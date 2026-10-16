IND vs WI: బెంగళూరులో టీమిండియా గెలవాలంటే ఈ 3 మార్పులు చేయాల్సిందే !
IND vs WI 5th T20I: భారత్ వెస్టిండీస్ మధ్య శనివారం బెంగళూరులో ఐదో టీ20 డిసైడర్ మ్యాచ్ జరగనుంది. సిరీస్ గెలవడానికి టీమిండియా పలు మార్పులు చేయాల్సిందేనని క్రికెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బెంళూరులో అసలు సిసలు డిసైడర్ పోరు
భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఇప్పుడు అత్యంత రసవత్తరంగా మారింది. ఇరు జట్లు 2-2తో సమంగా నిలిచాయి. దీంతో శనివారం (అక్టోబర్ 17) బెంగళూరులోని ఎం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగే ఐదో, ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించనుంది.
చివరిసారిగా బెంగళూరులో టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగింది. అప్పట్లో అది డబుల్ సూపర్ ఓవర్ వరకు వెళ్ళి టీమిండియా అద్భుత విజయాలను సాధించింది. సుమారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భారత్ బరిలోకి దిగుతోంది. అయితే ఈసారి ప్రత్యర్థి వెస్టిండీస్ కావడం విశేషం. ఈ మైదానంలో టీమిండియా ఇప్పటివరకు మొత్తం 8 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో 4 మ్యాచ్లు గెలుపొందగా, 3 మ్యాచ్లలో ఓటమి చవిచూసింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం తేలలేదు.
హైదరాబాద్ లో చివరి వరకు ఉత్కంఠ
హైదరాబాద్లో జరిగిన నాల్గవ టీ20 మ్యాచ్ చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగింది. అయితే, భారత్ 24 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. దీనివల్ల వెస్టిండీస్ ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరిగింది. ఈ సిరీస్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుండగా, తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్నారు. అంతకుముందు జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. కానీ టీ20లో మాత్రం విండీస్ గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో డిసైడర్ మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియా ప్రధానంగా మూడు కీలక విషయాలపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉందని క్రికెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కుల్దీప్ యాదవ్ రీఎంట్రీపై ఉత్కంఠ
కుల్దీప్ యాదవ్ ఈ సిరీస్లోని మొదటి రెండు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. కానీ మూడు, నాల్గవ మ్యాచ్లలో అతనికి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కలేదు. ఇప్పుడు ఆఖరి మ్యాచ్లో అతని రీఎంట్రీ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇదే టూర్లో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో కుల్దీప్ అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేశాడు. కేవలం 3 మ్యాచ్లలో 7 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. అతను తన చివరి టీ20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 15న పాకిస్థాన్పై ఆడాడు. ఇప్పటివరకు భారత్ తరఫున 54 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన అనుభవం అతనికి ఉంది. బెంగళూరు పిచ్పై రిస్ట్ స్పిన్నర్ల పాత్ర చాలా కీలకం కానుంది. అందుకే కుల్దీప్ రాక జట్టుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు.
మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగులు వేగంగా చేయడం
ఈ సిరీస్లో భారత బ్యాటర్లు చాలాసార్లు మంచి ఆరంభాలనే అందుకున్నారు. కానీ మిడిల్ ఓవర్లలో మాత్రం రన్స్ చేసే వేగం తగ్గిపోతోంది. ప్రారంభంలో దక్కిన మంచి జోరును పెద్ద స్కోరుగా మలచడంలో టీమిండియా వరుసగా విఫలమవుతోంది.
చిన్నస్వామి స్టేడియంలో చిన్న బౌండరీలు, వేగవంతమైన అవుట్ఫీల్డ్ బ్యాటర్లకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి గ్రౌండ్లో ఇన్నింగ్స్ మధ్య ఓవర్లలో కూడా రన్ రేట్ తగ్గకుండా చూడటం చాలా ముఖ్యం. మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు కేవలం సింగిల్స్ తీయడమే కాకుండా, చెత్త బాల్స్ను బౌండరీలకు తరలించాలి. డిసైడర్ మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్ చేయాలంటే బ్యాటర్లు మరింత దూకుడుగా ఆడాల్సిందే.
పేసర్లు కొత్త వేరియేషన్లు ట్రై చేయాలి
ఈ సిరీస్లో భారత పేస్ బౌలర్లు ఎక్కువగా వేగం, సరైన లెంత్ మీదే ఆధారపడ్డారు. అయితే బెంగళూరు పిచ్ పరిస్థితులకు తగినట్లుగా బౌలర్లు తమ వ్యూహాలను మార్చుకోవడం తప్పనిసరి.
చిన్నస్వామి స్టేడియంలో కట్టర్లు వేయడం, పిచ్పై బంతిని గట్టిగా దించి బౌలింగ్ చేయడం చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. పేసర్లు స్లో బాల్స్, పేస్ వేరియేషన్లను వీలైనంత ఎక్కువగా వాడాలి. అప్పుడే బ్యాటర్లు బంతి వేగాన్ని అంచనా వేయడం కష్టమవుతుంది. సిరీస్ మొత్తం పణంగా ఉన్న ఈ తరుణంలో, బెంగళూరు కండిషన్స్కు తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం విజయానికి కీలకం.
సిరీస్ కైవసం చేసుకోవడానికి చివరి అవకాశం
ఇరు జట్లకు ఇది డూ ఆర్ డై లాంటి మ్యాచ్. సిరీస్ విజేత ఎవరో తేల్చే ఈ పోరులో ఏ జట్టు తప్పులు చేయకుండా ఆడుతుందో ఆ జట్టుకే ట్రోఫీ దక్కుతుంది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరుగుల వర్షం కురవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అభిమానులకు పూర్తి వినోదం లభించడం పక్కా. మరి రోహిత్ శర్మ లేని ఈ యువ జట్టు ఒత్తిడిని తట్టుకుని సిరీస్ గెలుస్తుందా లేదా అనేది శనివారం రాత్రికి తేలిపోతుంది