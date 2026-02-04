World Cup 2026 Final : అఫ్గాన్ ప్యాక్.. టీమిండియా షేక్ ! 10వ సారి ఫైనల్లో భారత్
India U19 beat Afghanistan : అండర్-19 వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్లో అఫ్గానిస్థాన్పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. ఆరోన్ జార్జ్ సెంచరీ, వైభవ్ సూర్యవంశీ హాఫ్ సెంచరీతో చెలరేగారు. దీంతో టీమిండియా రికార్డుస్థాయిలో 10వ సారి ఫైనల్కు చేరింది.
అండర్-19 వరల్డ్ కప్: అఫ్గాన్ పై భారత్ గెలుపు
జింబాబ్వేలో జరుగుతున్న ఐసీసీ పురుషుల అండర్-19 ప్రపంచకప్లో భారత యువసేన మరోసారి తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. బుధవారం హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో జరిగిన రెండో సెమీఫైనల్లో అఫ్గానిస్థాన్ను 7 వికెట్ల తేడాతో మట్టికరిపించి భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఈ విజయంతో టీమిండియా అండర్-19 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో రికార్డుస్థాయిలో 10వ సారి ఫైనల్కు చేరుకుంది. 311 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 41.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది.
అఫ్గానిస్థాన్ భారీ స్కోరు.. టీమిండియా ధీటైన సమాధానం
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అండర్-19 స్థాయిలో ఇది చాలా మెరుగైన స్కోరు. అయితే, భారత బ్యాటర్ల జోరు ముందు ఈ లక్ష్యం చిన్నబోయింది. ఆరంభం నుంచే భారత ఓపెనర్లు ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఆరోన్ జార్జ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలి వికెట్కు 57 బంతుల్లోనే 90 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి విజయానికి బలమైన పునాది వేశారు.
ఆరోన్ జార్జ్ క్లాసిక్ సెంచరీ.. వైభవ్ మెరుపులు
భారత ఓపెనర్ ఆరోన్ జార్జ్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. 104 బంతులు ఎదుర్కొన్న జార్జ్ 15 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 115 పరుగులు సాధించి అజేయంగా నిలిచాడు. మరోవైపు, యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో అఫ్గాన్ బౌలర్లను వణికించాడు. వైభవ్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 68 పరుగులు చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 206.06గా నమోదవ్వడం విశేషం. జార్జ్ తన అద్భుత ప్రదర్శనకు గాను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును అందుకున్నాడు.
కెప్టెన్ ఆయుష్ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్
తొలి వికెట్ పడిన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే సైతం రాణించాడు. ఆరోన్ జార్జ్తో కలిసి రెండో వికెట్కు 101 బంతుల్లో 114 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని జోడించాడు. ఆయుష్ 59 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 62 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు. సెంచరీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, జట్టు ప్రయోజనాల కోసం ఆడుతూ పెవిలియన్ చేరాడు. అనంతరం విహాన్ మల్హోత్రా (38 నాటౌట్), వేదాంత్ త్రివేది (5 నాటౌట్) గెలుపు లాంఛనాన్ని పూర్తి చేశారు.
వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో భారత్ రికార్డు ఛేజింగ్
ఈ మ్యాచ్లో భారత్ సాధించిన విజయం అండర్-19 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ ఛేజింగ్గా రికార్డు సృష్టించింది. 311 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంత సునాయాసంగా ఛేదించడం భారత జట్టు బలాన్ని చాటుతోంది. గతంలో 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 సంవత్సరాల్లో భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అలాగే 2006, 2016, 2020, 2024లలో రన్నరప్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు 10వ సారి ఫైనల్కు చేరి 6వ టైటిల్పై కన్నేసింది.
ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్తో అమీతుమీ
సెమీఫైనల్లో అఫ్గానిస్థాన్పై అఖండ విజయం సాధించిన భారత్, ఇప్పుడు ఫైనల్ పోరుకు సిద్ధమైంది. శుక్రవారం జరగనున్న టైటిల్ పోరులో భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అఫ్గానిస్థాన్ జట్టు సెమీఫైనల్ చేరడం వారి చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అయినప్పటికీ, భారత్ అనుభవం ముందు వారు తలవంచక తప్పలేదు. ఇంగ్లాండ్తో జరిగే ఫైనల్లో కూడా ఇదే తరహా ప్రదర్శన కనబరిస్తే టీమిండియా ఆరోసారి విశ్వవిజేతగా నిలవడం ఖాయం.