Vaibhav Suryavanshi : భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అదిరిపోయే ఆటతో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తనవైపు తిప్పుకుంటున్నాడు. అయితే, అతను ప్రస్తుతం ఏం చదువుతున్నాడు? స్కూల్ ఫీజు ఏంత? తాజ్పూర్ గ్రామం నుండి వచ్చిన ఈ కుర్రాడి ఆసక్తికర ప్రయాణం వివరాలు మీకోసం.
ఆస్తులు కోట్లలో.. స్కూల్ ఫీజు వేలల్లో : వైభవ్ సూర్యవంశీ సింప్లిసిటీ చూశారా
ప్రస్తుతం భారతీయ క్రికెట్ వర్గాల్లో మారుమోగుతున్న పేరు వైభవ్ సూర్యవంశీ. మైదానంలో పరుగుల వరద పారిస్తూ, రికార్డుల మోత మోగిస్తున్న ఈ 14 ఏళ్ల కుర్రాడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. కేవలం తన ఆటతీరుతోనే కాకుండా, తన చిన్న వయసులో సాధిస్తున్న విజయాలతో కూడా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు.
అయితే, ఇంత చిన్న వయసులో అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏం చదువుతున్నారనేది చాలా మందికి తెలియదు. తాజ్పూర్లోని ఒక చిన్న గ్రామం నుండి వచ్చిన వైభవ్, ప్రస్తుతం ప్రయాణం ఏంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
9వ తరగతి చదువుతున్న స్టార్ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ
మైదానంలో బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ, నిజ జీవితంలో ఇంకా స్కూల్ విద్యార్థే. ప్రస్తుతం వైభవ్ 9వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వివరాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే, అతని బిజీ క్రికెట్ షెడ్యూల్ కారణంగా, చదువు కొనసాగించడం అంత సులభం కాలేదు. నిరంతర ప్రాక్టీస్, మ్యాచ్ల వల్ల అతని విద్యా ప్రయాణంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయి. బీహార్లోని సమస్తిపూర్ జిల్లాలోని తాజ్పూర్ అనే చిన్న గ్రామంలో వైభవ్ ప్రాథమిక విద్య ప్రారంభమైంది. క్రికెట్లో రాణిస్తున్న కొద్దీ, చదువు, ఆటల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం అతనికి ఒక సవాలుగా మారింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ : ఉదయం బడి.. సాయంత్రం క్రికెట్
వైభవ్ సూర్యవంశీ దినచర్య చాలా కఠినంగా ఉండేది. కేవలం నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే అతని తండ్రి అతని చేతికి క్రికెట్ బ్యాట్ అందించారు. అప్పటి నుండి క్రికెట్ అతని జీవితంలో భాగమైంది. అయినప్పటికీ, అతని ప్రాథమిక విద్యకు ఎప్పుడూ ఆటంకం కలగలేదు.
చిన్నప్పటి నుండి వైభవ్ రెండు బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తించాడు. ఉదయం పూట పాఠశాలకు వెళ్లడం, సాయంత్రం వేళల్లో క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అతని నిత్యకృత్యంగా మారింది. ఈ క్రమశిక్షణే అతన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చిందని చెప్పవచ్చు. చదువుతో పాటు ఆటను కూడా అంతే సీరియస్గా తీసుకుంటూ తన ప్రయాణాన్ని సాగించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ స్కూల్, ఫీజు వివరాలు
వైభవ్ ప్రస్తుతం బీహార్లోని డాక్టర్ ముక్తేశ్వర్ సిన్హా మోడెస్టీ స్కూల్ లో చదువుతున్నాడు. ఈ పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
పాఠశాల వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, ఈ స్కూల్ వార్షిక ఫీజు కేవలం 5,300 రూపాయలు మాత్రమే. ఈ ఫీజులో ట్యూషన్ ఫీజు కింద 2,100 రూపాయలు, పరీక్ష ఫీజు కింద 800 రూపాయలు, ఇతర యాక్టివిటీల కోసం 2,400 రూపాయలు ఉన్నాయి. కోట్లాది మంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న ఒక యంగ్ స్టార్ క్రికెటర్, ఇంత సాధారణమైన ఫీజు ఉన్న పాఠశాలలో చదవడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం.
ఏ పని చేసినా మనసు పెట్టి చేయాలి : వైభవ్ సూర్యవంశీ
వరుస క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు, ప్రయాణాల కారణంగా వైభవ్ చదువుపై కొంత ప్రభావం పడింది. ఈ విషయాన్ని అతని కోచ్ కూడా ధృవీకరించారు. వైభవ్ చాలా కష్టపడే తత్వం ఉన్నవాడని, కానీ క్రికెట్ కారణంగా చదువుకోవడానికి సమయం తక్కువగా దొరుకుతుందని కోచ్ పేర్కొన్నారు.
అయితే, వైభవ్ సిద్ధాంతం మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. "ఏ పని చేసినా మనసు పెట్టి చేయాలి" అనేది అతని నమ్మకం. అందుకే అతను పాఠశాలలో వచ్చే మార్కుల గురించి ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఆందోళన చెందలేదు. అతని పూర్తి దృష్టి తన క్రికెట్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడం, ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవడంపైనే ఉంది. మార్కుల కంటే నైపుణ్యమే ముఖ్యమని అతను బలంగా నమ్ముతాడు.
చదువు నేర్పిన పాఠం.. వైభవ్ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక
వైభవ్ సూర్యవంశీ అభిప్రాయం ప్రకారం, విద్య అనేది కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాదు. అతని చదువు అతని క్రికెట్ ఆటకు కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. మైదానంలో క్లిష్టమైన మ్యాచ్ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడం, ఒత్తిడిలో కూడా మనస్సును శాంతంగా ఉంచుకోవడం వంటి విషయాలను తాను పాఠశాల విద్య నుండే నేర్చుకున్నానని వైభవ్ పలుమార్లు చెప్పాడు.
అండర్-19 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో భారత్కు శుభారంభం అందిస్తూ, భవిష్యత్తు స్టార్ గా వెలుగొందుతున్న వైభవ్, తన చదువును ఆపే ఉద్దేశంలో లేడు. క్రికెట్తో పాటే తన విద్యాభ్యాసాన్ని కూడా కొనసాగించాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు. మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుందనీ, ఆట, చదువు రెండింటినీ ఏకకాలంలో నిర్వహించవచ్చని వైభవ్ తన ప్రయాణం ద్వారా నిరూపిస్తున్నాడు.