 5 సిక్సర్లు కొట్టి తన పవర్ హిట్టింగ్ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకున్నాడు.
5️⃣ sixes in 5️⃣ balls for Salil Arora — pure brute power! 🔥
In a Sunrisers Hyderabad practice match pic.twitter.com/0Ynva0mciL
ఇషాన్ కిషన్కు అదిరిపోయే సెండాఫ్
ఈ మ్యాచ్ కేవలం సలీల్ అరోరా బ్యాటింగ్కే పరిమితం కాలేదు.. మైదానంలో హైడ్రామా కూడా చోటుచేసుకుంది. SRH B ఇన్నింగ్స్ సందర్భంగా తాత్కాలిక కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్ కలిసి 106 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. అయితే, ఎనిమిదో ఓవర్లో స్పిన్నర్ జీషన్ అన్సారీ ఈ ప్రమాదకర జోడీని విడదీశాడు. ఇషాన్ కిషన్ను అవుట్ చేసిన అనంతరం జీషన్ అన్సారీ అతనికి గట్టిగా సెండాఫ్ ఇవ్వడం మ్యాచ్లో హైలైట్గా నిలిచింది. ఈ ఘటన మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య ఉన్న పోటీతత్వాన్ని ప్రతిబింబించింది.
🚨 BIG FIGHT IN SRH PRACTICE MATCH !🤯
SRH captain Ishan Kishan scored 20 runs in one over against leg-spinner Zeeshan, but on the last ball of the over, Zeeshan dismissed him. After taking the wicket, Zeeshan pointed his finger at Ishan Kishan, which led to an argument between… pic.twitter.com/W9eLDOVyVB
మార్చి 28న ఆర్సీబీ తో ఎస్ఆర్హెచ్ తొలి పోరు
ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తన తొలి పోరాటాన్ని మార్చి 28న ప్రారంభించనుంది. బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో తలపడనుంది. ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ల ఫామ్పైనే హైదరాబాద్ గెలుపు అవకాశాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీరితో పాటు హెన్రిచ్ క్లాసెన్ కూడా మెరిస్తే, ఈసారి ఆరెంజ్ ఆర్మీని ఆపడం ఏ జట్టుకైనా కష్టమే. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లోనే సలీల్ అరోరా వంటి యువకులు రాణించడం మేనేజ్మెంట్కు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది.