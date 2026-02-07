IND vs USA : సూర్య భాయ్ విధ్వంసం.. అమెరికా బౌలర్లు ఖల్లాస్
Suryakumar Yadav : ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఆరంభ మ్యాచ్లో అమెరికాపై కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 84 పరుగులతో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్ ఆడి భారత్ను ఆదుకున్నారు. వరుసగా వికెట్లు పడుతున్న సమయంలో సూర్య కెప్టెన్ నాక్ ఆడాడు.
వాంఖడేలో సూర్య ప్రతాపం.. కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్తో భారత్ గర్జన
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రూప్-ఏ తొలి మ్యాచ్లో భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ విశ్వరూపం ప్రదర్శించారు. టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలి భారత్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్న వేళ, కెప్టెన్గా జట్టును ముందుండి నడిపించారు. తన హోమ్ గ్రౌండ్లో చెలరేగిపోయిన సూర్య.. కేవలం 49 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 84 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు. దీంతో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 161 పరుగుల పోరాట స్కోరును సాధించింది.
ఆరంభంలోనే షాక్.. కుప్పకూలిన భారత బ్యాటింగ్
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన అమెరికా కెప్టెన్ మొనాంక్ పటేల్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. యూఎస్ఏ బౌలర్లు భారత బ్యాటర్లపై మొదటి నుంచే ఒత్తిడి పెంచారు. ఓపెనర్గా వచ్చిన అభిషేక్ శర్మ తొలి బంతికే అలీ ఖాన్ బౌలింగ్లో గోల్డెన్ డక్ అయి పెవిలియన్ చేరారు. పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి భారత్ 46 పరుగులకే 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ వెంటవెంటనే అవుట్ కాగా, శివమ్ దూబే సున్నా పరుగులకే వెనుదిరిగారు. రింకూ సింగ్ (6), హార్దిక్ పాండ్యా (5) కూడా విఫలమవడంతో ఒక దశలో భారత్ 77 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఘోరమైన స్థితికి చేరుకుంది.
చరిత్ర సృష్టించిన సూర్యకుమార్.. 1000 పరుగుల మైలురాయి
ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన ఏకాగ్రతను కోల్పోలేదు. 35 ఏళ్ల సూర్య తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించి ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కెప్టెన్గా 1000 పరుగుల మైలురాయిని అధిగమించారు. అక్షర్ పటేల్తో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి జట్టును 100 పరుగుల దాటించారు. మైదానం నలుమూలలా తనదైన శైలిలో 360 డిగ్రీల షాట్లతో విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా 16వ ఓవర్లో ఆయన కొట్టిన ఫ్లాట్ సిక్సర్ వాంఖడే ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించింది.
చివరి ఓవర్లో విధ్వంసం.. నేత్రవల్కర్ బౌలింగ్లో ఊచకోత
ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి ఓవర్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన అసలు సిసలైన బ్యాటింగ్ పవర్ను చూపించారు. అమెరికా బౌలర్ సౌరభ్ నేత్రవల్కర్ వేసిన 20వ ఓవర్లో 4, 6, 6, 4 చొప్పున మొత్తం 21 పరుగులు పిండుకున్నారు. దీంతో భారత్ స్కోరు 150 మార్కును సులువుగా దాటి 161కి చేరుకుంది. 171 స్ట్రైక్ రేట్తో సూర్య ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమమైనదిగా నిలిచిపోతుంది. మరోవైపు అమెరికా బౌలర్లలో షాడ్లీ వాన్ షాల్ విక్ 4 వికెట్లతో చెలరేగగా, హర్మీత్ సింగ్ రెండు వికెట్లు తీశారు.