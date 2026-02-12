IND vs NAM: హార్దిక్, ఇషాన్ మెరుపులు.. నమీబియాకు షాక్.. నెక్స్ట్ పాకిస్థానే !
India vs Pakistan : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఢిల్లీలో జరిగిన మ్యాచ్లో నమీబియాపై 93 పరుగుల తేడాతో గెలిచి సూపర్ 8 దిశగా అడుగులు వేసింది. ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా సిక్సర్ల మోత మోగించారు.
నమీబియాను నలిపేసిన భారత్.. హార్దిక్, ఇషాన్ వీరవిహారం!
ఢిల్లీలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో నమీబియాతో జరిగిన పోరులో భారత్ 93 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ విజయంతో టోర్నీలో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసిన సూర్యకుమార్ సేన, సూపర్ 8 దశకు మరింత చేరువైంది.
టాస్ ఓడినా భారీ స్కోరు సాధించిన భారత్
ఈ మ్యాచ్లో నమీబియా టాస్ గెలిచి భారత్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. అనారోగ్యం కారణంగా అభిషేక్ శర్మ దూరం కావడంతో సంజూ శాంసన్ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఓపెనర్లు ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ను ధాటిగా ప్రారంభించారు. శాంసన్ 8 బంతుల్లోనే 22 పరుగులు చేసి ఆశలు రేకెత్తించినా, ఆ తర్వాత వెంటనే వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన తిలక్ వర్మ (25), కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (12) తక్కువ పరుగులకే వెనుదిరిగారు.
ఇషాన్, హార్దిక్ విధ్వంసం
మధ్య ఓవర్లలో ఇషాన్ కిషన్ నమీబియా బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 24 బంతుల్లోనే 5 సిక్సర్లు, 6 ఫోర్లతో 61 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు గట్టి పునాది వేశాడు. మరోవైపు ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ 28 బంతుల్లోనే 52 పరుగులతో మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. వీరిద్దరి ధాటికి భారత్ తొలి 10 ఓవర్లలోనే 112 పరుగులు చేసింది. ఒక దశలో స్కోరు 250 దాటుతుందని అనిపించినా, చివరి 10 ఓవర్లలో భారత్ కేవలం 89 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో భారత్ 6 వికెట్ల నష్టానికి 206 పరుగులు చేసింది. నమీబియా కెప్టెన్ గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ 4 వికెట్లతో భారత పరుగుల వర్షానికి అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేశాడు.
వరుణ్ చక్రవర్తి స్పిన్ మ్యాజిక్
207 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నమీబియాకు శుభారంభం దక్కింది. పవర్ప్లేలో ఆ జట్టు వికెట్ నష్టపోకుండా 57 పరుగులు చేసి భారత బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. అయితే స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి రంగంలోకి దిగడంతో మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది. వరుణ్ కేవలం రెండు ఓవర్లలోనే 7 పరుగులిచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో నమీబియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది.
ఆరంభం అదిరింది కానీ.. కుప్పకూలిన నమీబియా
వరుణ్ చక్రవర్తి ధాటికి తోడు, హార్దిక్ పాండ్యా (2 వికెట్లు), అక్షర్ పటేల్ (2 వికెట్లు) కూడా రాణించడంతో నమీబియా వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయింది. అర్షదీప్ సింగ్, శివమ్ దూబే, జస్ప్రీత్ బుమ్రా తలో వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో నమీబియా జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో కేవలం 116 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో రాణించిన హార్దిక్ పాండ్యాకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. ఈ విజయంతో టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో వరుసగా 10 విజయాలు సాధించిన జట్టుగా భారత్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
పాకిస్థాన్తో భారత్ బిగ్ ఫైట్
వరుసగా రెండు విజయాలతో ఊపుమీదున్న టీమ్ ఇండియా తన తదుపరి మ్యాచ్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను ఎదుర్కోనుంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో లో ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అమెరికా, నమీబియాలపై గెలిచినా, బ్యాటింగ్ విభాగంలో కొన్ని లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ వంటి బలమైన జట్టుతో తలపడే ముందు మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు ఫామ్లోకి రావడం జట్టుకు అత్యవసరం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు ఇప్పుడు కొలంబో పోరు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.