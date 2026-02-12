Ishan Kishan : 6 6 6 6 6 ఇషాన్ కిషన్ కా బాప్.. సిక్సర్ల మోతతో నమీబియా పని ఖతం
India vs Namibia : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా నమీబియాపై ఇషాన్ కిషన్ 20 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. సిక్సర్ల మోత మోగిస్తూ రోహిత్ శర్మ రికార్డును సమం చేశాడు. భారత్కు భారీ పవర్ప్లే స్కోరును అందించాడు.
India vs Namibia : నమీబియా బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన ఇషాన్
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత యువ విస్ఫోటక బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి తన బ్యాట్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. గురువారం ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ మార్కును అందుకున్న తన ఆటతో స్టేడియంలోని ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. సంజూ శాంసన్ త్వరగానే అవుట్ అయినప్పటికీ, కిషన్ ఏమాత్రం ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా బౌండరీల వర్షం కురిపించారు.
ఒకే ఓవర్లో 28 పరుగులు కొట్టిన ఇషాన్ కిషన్
భారత ఇన్నింగ్స్ ఆరో ఓవర్లో ఇషాన్ కిషన్ అసలైన విధ్వంసాన్ని రేపాడు. నమీబియా బౌలర్ జేజే స్మిత్ వేసిన ఈ ఓవర్లో కిషన్ వరుసగా 6, 6, 6, 6, 4 బాదారు. మొదటి బంతికి పరుగులేమీ రాకపోయినప్పటికీ, ఆ తర్వాతి నాలుగు బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచి, ఆఖరి బంతిని ఫోర్గా కొట్టారు. మొత్తంగా ఆ ఒక్క ఓవర్లోనే 28 పరుగులు పిండుకున్నారు. ఆయన 254.17 స్ట్రైక్ రేట్తో కేవలం 24 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యారు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
రోహిత్ శర్మ రికార్డు సమం
ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఇషాన్ కిషన్ పలు రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ తరఫున పవర్ప్లే లోనే 50 పరుగులు పూర్తి చేయడం ఇషాన్ కిషన్కు ఇది రెండోసారి. తద్వారా టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రికార్డును ఆయన సమం చేశారు. ఇప్పటివరకు అభిషేక్ శర్మ అత్యధికంగా మూడుసార్లు ఈ ఘనత సాధించగా, రోహిత్, ఇషాన్ చెరో రెండుసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించారు. కేఎల్ రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్ ఒక్కోసారి ఈ ఘనతను అందుకున్నారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు ఇవే
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో భారత్ తరఫున వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీలు చేసిన జాబితాలో ఇషాన్ కిషన్ కూడా చేరాడు. ఈ జాబితాలో..
- యువరాజ్ సింగ్ - 12 బంతులు (vs ఇంగ్లాండ్, 2007)
- కేఎల్ రాహుల్ - 18 బంతులు (vs స్కాట్లాండ్, 2021)
- రోహిత్ శర్మ - 19 బంతులు (vs ఆస్ట్రేలియా, 2024)
- యువరాజ్ సింగ్ - 20 బంతులు (vs ఆస్ట్రేలియా, 2007)
- ఇషాన్ కిషన్ - 20 బంతులు (vs నమీబియా, 2026)
ప్రస్తుత 2026 వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్లో ఇది రెండో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ. శ్రీలంకకు చెందిన దాసున్ షనక 19 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసి అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.
పవర్ప్లేలో భారత్ సరికొత్త రికార్డు
ఇషాన్ కిషన్ వీరవిహారంతో భారత్ పవర్ప్లే ముగిసేసరికి ఒక వికెట్ నష్టానికి 86 పరుగులు చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో భారత్కు ఇదే అత్యుత్తమ పవర్ప్లే స్కోరు. ఇంతకుముందు 2021లో స్కాట్లాండ్పై సాధించిన 82 పరుగుల రికార్డును ఈ మ్యాచ్తో అధిగమించింది. అలాగే, ఓవరాల్ టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో భారత్కు ఇది మూడో అత్యధిక పవర్ప్లే స్కోరు. అంతకుముందు 2025లో ఇంగ్లాండ్పై 95 పరుగులు, 2026లో న్యూజిలాండ్పై 94 పరుగులు నమోదు చేసింది.
ఈ మ్యాచ్లో నమీబియా టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. తమ మొదటి మ్యాచ్లో అమెరికాపై విజయం సాధించిన టీమ్ ఇండియా, ఈ మ్యాచ్లోనూ గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.