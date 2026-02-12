IND vs NAM : టీమిండియా పై నమీబియా దెబ్బ.. 4 పరుగులకే 5 వికెట్లు ఫటాఫట్ !
India vs Namibia : ఢిల్లీలో నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమిండియా అనూహ్యంగా కుప్పకూలింది. కేవలం 4 పరుగుల తేడాతో 5 వికెట్లు కోల్పోయి, భారీ స్కోరు చేసే అవకాశాన్ని చేజార్చుకుంది. పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కు ముందే అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉందా?
ఆరంభం అదిరింది.. ఢిల్లీలో టీమిండియా బ్యాటింగ్ పతనం
ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో భారత్, నమీబియా మధ్య ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 లో భాగంగా 18వ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన నమీబియా తొలుత భారత్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. మొదట భారత బ్యాటర్లు విరుచుకుపడి భారీ స్కోరు దిశగా సాగినప్పటికీ, చివరి ఓవర్లలో నమీబియా బౌలర్లు కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో టీమిండియాను కట్టడి చేశారు. ముఖ్యంగా స్లాగ్ ఓవర్లలో భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ పేకమేడలా కూలిపోయింది.
4 పరుగుల తేడాతో 5 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్
ఒకానొక దశలో టీమిండియా స్కోరు 250 పరుగులు దాటుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ, నమీబియా స్పిన్నర్ల ధాటికి భారత బ్యాటర్లు నిలవలేకపోయారు. కేవలం 4 పరుగుల వ్యవధిలో టీమిండియా ఏకంగా 5 కీలక వికెట్లను కోల్పోయి అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో భారత్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. స్లాగ్ ఓవర్లలో భారత బ్యాటర్ల వైఫల్యం జట్టును భారీ స్కోరుకు దూరం చేసింది.
వరుసగా అవుటైన తీరు.. ఒక వింత రికార్డు
భారత ఇన్నింగ్స్ 18వ ఓవర్ నుండి పతనం మొదలైంది. 18వ ఓవర్ రెండో బంతికి హార్దిక్ పాండ్యా అవుట్ కావడంతో భారత్ 205 పరుగుల వద్ద ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ మరుసటి బంతికే శివమ్ దూబే డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. అప్పుడు కూడా స్కోరు 205 పరుగులే. ఆ తర్వాత అక్షర్ పటేల్ (206/7), రింకూ సింగ్ (206/8) వరుసగా పెవిలియన్ చేరారు. చివరగా అర్ష్దీప్ సింగ్ 209 పరుగుల వద్ద 9వ వికెట్గా అవుట్ అయ్యాడు. ఇలా కేవలం 4 పరుగుల లోపే 5 వికెట్లు పడగొట్టి నమీబియా మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది.
ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా మెరుపులు
అంతకుముందు భారత ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కేవలం 24 బంతుల్లోనే 61 పరుగులు చేసి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. ఇషాన్ ఇన్నింగ్స్లో 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఆయన అవుట్ అయిన తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా విధ్వంసం సృష్టించాడు. పాండ్యా 28 బంతుల్లోనే 4 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లతో 52 పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో ఆయన 109 మీటర్ల భారీ సిక్సర్ను బాదడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
నమీబియా స్పిన్నర్ల ధాటికి బెంబేలెత్తిన భారత్
నమీబియా స్పిన్నర్ల ముందు భారత సింహాలు తలవంచాయి. ముఖ్యంగా నమీబియా కెప్టెన్ గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ అద్భుతమైన బౌలింగ్తో 4 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ను దెబ్బతీశాడు. స్పిన్ బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడంలో భారత బ్యాటర్లు తడబడటం మరో కొత్త చర్చకు తెరలేపింది. చివరి ఓవర్లలో నమీబియా ఫీల్డింగ్, బౌలింగ్ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండటంతో టీమిండియా భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయింది.
పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు ముందు ఆందోళన
నమీబియా వంటి జట్టుపై స్పిన్ బౌలింగ్లో భారత బ్యాటర్లు విఫలం కావడం అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రాబోయే పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు స్పిన్నర్లను ఎలా ఎదుర్కొంటారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఢిల్లీ పిచ్పై స్పిన్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించడంతో, టీమిండియా తన వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.