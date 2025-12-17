IND vs SA: లక్నోలో పొగమంచు దెబ్బ.. నాలుగో టీ20 రద్దు
India vs South Africa : లక్నోలో తీవ్రమైన పొగమంచు, కాలుష్యం కారణంగా భారత్, దక్షిణాఫ్రికా 4వ టీ20 రద్దు అయింది. అంపైర్లు 6 సార్లు గ్రౌండ్ ను పరిశీలించినా ఫలితం దక్కలేదు. డిసెంబర్ 19న అహ్మదాబాద్లో సిరీస్ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్ జరగనుంది.
IND vs SA: అహ్మదాబాద్లోనే ఫైనల్ ఫైట్.. లక్నో మ్యాచ్ రద్దుతో ఆసక్తికరంగా సిరీస్
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య బుధవారం లక్నోలోని ఏకానా స్టేడియంలో జరగాల్సిన నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే రద్దు అయింది. గ్రౌండ్ ను దట్టమైన పొగమంచు, పొగ కమ్మేసింది. దీంతో విజిబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉండటంతో అంపైర్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టాస్ కూడా వేయకుండానే మ్యాచ్ను రద్దు చేయడంతో, స్టేడియానికి వచ్చిన వేలాది మంది అభిమానులు నిరాశతో వెనుదిరిగారు. ప్రస్తుతం ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో టీమిండియా 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది.
ఉత్తర భారతదేశంలో శీతాకాల పరిస్థితులున్న సమయంలో మ్యాచ్లను షెడ్యూల్ చేయడంపై బీసీసీఐ నిర్ణయం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. అధిక పొగమంచు అని అధికారికంగా కారణం చెప్పినప్పటికీ, స్టేడియంలో పరిస్థితులు కాలుష్య తీవ్రతను స్పష్టంగా చూపించాయి. లక్నోలో గాలి నాణ్యత సూచిక (AQI) 400 దాటడంతో, ఇది ఆటగాళ్ళ ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమైన స్థాయికి చేరుకుంది.
ఆరు సార్లు గ్రౌండ్ ను పరిశీలించిన అంపైర్లు
షెడ్యూల్ ప్రకారం మ్యాచ్ రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా టాస్ వేయడం సాధ్యం కాలేదు. మ్యాచ్ అధికారులు, అంపైర్లు మైదానాన్ని ఒకసారి కాదు, ఏకంగా ఆరు సార్లు పరిశీలించారు. రాత్రి 6:50, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, చివరిగా 9:25 గంటలకు పిచ్, అవుట్ఫీల్డ్ను చెక్ చేశారు.
సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ పొగమంచు మరింత దట్టంగా మారింది తప్ప, పరిస్థితులు మెరుగుపడలేదు. రాత్రి 7:30 గంటలకే ఆటగాళ్లు తమ వార్మప్ సెషన్ను ముగించి డ్రెస్సింగ్ రూమ్లకు వెళ్లిపోయారు. చలిని తట్టుకుని స్టేడియంలో వేచి ఉన్న ప్రేక్షకులు కూడా రాత్రి 9 గంటల సమయానికి నిరాశతో స్టేడియం వదిలి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు.
చివరకు రాత్రి 9:30 గంటలకు మ్యాచ్ను అధికారికంగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా కూడా ఒక పరిశీలన సమయంలో గ్రౌండ్ లోకి వచ్చారు, కానీ మ్యాచ్ అధికారులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన కూడా నిరాశను వ్యక్తం చేశారు.
మాస్క్ ధరించిన హార్దిక్.. ఆటగాళ్ల ఆరోగ్యంపై ఆందోళన
లక్నోలో కాలుష్యం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చెప్పడానికి భారత స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా పరిస్థితే నిదర్శనం. మ్యాచ్కు ముందు వార్మప్ చేస్తున్న సమయంలో హార్దిక్ సర్జికల్ మాస్క్ ధరించి కనిపించారు. ఇది ఆటగాళ్ల సంక్షేమం పట్ల బీసీసీఐ నిబద్ధతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. ఏకానా స్టేడియంను కప్పి ఉంచిన దట్టమైన స్మాగ్ కారణంగా ఆటగాళ్లకు ఇబ్బంది తలెత్తింది.
ఉత్తర భారతదేశంలోని నగరాల్లో నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో కాలుష్య స్థాయిలు గరిష్ఠంగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, బీసీసీఐ ఈ సిరీస్ కోసం లక్నో, న్యూ చండీగఢ్, ధర్మశాల వంటి నగరాలను ఎంచుకుంది. దీనికి బదులుగా, జనవరి 11 నుండి ప్రారంభమయ్యే న్యూజిలాండ్ సిరీస్ను పశ్చిమ, దక్షిణ భారతదేశంలో కాకుండా, ఈ సిరీస్ను అక్కడ నిర్వహించి ఉంటే బాగుండేదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అంపైర్ల నిర్ణయంపై మాజీల విస్మయం
మ్యాచ్ రద్దు కావడంపై మాజీ భారత క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్ప అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కామెంటరీ ప్యానెల్లో ఉన్న ఉతప్ప మాట్లాడుతూ, "అంపైర్ల నిర్ణయం నన్ను అయోమయానికి గురిచేసింది. ఇంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితుల్లో నేను ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ ఆడాను. ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండటంలో అర్థం లేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ సోషల్ మీడియాలో లక్నోలో AQI 411గా ఉండటాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, మ్యాచ్ను తిరువనంతపురంలో నిర్వహించి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఉత్తర భారత నగరాల్లో దట్టమైన పొగమంచు, 411 AQI కారణంగా విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉంది. అదే తిరువనంతపురంలో అయితే AQI 68 మాత్రమే ఉంది" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.
అహ్మదాబాద్లో ఫైనల్ ఫైట్
లక్నో మ్యాచ్ రద్దు కావడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి అహ్మదాబాద్పై పడింది. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19న) నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో చివరి టీ20 జరగనుంది. ప్రస్తుతం సిరీస్లో భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలని చూస్తుండగా, దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ను సమం చేయాలని భావిస్తోంది. రిజర్వ్ డే లేకపోవడంతో ఇరు జట్లు అహ్మదాబాద్కు బయలుదేరనున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, అనారోగ్యం కారణంగా ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ మిగిలిన మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. అతని స్థానంలో షాబాజ్ అహ్మద్ను ఎంపిక చేసినట్లు బీసీసీఐ తెలిపింది. ధర్మశాలలో జరిగిన మూడవ టీ20లో విపరీతమైన చలిని ఎదుర్కొన్నట్లు స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. వరుసగా వాతావరణ సమస్యలు తలెత్తుతుండటంతో, భవిష్యత్తులో షెడ్యూలింగ్ విషయంలో బీసీసీఐ ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.