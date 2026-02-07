India vs USA : వాంఖడేలో సూర్య ప్రతాపం.. అమెరికా ఖేల్ ఖతం.. భారత్ సంచలన విజయం
India vs USA : ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తొలి మ్యాచ్లో అమెరికాపై భారత్ 29 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 84 పరుగులతో రాణించి జట్టును ఆదుకున్నారు.
ముంబైలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ .. టీ20 ప్రపంచకప్లో అమెరికాను చిత్తు చేసిన భారత్
ముంబైలోని ప్రతిష్ఠాత్మక వాంఖడే స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్-ఏ మూడో మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ శుభారంభం చేసింది. పసికూన అమెరికాతో జరిగిన ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరులో టీమ్ ఇండియా 29 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఒకానొక దశలో ఓటమి అంచున నిలిచిన భారత జట్టును కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన అద్భుత బ్యాటింగ్తో గట్టెక్కించాడు.
టాస్ గెలిచిన అమెరికా.. భారత్కు ఆరంభంలోనే షాక్
అమెరికా కెప్టెన్ మొనాంక్ పటేల్ టాస్ గెలిచి తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అనారోగ్యం కారణంగా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ మ్యాచ్కు దూరంగా ఉన్నాడు. భారత్ అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ రూపంలో కొత్త ఓపెనింగ్ జోడీని బరిలోకి దింపింది. అయితే, మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే అమెరికా బౌలర్లు భారత బ్యాటర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. అలీ ఖాన్ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే అభిషేక్ శర్మ గోల్డెన్ డకౌట్గా వెనుదిరగడంతో వాంఖడే స్టేడియం నిశ్శబ్దమైపోయింది.
పవర్ప్లేలో కుప్పకూలిన టాప్ ఆర్డర్
పవర్ప్లేలో అమెరికా బౌలర్ షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. 6వ ఓవర్లో అతను ఏకంగా మూడు వికెట్లు పడగొట్టి భారత జట్టును ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. ఇషాన్ కిషన్ (20), తిలక్ వర్మ (25), శివం దూబే (0)లను వరుసగా అవుట్ చేయడంతో భారత్ 46 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత రింకూ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్యా కూడా తక్కువ స్కోరుకే వెనుదిరగడంతో, 13 ఓవర్లకు భారత్ 77/6 వద్ద పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
ఆదుకున్న కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్
జట్టు కష్టసమయంలో ఉన్నప్పుడు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన క్లాస్ చూపించాడు. తన హోమ్ గ్రౌండ్లో చెలరేగి ఆడిన స్కై, 49 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో అజేయంగా 84 పరుగులు చేశాడు. అక్షర్ పటేల్ సహకారంతో భారత స్కోరును గౌరవప్రదమైన స్థాయికి చేర్చాడు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో భారత్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 161 పరుగులు చేసింది. అమెరికా బౌలర్లలో వాన్ షాల్క్విక్ 25 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు తీసి రికార్డు సృష్టించాడు.
అమెరికా పోరాటం.. భారత బౌలర్ల దెబ్బ
162 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అమెరికాకు భారత పేసర్లు మహమ్మద్ సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్ ఆదిలోనే షాక్ ఇచ్చారు. సిరాజ్ తన మొదటి ఓవర్లోనే ఆండ్రీస్ గౌస్ను అవుట్ చేయగా, అర్ష్దీప్ సింగ్ అమెరికా కెప్టెన్ మొనాంక్ పటేల్ను డకౌట్గా పంపాడు. దీంతో అమెరికా 13 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశలో సంజయ్ కృష్ణమూర్తి (37), మిలింద్ కుమార్ (34) భారత స్పిన్నర్లను ఎదుర్కుంటూ ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టారు. ఒకానొక సమయంలో అమెరికా 89/4 వద్ద పటిష్ఠంగా కనిపించి సంచలనం సృష్టించేలా కనిపించింది.
చివరలో భారత బౌలర్ల పంజా
చివరి ఓవర్లలో భారత బౌలర్ల అనుభవం అమెరికాను కట్టడి చేసింది. అక్షర్ పటేల్ 16వ ఓవర్లో రెండు కీలక వికెట్లు తీసి అమెరికా ఆశలపై నీళ్లు చల్లాడు. శుభమ్ రంజనే 37 పరుగులతో మెరుపులు మెరిపించినప్పటికీ, భారత్ లక్ష్యం అమెరికాకు అందనంత దూరంలో నిలిచింది. అర్ష్దీప్ సింగ్ (2/18), మహమ్మద్ సిరాజ్ (2/28) పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయడంతో అమెరికా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 132 పరుగులకే పరిమితమైంది. దీంతో భారత్ 29 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది.
IND vs USA : మ్యాచ్ ముఖ్యమైన గణాంకాలు
- టాస్: అమెరికా (ఫీల్డింగ్)
- భారత్ స్కోరు: 161/9 (20 ఓవర్లు)
- అమెరికా స్కోరు: 132/8 (20 ఓవర్లు)
- టాప్ స్కోరర్ (IND): సూర్యకుమార్ యాదవ్ (84*)
- టాప్ స్కోరర్ (USA): సంజయ్ కృష్ణమూర్తి (37)
- బెస్ట్ బౌలింగ్ (USA): షాడ్లీ వాన్ షాల్క్విక్ (4/25)
- బెస్ట్ బౌలింగ్ (IND): అక్షర్ పటేల్ (2/24), మహమ్మద్ సిరాజ్ (2/28)